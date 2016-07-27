Opgelicht door een bedrijf

Wat is oplichting?

Bij oplichting gebruikt iemand leugens of trucs om je geld of spullen af te pakken. Of je wordt zo bedrogen, dat je zelf je spullen of geld afgeeft. Oplichting is opzettelijk: iemand moet je dus doelbewust willen oplichten. Voorbeelden van oplichting zijn:

Een nepagent aan de deur. Iemand doet zich voor als een agent en waarschuwt je voor inbrekers. De nepagent zegt dat hij je spullen veilig voor je kan bewaren. En vraagt je om je spullen af te geven. Maar zodra je dit doet, zie je je spullen niet meer terug.

Bankfraude. Banken vragen nooit via e-mail om persoonlijke gegevens, zoals pincodes en wachtwoorden. In de meeste gevallen proberen dit soort phishing-mails informatie te verzamelen om jouw rekening te plunderen. Ga niet in op deze verzoeken. Neem bij twijfel direct contact op met je bank.

Onverwacht een prijs gewonnen (loterijfraude). In een brief, e-mail of telefoongesprek wordt verteld dat je een groot geldbedrag hebt gewonnen. Er moet alleen een ‘klein bedrag’ worden betaald. Zodra je dit doet, zijn de oplichters gevlogen. Of erger, ze voeren steeds hogere ‘kosten’ op om het geld vrij te maken. Maar er was nooit een echte prijs.



Echte oplichting is een strafbaar feit. Neem zo snel mogelijk contact op met de politie.

Wat kun je het beste doen bij fraude en oplichting?

Geld overgemaakt? Bel direct je eigen bank. Doe dit bij voorkeur vanuit de bankapp.

Blokkeer je betaalpas of rekening als dat nodig is.

Doe aangifte van oplichting en fraude bij de politie. Bel 0900-8844 of meld het online op politie.nl.

0900-8844 of meld het online op politie.nl. Betaald via iDeal? Meld de fraude dan via de website van iDeal.

Wil je anoniem een melding doen van fraude, waarvan je niet zelf het slachtoffer bent? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Er zijn nog meer instanties die hulp bieden aan slachtoffers van online fraude.

Niet altijd oplichting

Soms kun je je opgelicht voelen, terwijl het geen strafbaar feit oplevert. Een bedrijf kan je bijvoorbeeld misleiden. Dat mag ook niet, maar is niet altijd oplichting. Je zult dan zelf in actie moeten komen, bijvoorbeeld met een aangetekende brief naar de verkoper.

Twijfel je of er sprake is van oplichting? Neem dan ook contact op met de politie. Zij kunnen je vertellen of je aangifte kunt doen.

Niet-bancaire fraude

Een brief sturen is makkelijker gezegd dan gedaan. Want bij fraude is het lastig om aan (adres)gegevens te komen.

Soms kun je als slachtoffer van niet-bancaire fraude hulp krijgen van je bank. Zij kunnen je mogelijk helpen aan adresgegevens. Zoals bij een nepverkoper, nepwebshop of WhatsApp-fraude. We helpen je verder op weg met onze keuzehulp en voorbeeldbrieven.