AOW: hoe werkt het?

Wie heeft er recht op AOW?

Iedereen die in Nederland woont, bouwt vanaf zijn 17de tot zijn 65ste levensjaar 2% per jaar aan AOW op. Woon je de volledige 50 jaar in Nederland? Dan heb je recht op 100% van de AOW-uitkering. Of je AOW krijgt, hangt niet af van je inkomen of je vermogen. En ook niet van of je wel of niet gewerkt hebt.

Wanneer ontvang je AOW?

Sinds 2013 is de datum waarop je voor het eerst AOW krijgt gekoppeld aan de levensverwachting. De nieuwe leeftijd wordt altijd 5 jaar van tevoren vastgesteld. Dit betekent dat op basis van statische cijfers wordt vastgesteld wat de nieuwe AOW-leeftijd over 5 jaar is.

Ben je geboren voor 1961? Dan ontvang je AOW op de leeftijd van 67 jaar.

Ben je geboren tussen 1960 en 1 oktober 1963? Dan is de leeftijd 67 jaar en 3 maanden.

Ben je later geboren? Dan is de AOW-leeftijd nog niet bekend.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zie je wat de verwachte ingangsdatum is. Het is niet mogelijk om de AOW-uitkering eerder in te laten gaan.

AOW aanvragen

Je moet zelf je AOW aanvragen. Ongeveer 4 maanden voor je AOW-leeftijd ontvang je een brief van de SVB. In deze brief staat hoe je de uitkering aanvraagt. Heb je geen brief ontvangen? Neem dan zelf contact op met de SVB.

Hoeveel AOW ontvang je?

De hoogte van de AOW hangt af van of je alleenstaand bent of samenwoont. Als alleenstaande ontvang je een hogere uitkering. De AOW-uitkering bestaat uit een bruto bedrag waarover belasting wordt ingehouden. Gebruik je de loonheffingskorting, dan betaal je alleen een inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw). In onderstaande tabel zie je hoe hoog de uitkering is. Je ontvangt de AOW maandelijks rond de 23ste van de maand. De hoogte van de AOW is gekoppeld aan het minimumloon en wordt tweemaal per jaar aangepast: op 1 januari en 1 juli.

Alleenstaande

Brutobedrag AOW €1580,92 Loonheffing €283 Bijdrage Zvw (5,26%) €83,15 Nettobedrag AOW €1214,77

(vakantiegeld €102,46 bruto per maand, uitbetaling in mei)

Getrouwd of samenwonend

Brutobedrag AOW €1081,50 Loonheffing €193,50 Bijdrage Zvw (5,26%) €56,88 Nettobedrag AOW €831,12

(vakantiegeld €73,18 bruto per maand, uitbetaling in mei)

In het buitenland gewoond?

Als je tijdelijk in het buitenland woont, bouw je over die jaren geen AOW op. Hierdoor ontvang je niet de volledige AOW-uitkering. Voor ieder jaar dat je niet in Nederland woont, daalt de AOW-uitkering met 2%. Stel dat je 5 jaar in het buitenland hebt gewoond. Dan daalt de AOW-uitkering met 10% en ontvang je 90% van het AOW-bedrag.

AOW ontvangen in het buitenland

Om de AOW-uitkering te ontvangen hoef je niet in Nederland te wonen. Wanneer je op je ouwe dag emigreert, ontvang je dus nog steeds maandelijks je AOW.

Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn AOW?

Blijf je na je AOW-leeftijd (gedeeltelijk) doorwerken? Of bevalt het thuiszitten niet en begin je toch weer aan een nieuwe (parttime) baan? Dan heeft dit geen invloed op de hoogte van je uitkering. Je mag onbeperkt bijverdienen naast een AOW-uitkering. Wel kan doorwerken na je pensioenleeftijd van invloed zijn op de inkomstenbelasting die je moet betalen.