Pensioenbeleggen: zo werkt het

Pensioen opbouwen

Pensioen kan in Nederland bestaan uit de volgende onderdelen:

Een AOW-uitkering

Die krijg je op het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank zie je wat jouw verwachte AOW-leeftijd is. Pensioen via de werkgever

Veel medewerkers bouwen (verplicht) een pensioen op via de werkgever. De premie van het pensioen betaal je deels zelf via je salaris. De werkgever betaalt de rest. Hoeveel je pensioen je gaat ontvangen, zie je op Mijn Pensioenoverzicht. Eigen pensioenpot

Je kunt zelf een pensioenpot aanleggen. De inleg is een aftrekpost in je belastingaangifte. De Belastingdienst betaalt dus een deel van de inleg terug. Pensioen opbouwen waarbij je belasting terug krijgt, heet een lijfrente. Die inleg kun je op een geblokkeerde spaarrekening zetten (banksparen). Maar beleggen is ook een goede optie, zeker als je pensioendatum nog ver weg is.

We leggen uit hoe je zelf met zo'n pensioenpot (optie 3 dus) kunt beginnen.

Hoe werkt beleggen voor pensioen?

Je berekent eerst hoeveel je maximaal voor aanvullend pensioen mag inleggen op de site van de Belastingdienst. Een lager bedrag inleggen mag natuurlijk ook. Vervolgens open je een pensioenrekening bij de bank of broker.Daarna maak je het bedrag op je nieuwe pensioenrekening over.

Sommige aanbieders beleggen het bedrag daarna automatisch. Bij anderen kies je zelf waarin je belegt. Wij zochten uit waar je het voordeligst voor je pensioen kunt beleggen.

Na pensioendatum

Het geld staat meestal vast tot je met pensioen gaat. Je kunt het opgebouwde bedrag uiterlijk laten staan tot 5 jaar na je AOW-leeftijd. Daarna moet je het bedrag in termijnen laten uitkeren. Dit kan via een bank of een verzekeraar. Je moet het bedrag in minimaal 5 jaar laten uitkeren.

Op de site van de Belastingdienst lees je meer over de voorwaarden. Over die pensioenuitkeringen betaal je inkomstenbelasting. Het belastingtarief is meestal lager dan vóór pensioendatum. Je krijgt dus vaak meer belasting terug dan je uiteindelijk betaalt.

Aftrekpost flink verhoogd

Door de nieuwe pensioenwet is de inleg waarover je belasting kunt terugvragen flink verhoogd. Heb je een pensioentekort, dan mocht je over de afgelopen 7 jaar 'inhaalpremie' storten. Sinds 2023 is dat 10 jaar. Ook is het maximale bedrag dat je mag inhalen flink verhoogd, tot €42.108 (2025). Het inhaalbedrag kun je berekenen bij de Belastingdienst. Tenslotte mag je nu ook langer inleggen voor je pensioen. Niet meer tot je AOW-leeftijd maar nog tot 5 jaar na die datum.

Rekenvoorbeeld

Ria heeft een pensioenbeleggersrekening geopend. Maandelijks stort ze €250 euro op de rekening. Op haar belastingaangifte mag ze een inleg van €3000 (12 x €250) als aftrekpost invullen. Haar inkomen valt in het hoogste belastingtarief van 49,5%. Over de inleg van €3000 hoeft ze geen belasting te betalen. Ze krijgt €1485 terug van de Belastingdienst.

Jaren later gaat Ria met pensioen. Naast de AOW krijgt ze ook een uitkering vanuit haar pensioenbeleggingsrekening. Over dit inkomen moet ze inkomstenbelasting betalen. Hoeveel dat is, hangt af van de belastingtarieven op dat moment. In veel gevallen zal dit een lager tarief zijn dan wat Ria nu betaalt.

Niet doen: in 1 keer opnemen

Je moet het totale bedrag na pensioendatum periodiek laten uitkeren. Neem je het toch in 1 keer op, dan betaal je een boete aan de Belastingdienst. Dit heet revisierente. Je betaalt dan naast inkomstenbelasting 20% revisierente. In het ergste geval houd je dan maar 30,5% van je inleg over.