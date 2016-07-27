Opgelicht door een bedrijf

Bijgewerkt op:8 juli 2026
Bij oplichting gebruikt iemand leugens of trucs om je geld of spullen af te pakken. Of je wordt zo bedrogen, dat je zelf je spullen of geld afgeeft. Oplichting is opzettelijk: iemand moet je dus doelbewust willen oplichten. Voorbeelden van oplichting zijn:
Echte oplichting is een strafbaar feit. Neem zo snel mogelijk contact op met de politie.
Soms kun je je opgelicht voelen, terwijl het geen strafbaar feit oplevert. Een bedrijf kan je bijvoorbeeld misleiden. Dat mag ook niet, maar is niet altijd oplichting. Je zult dan zelf in actie moeten komen, bijvoorbeeld met een aangetekende brief naar de verkoper.
Twijfel je of er sprake is van oplichting? Neem dan ook contact op met de politie. Zij kunnen je vertellen of je aangifte kunt doen.
Een brief sturen is makkelijker gezegd dan gedaan. Want bij fraude is het lastig om aan (adres)gegevens te komen.
Soms kun je als slachtoffer van niet-bancaire fraude hulp krijgen van je bank. Zij kunnen je mogelijk helpen aan adresgegevens. Zoals bij een nepverkoper, nepwebshop of WhatsApp-fraude. We helpen je verder op weg met onze keuzehulp en voorbeeldbrieven.
Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.