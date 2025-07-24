Veranderingen nabestaandenpensioen
Carola van Dorp Expert pensioenGepubliceerd op:24 juli 2025
Hoogte uitkering bepalen wordt makkelijker
Met de nieuwe pensioenregels is het makkelijker om te berekenen hoe hoog de uitkering is die je partner ontvangt. De oude ingewikkelde formule is vervangen door een percentage van je salaris. Meestal telt ook het vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering mee. Het percentage is maximaal 50%, maar in de meeste pensioenregelingen zal het percentage lager zijn.