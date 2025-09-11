Als je komt te overlijden, ontvangt je partner vaak een uitkering van de overheid of je (vorige) werkgever. Met onze checklist ‘inkomen na een overlijden’ kun je controleren welk inkomen je partner dan krijgt.

Als je het inkomen van je partner weet, kun je kijken of dit genoeg is om van te leven. Dat is lang niet altijd het geval. Als er spaargeld of beleggingen achter de hand zijn, kan dit gebruikt worden om het gat op te vangen. Is dit ook niet voldoende? Dan is het slim om nu iets te regelen. Zo voorkom je dat je partner na jouw overlijden in financiële problemen komt.