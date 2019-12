Mediation is een goede keuze als bij een conflict een goede onderlinge verstandhouding belangrijk is. Denk aan familiekwesties, arbeidsconflicten en geschillen met de overheid.

Wat is mediation?

Als onpartijdige derde brengt een mediator de communicatie (weer) op gang tussen de verschillende partijen en helpt hij partijen met de totstandkoming van een mogelijke oplossing. In tegenstelling tot een rechtszaak zijn er dan geen echte winnaars of verliezers.

Bij mediation hebben de gesprekken een vertrouwelijk en vrijwillig karakter. Belangrijk is dat mensen water bij de wijn willen doen en echt tot een oplossing willen komen.



Een mediator geeft onpartijdig inzicht in alle aspecten die meespelen bij een geschil, zoals emotionele, juridische en financiële factoren. Hierdoor worden ook de verschillende belangen helder en kunnen partijen met elkaar meedenken.

Voor wie geschikt?

Mediation is een verstandige keuze als een goede onderlinge verstandhouding voorop staat. Er wordt vaak gebruik van gemaakt bij familiekwesties, arbeidsconflicten en geschillen met de overheid.

Mediation kan bij vrijwel alle conflicten worden ingezet, ook bij financieel ingewikkelde kwesties en zowel individueel als in groepsverband.



Deze vorm van bemiddeling is meestal goedkoper dan je gelijk halen via een advocaat. Mediation kan ook worden ingezet bij een gerechtelijke procedure.



Nederlandse rechters verwijzen steeds vaker door naar een mediator als mensen niet meer met elkaar praten, zoals bij een erfkwestie.

Hoe werkt het en wat zijn de kosten?

Bij mediation wordt vooraf een overeenkomst getekend met daarin de spelregels, zoals geheimhouding en een inspanningsverplichting om samen tot een oplossing te komen. De mediation mondt uit in een slotovereenkomst met afspraken, die desgewenst nog via de rechter bekrachtigd kunnen worden.

Gemiddeld duurt mediation 2 tot 8 uur, verdeeld over een aantal gesprekken, tegen een uurtarief van ongeveer €180 (inclusief BTW). Mediation kost dus meestal tussen de €360 en €1440. Sommige mediators hanteren een instaptarief. Je betaalt dan voor het eerste gesprek (maximaal 2 uur) €75 per partij (exclusief BTW).



Mediation is voordeliger dan elkaar een proces aan doen. Hier komen naast de dubbele advocaatkosten ook griffiekosten bij kijken.



Maak direct duidelijke afspraken met de mediator over de kosten en wat is inbegrepen. Vaak moet je voor tussentijds contact, verslagen en overeenkomsten apart betalen. Het kennismakingsgesprek wordt doorgaans ook gefactureerd.



Check je dekking voor mediation via de rechtsbijstandsverzekeraar.



Mensen met een inkomen tot €27.300 (alleenstaanden) en €38.600 (2 volwassen) kunnen subsidie krijgen via de Raad voor Rechtsbijstand.

Goede mediator vinden

Let op met welke mediator je in zee gaat; mediation is nog een vrij beroep.

Alleen het register van het Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is door de overheid erkend. Voorheen was dit het NMI-register. Via het register kan worden gezocht op specialisatie. De ruim 2500 mediators die hierin zijn opgenomen, moeten aan diverse opleidings- en ervaringseisen voldoen.



In de meeste gevallen is het handig als een mediator ook enige financiële en juridische kennis heeft. Mediators verwijzen anders door naar een deskundige uit hun netwerk.



Zoek voor ruim ervaren familiemediators via de Nederlandse Vereniging van Familiemediators. Aangesloten mediators moeten de laatste 3 jaar minimaal 15 familiemediations hebben gedaan en een ‘accreditatie familiemediation’ (erkenning van deskundigheid) hebben bij het MfN.

Klachten?