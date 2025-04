Doorwerken na je pensioenleeftijd

Loondienst na je pensioen

Ben je in loondienst en bereik je de AOW-leeftijd? Dan wordt in de meeste gevallen de arbeidsovereenkomst automatisch beëindigd. Dit is meestal vastgelegd in je arbeidscontract of opgenomen in de CAO. Als je doorwerkt na je AOW maak je met je werkgever nieuwe afspraken en krijg je een nieuwe arbeidsovereenkomst.

Geen inkomensbescherming

Werk je door na je AOW-leeftijd dan heb je geen recht meer op een mogelijke WW- of WIA-uitkering. Dit betekent dat je geen inkomensbescherming hebt als je ontslagen wordt. Bij ziekte is je werkgever bovendien verplicht om maximaal 6 weken loon door te betalen, in plaats van de gebruikelijke 2 jaar voor jongere werknemers. De reden voor deze versobering ten opzichte van een jongere werknemer is dat je al AOW ontvangt. En de eventuele inkomensdaling daarmee kan opvangen.