icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud

Hoe zorg je voor extra nabestaandenpensioen?

Als je overlijdt, valt je inkomen weg. Vaak krijgt je partner dan een uitkering, zoals het nabestaandenpensioen. Maar dit bedrag is soms te laag om van te leven. Gelukkig kun je dit op verschillende manieren aanvullen. Regel het wel op tijd. Zo voorkom je dat je partner na je  overlijden in de financiële problemen komt.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert pensioenGepubliceerd op:11 september 2025

nabestaandenpensioen hoe regel ik dat 1200x800

Als je komt te overlijden, ontvangt je partner vaak een uitkering van de overheid of je (vorige) werkgever. Met onze checklist ‘inkomen na een overlijden’ kun je controleren welk inkomen je partner dan krijgt.

Als je het inkomen van je partner weet, kun je kijken of dit genoeg is om van te leven. Dat is lang niet altijd het geval. Als er spaargeld of beleggingen achter de hand zijn, kan dit gebruikt worden om het gat op te vangen. Is dit ook niet voldoende? Dan is het slim om nu iets te regelen. Zo voorkom je dat je partner na jouw overlijden in financiële problemen komt.

Benieuwd naar dit artikel?

Word lid van Geld & Recht. Voor €7,75 per maand krijg je toegang tot financiële artikelen én juridisch advies.

Word lid

Heb je al het juiste lidmaatschap? Log dan in

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 500.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.