Telefonische verkoop

Hoe kun je je afmelden?

Wie niet gediend is van telemarketing kan zich gratis inschrijven bij het Bel-me-niet Register via 0900 - 666 1000 of bel-me-niet.nl. Bedrijven mogen nummers die in het register staan niet bellen. De inschrijving gaat per telefoonnummer (vast of mobiel), is na maximaal 6 weken effectief en blijft geldig tot wederopzegging.

Wat kun je doen als afmelden niet helpt?

Een inschrijving bij het Bel-me-niet Register houdt veel bedrijven bij je weg. Maar bedrijven mogen wel mensen bellen die klant zijn of zijn geweest. Ook door die bedrijven niet meer gebeld worden? Maak dan gebruik van ‘het recht van verzet’. Het bedrijf moet je dan direct, gratis en zonder gedoe uit alle bellijsten verwijderen.

Tips