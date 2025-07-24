icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Veranderingen nabestaandenpensioen

De regels voor het nabestaandenpensioen veranderen door de komst van de Wet toekomst pensioenen. Dat heeft gevolgen voor je partner als jij overlijdt. Maar wat verandert er precies? In dit artikel lees je wat de nieuwe regels betekenen en wat de gevolgen zijn.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert pensioenGepubliceerd op:24 juli 2025

Veranderingen nieuwe pensioenwet

Hoogte uitkering bepalen wordt makkelijker

Met de nieuwe pensioenregels is het makkelijker om te berekenen hoe hoog de uitkering is die je partner ontvangt. De oude ingewikkelde formule is vervangen door een percentage van je salaris. Meestal telt ook het vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering mee. Het percentage is maximaal 50%, maar in de meeste pensioenregelingen zal het percentage lager zijn.

