Wat is mediation

Mediation is een ander woord voor bemiddeling. Bij mediation ga je met elkaar in gesprek. Je probeert samen het juridisch probleem op te lossen. Denk aan ruzie op de werkvloer. Of een conflict binnen de familie, zoals bij een erfenis of echtscheiding.

Bij mediation begeleidt een mediator het gesprek. Een mediator is onpartijdig en kiest daarom niet iemand als winnaar of verliezer. Gesprekken bij mediation zijn vertrouwelijk en vrijwillig. Dat betekent dat jullie samen tot een oplossing moeten komen. Als gesprekspartij zul je daarom zelf water bij de wijn moeten doen. Net als je ‘tegenpartij’. Zodat jullie samen een rechtszaak kunnen voorkomen.

Wat kost mediation

Je betaalt vaak per uur. Het uurtarief verschilt per mediator, maar komt uit op ongeveer €180. Gemiddeld duurt mediation 2 tot 8 uur. Reken dus op een bedrag tussen de €360 en €1440. Maar dit kan hoger uitvallen. Maak daarom duidelijke afspraken over de kosten. Vraag hoeveel uur de mediator verwacht te werken. En bespreek welke kosten in het uurtarief vallen. Want soms moet je voor tussentijds contact, verslagen en overeenkomsten apart betalen.

Mediation is vaak goedkoper dan procederen. Dan betaal je ook advocaatkosten en griffiekosten.

Vergoeding van kosten

De kosten van mediation kunnen door je rechtsbijstandsverzekeraar worden vergoed. Maar dan moet het wel binnen je dekking vallen. Check daarom je dekking bij je rechtsbijstandsverzekering.

Heb je een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan kun je misschien subsidie krijgen via de Raad voor Rechtsbijstand. Lees meer over gesubsidieerde rechtsbijstand.

Hoe vind ik een mediator

Zoek in het register van Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Klacht over mediatior

Heb je een klacht over een mediator? Dan kun je kosteloos gebruik maken van de klachtenregeling via het MfN. Maar als een mediator niet MfN-geregistreerd is, moet je voor je klacht naar de rechter.