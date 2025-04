Inkomen na je pensioen

Je kunt op 4 verschillende manieren zorgen voor inkomen als je met pensioen gaat.

1. Een AOW-uitkering

Die krijg je van de overheid wanneer je de AOW-leeftijd bereikt. Die is op dit moment 67 jaar.

Lees meer over:

De AOW

2. Pensioen via de werkgever

Veel medewerkers bouwen (verplicht) een pensioen op via de werkgever. De premie van het pensioen betaal je deels zelf via je salaris. De werkgever betaalt de rest. Hoeveel pensioen je gaat ontvangen, zie je op Mijn Pensioenoverzicht of op de portal van je pensioenuitvoerder.

3. Eigen pensioenpot

Je kunt zelf sparen voor je pensioen. De inleg is een aftrekpost in je belastingaangifte. De Belastingdienst betaalt dus een deel van de inleg terug. Pensioen opbouwen met belastingvoordeel, heet een lijfrente. Die inleg kun je op een geblokkeerde spaarrekening zetten (banksparen). Maar beleggen is ook een goede optie, zeker als je pensioendatum nog ver weg is.

4. Vermogen opbouwen

Een laatste mogelijkheid is om zelf geld apart te zetten zonder belastingvoordeel. Het is altijd handig om zo een buffer op te bouwen. Dit geld kun je namelijk flexibel inzetten zonder rekening te hoeven houden met de pensioenregels. Is je pensioendatum al in zicht? Dan is sparen een goede optie. Voor de lange termijn kun je beter beleggen. Je kunt ook vermogen opbouwen door een woning te kopen. Wanneer je de hypotheek aflost heb je op je ouwe dag lage maandlasten.

Nieuwe pensioenwet

Op 1 juli 2023 is de nieuwe pensioenwet ingegaan. Door deze wet veranderen de spelregels voor het pensioen van de werkgever. Toch kan het nog even duren voor je er iets van merkt. De werkgevers en pensioenuitvoerders hebben nog tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregeling aan te passen.

Lees meer over:

Veranderingen in de nieuwe Pensioenwet

Zelf pensioen opbouwen

Door de nieuwe pensioenwet mag je nu veel meer pensioen zelf opbouwen. Dat is handig als je geen pensioenregeling hebt. Bijvoorbeeld omdat je zelfstandig ondernemer bent of je werkgever geen pensioenregeling heeft. Het kan ook zijn dat de pensioenregeling bij je werkgever onvoldoende oplevert waardoor je met een pensioengat blijft zitten.

Hoe werkt zelf pensioen opbouwen nu precies? En kun je beter gaan sparen of beleggen?

Pensioen in zicht

Als je bijna met pensioen gaat kun je veel keuzes maken. Bijvoorbeeld het moment waarop je het pensioen laat ingaan? Maar er zijn meer keuzes die je kunt maken met je pensioen en lijfrente. Zo kun je ervoor kiezen om een deel van je pensioen- of lijfrentepot in één keer op te nemen. Maar is dit slim?

En wat zijn de gevolgen als je nog wilt blijven werken? Of nog plannen hebt om te verhuizen?