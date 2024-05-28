Telefonische verkoop

Nieuwe wet

Vanaf 1 juli 2026 mag een telemarketeer alleen bellen als je daar toestemming voor hebt gegeven. De verkopers mogen dan niet meer bellen omdat je ergens klant bent of bent geweest.

Een telemarketeer moet dus vooraf controleren of je wel zit te wachten op een verkooptelefoontje. Die toestemming geef je meestal wanneer je ergens lid of klant van wordt.

Maar het kan ook onbewust gaan. Bijvoorbeeld als toestemming onderdeel is van een wedstrijd of enquête.

Wat kan ik doen bij ongewenste telefoontjes?

Geeft een bedrijf aan dat je eerder toestemming hebt gegeven? En zit je niet te wachten op dit telefoontje? Maak dan gebruik van je 'recht van verzet'. Dit doe je door in het gesprek te zeggen dat je niet meer gebeld wilt worden. Je trekt hiermee een eerdere toestemming in. De verkoper moet dan direct je telefoonnummer uit de bellijst verwijderen en mag je niet meer bellen.

Gaf je geen toestemming voor het telefoontje? Meld dit op ons Meldpunt Eerlijk. Zo krijgen wij een beeld of bedrijven zich aan de nieuwe regels houden.

Je kunt dit soort telefoontjes ook melden bij Consuwijzer. Op die manier komt je melding bij toezichthouder ACM. De toezichthouder houdt in de gaten of bedrijven de regels wel volgen.

Maak een melding

In 2025 vroegen we meer dan 1000 mensen of zij ongevraagde telefoontjes melden bij de ACM. Helaas doet 68% dit nooit. En dat is zonde. Want als het fout gaat, kan de ACM ingrijpen. Bijvoorbeeld door een boete op te leggen. Meld ongevraagde verkoopgesprekken daarom via het online formulier van Consuwijzer.

Wie mag mij bellen?

Je mag gebeld worden door organisaties waar je vooraf toestemming aan gaf. Maar ook door:

Goede doelen. Zolang zij contactgegevens kregen via donaties, vrijwilligerswerk of deelname aan evenementen.

Uitgevers van kranten en dagbladen of andere bladen. Alleen als het blad minstens 3 keer per jaar verschijnt.

Bedrijven met een kansspelvergunning. Als ze een deel van het geld dat ze bijverdienen aan goede doelen moeten geven.

Vraagt een bedrijf om je contactgegevens of stuurt het je een bericht omdat je toestemming gaf? Dan moet je kunnen aangeven dat je niet benaderd wil worden door het bedrijf.

Tot 1 juli mocht je gebeld worden door bedrijven waar je klant was of was geweest. Maar nu niet meer.

Regels voor telemarketeers

Telemarketeers moeten zich aan een aantal regels houden. Dat staat in de Code voor Telemarketing.

Een telefonische verkoper:

Mag alleen bellen als hij kan bewijzen dat je vooraf toestemming gaf voor het gesprek.

Moet laten weten wie hij is en waarom hij belt.

Mag geen misleidende bedrijfsnaam gebruiken. Zoals een naam die te veel lijkt op een andere organisatie, toezichthouder of belangenorganisatie.

Moet vanuit een zichtbaar telefoonnummer bellen. En je moet het nummer kunnen terugbellen.

Mag niet automatisch en met een vooraf opgenomen stembericht bellen.

Mag op werkdagen alleen bellen tussen 9.00 en 21.00 uur. Op zaterdagen alleen tussen 10.00 en 17.00. Buiten deze tijden en op zon- en feestdagen mag niet worden gebeld.

Moet direct je nummer verwijderen als je daar om vraagt. Hij mag je niet dwingen eerst een bandje af te luisteren over het recht van verzet. Zeg je tijdens het gesprek dat je niet meer gebeld wil worden? Dan maak je al gebruik van het recht van verzet. De telefonische verkoper is dan verplicht je verzoek te verwerken.

Handtekening soms verplicht

Krijg je een verkoper aan de lijn en wil hij je een van de volgende contracten verkopen?

Energiecontract

Contract voor levering van water

Abonnement op diensten

Telefoonabonnement

Internet- of tv-abonnement

Dan kan dat niet zomaar. Voor dat soort contracten is een handtekening of bevestiging per e-mail verplicht. Wil een verkoper je onterecht aan zo’n contract houden? Vraag dan om bewijs dat je schriftelijk akkoord ging. Met onze voorbeeldbrieven helpen we je verder op weg.

Bel-me-niet Register

Tot 1 juli 2021 mocht je ongevraagd gebeld worden door telemarketeers, tenzij je in het Bel-me-niet Register stond ingeschreven. Vanaf die datum werkt dit dus andersom: je mag vanaf dan alleen gebeld worden als je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. Daarom is het Bel-me-niet Register per 1 juli 2021 gestopt.

Nog vaak gebeld

Helaas wordt er nog vaak ongevraagd gebeld. In augustus 2025 vroegen we meer dan 1000 mensen naar hun ervaringen met telemarketing. Van die groep werd 74% in de afgelopen 12 maanden ongevraagd telefonisch benaderd voor een verkoopgesprek. 26% wordt maandelijks ongevraagd gebeld door telemarketeers. En 12% zelfs wekelijks. Mensen werden het meest gebeld door energieverkopers, goede doelen en providers. Bijna 90% stoort zich aan ongevraagde verkooptelefoontjes. En 82% ergert zich aan ongevraagde telefoontjes om donateur te worden van een goed doel.

Let op waar je je gegevens achterlaat

Je telefoonnummer invullen voor een winactie, enquête of online actie? Geen goed idee. 44% van de mensen die ongevraagd werden gebeld, deed eerder mee aan zo’n actie. Bij zo’n actie moet er toestemming worden gevraagd om te mogen bellen. Toch gebeurt dat niet altijd.

Sommige bedrijven proberen mee te liften op betrouwbare namen of bekende organisaties. Zo doken er:

Een aantal nep-claimsites op.

E-mails op met als doel je naar deze nep-sites te lokken.

De websites leken op onze energieclaim, maar hadden niets met ons te maken. Wie zijn gegevens hier invulde, werd gebeld door Advies Neutraal: een telemarketingbureau dat energiecontracten verkocht. Kijk dus uit waar je je gegevens achterlaat.