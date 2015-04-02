Levertijd bestelling

Je hebt een product besteld, maar de levering van het product laat op zich wachten. Vaak staat op de website van de winkel of in de overeenkomst wanneer het product geleverd wordt. Soms spreek je een precieze leverdatum af met de verkoper.

Wat je rechten zijn, hangt af van de situatie en de afspraken die je hebt gemaakt met de verkoper.

Wettelijke levertermijn

Heb je geen levertijd afgesproken, dan geldt een wettelijke levertermijn van 30 dagen. Blijft levering uit, dan geldt dat je de verkoper extra levertijd moet geven. Bijvoorbeeld 2 weken. Wordt het product dan nog niet geleverd, dan mag je de koop ongedaan maken. Je hebt recht op teruggave van je (aan)betaling.

Vermoedelijke levertijd

Staat op de website bijvoorbeeld dat een bestelling binnen 4 weken geleverd wordt, dan is er sprake van een vermoedelijke levertijd. In dat geval moet je de winkel extra levertijd geven om het product toch te leveren. Hoe lang die tijd is, hangt af van het soort product en de eerdere levertijd. Bij levering van een bankstel is 4 weken redelijk.

Wordt het toch niet geleverd? Dan mag je alsnog de aankoop ongedaan maken. De verkoper hoeft het product dan niet meer te leveren en jij hoeft het niet meer af te nemen. Heb je al (aan)betaald, dan moet de verkoper dat bedrag terugbetalen.

Exacte levertijd

Ook als je een precieze levertijd (bijvoorbeeld levering op een bepaalde datum) hebt afgesproken moet je de verkoper extra levertijd geven. Maar weigert de verkoper alsnog te leveren of weet de verkoper dat levering voor een bepaalde datum belangrijk is dan hoef je geen extra levertijd te geven. Bijvoorbeeld bij aankoop van een bruidsjurk en de verkoper weet de trouwdatum. In dat geval mag je direct de koop ongedaan maken als je het product niet meer wilt hebben.

Stuur de verkoper een brief dat je van de koop afziet en vraag om teruggave van je (aan)betaling. Stel een termijn waarbinnen je het bedrag op je rekening wilt ontvangen.

Recht op bedenktijd

Heb je recht op bedenktijd voor het product dat je koopt? Bijvoorbeeld omdat je iets via internet hebt gekocht? Dan kun je na je bestelling nog van de koop af. Ook voordat het product is geleverd of voordat de levertermijn is verstreken.