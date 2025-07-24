Hoogte uitkering bepalen wordt makkelijker

Met de nieuwe pensioenregels is het makkelijker om te berekenen hoe hoog de uitkering is die je partner ontvangt. De oude ingewikkelde formule is vervangen door een percentage van je salaris. Meestal telt ook het vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering mee. Het percentage is maximaal 50%, maar in de meeste pensioenregelingen zal het percentage lager zijn.