10% pensioen ineens opnemen: wat is het?

Wat is de wet 'bedrag ineens'?

Door deze wet is het toegestaan om een deel van je pensioen in 1 keer op te nemen. Je hebt deze keuze bij opgebouwd pensioen via een werkgever en bij pensioen dat je zelf hebt gespaard via een lijfrente. De wet geldt niet voor de AOW-uitkering.

Wet is uitgesteld

Op dit moment is de eenmalige uitkering nog niet mogelijk. De wet is namelijk nog niet ingegaan. De geplande ingangsdatum is onlangs weer uitgesteld naar 1 juli 2026. Ga je voor deze datum met pensioen? Dan kun je niet kiezen voor de eenmalige uitkering. Wil je toch gebruikmaken van de eenmalige uitkering? Dan kun je je pensioen uitstellen.

Wanneer kun je 10% opnemen?

De keuze om een bedrag ineens op te nemen heb je alleen als het pensioen of de lijfrente ingaat. Dit kan hetzelfde moment zijn als je eerste AOW-uitkering maar eerder of later mag ook. Is je pensioen al ingegaan? Dan is eenmalige uitkering niet meer mogelijk.

Je ontvangt de eenmalige uitkering tegelijk met de eerste uitkering van je pensioen of lijfrente.

Deeltijdpensioen/meerdere pensioenpotjes

Laat je een deel van je pensioen ingaan? Dan maak je voor dat deel op dat moment een keuze. Je mag voor het resterende deel een keuze maken als dat pensioen ingaat.

Voor ieder pensioen of lijfrente maak je een eigen keuze. Heb je bijvoorbeeld pensioen opgebouwd bij 2 verschillende pensioenuitvoerders en heb je zelf een lijfrente gespaard? Dan mag je voor elk van deze bedragen kiezen of je een eenmalige uitkering wilt. Je kunt ze allemaal op hetzelfde moment in laten gaan, maar verschillende momenten zijn ook mogelijk.

Hoeveel mag je opnemen?

Je kunt maximaal 10% van de waarde van je pensioen in 1 keer uit laten betalen. Een lager percentage mag ook. Hoeveel dit bedrag precies is hangt af van het bedrag in je pensioenpot. Zit er bijvoorbeeld €230.000 in je pensioenpot? Dan kun je maximaal €23.000 in 1 keer laten uitkeren. Over dit bedrag betaal je belasting en premies. Net zoals over een gewone pensioenuitkering.

Gevolgen voor pensioen

Na de eenmalige opname blijft er minder geld over in je pensioenpot. Hierdoor wordt het maandelijkse pensioen dat je ontvangt lager. Ook mag je voor dit pensioen niet meer kiezen voor een andere keuze-optie voor je pensioen, namelijk 'hoog-laag'. Bij de hoog-laag-optie ontvang je de eerste jaren een hogere uitkering en later een lagere uitkering.

Lees meer over:

Gevolgen voor je pensioen

Gevolgen belasting

Over de pensioenuitkering betaal je belasting. Het belastingpercentage is afhankelijk van je leeftijd. Voor je AOW-datum is het belastingtarief vaak hoger dan na je AOW-datum. En in het jaar van je AOW-datum geldt een bijzonder tarief. Dit is een combinatie tussen het hoge en het lage tarief. Als je in januari geboren bent is het tarief lager dan wanneer je in december geboren bent.

Ander uitbetalingsmoment

Door deze verschillende tarieven in het jaar van AOW kun je ook kiezen voor een ander uitbetalingsmoment. Namelijk in januari van het jaar erna. Dan valt de uitkering volledig onder de tarieven die na AOW gelden. Deze keuze mag je alleen maken als je pensioen of lijfrente ingaat in de maand dat je voor het eerst AOW ontvangt.

Begin op tijd met maken van een keuze. Pensioenuitvoerders hebben vaak een paar maanden nodig om je pensioenuitkering te regelen. Begin je te laat? Dan is de kans groter dat je pensioen later ingaat dan de maand van je eerste AOW. En kun je voor de eenmalige uitkering niet meer kiezen voor een later moment.

Lees meer over:

Gevolgen voor de belasting

Gevolgen toeslagen

Een van de redenen waarom de wet iedere keer uitgesteld wordt, is dat de uitkering ook gevolgen heeft voor toeslagen. In het jaar van de eenmalige uitkering stijgt je inkomen. Hierdoor ontvang je mogelijk minder toeslag of zelfs geen toeslag meer voor dat jaar. Kijk vooraf goed wat dit voor jou betekent.

Na de eenmalige uitkering daalt de maandelijkse pensioenuitkering. Met een lager inkomen ontvang je soms een hogere maandelijkse toeslag. Kijk goed of dit voor jouw situatie geldt. Houdt er ook rekening mee dat de overheid de regels van de toeslagen in de toekomst kan veranderen.

Andere gevolgen

Het kan zijn dat de eenmalige uitkering invloed heeft op de hoogte van bijvoorbeeld de bijstandsuitkering of een andere sociale uitkering. Zowel de maandelijkse pensioenuitkering als de eenmalige uitkering verlagen je huidige uitkering. Maar jouw inkomsten kunnen ook invloed hebben op de uitkering van je partner. Vaak telt bij een uitkering het inkomen van de partner mee.

Belasting over vermogen

Geef je het geld niet direct uit? En staat dit op 1 januari nog op je rekening? Dan telt het bedrag mee bij het bepalen van de belasting over je vermogen. Heb je meer vermogen dan €57.684 (alleen) of €115.368 (samen)? Dan betaal je daar belasting over. Deze bedragen gelden voor 1 januari 2025. Hoeveel vermogen je op 1 januari 2026 mag hebben is nog niet bekend. Mogelijk kan dit lager worden.

Waarvoor mag je het bedrag gebruiken?

Er zijn geen voorwaarden aan de besteding van de eenmalige uitkering. Dat betekent dat je zelf mag weten waar je het geld aan uitgeeft. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om je hypotheek af te lossen, je woning te verbouwen of te gaan reizen.

Goede voorlichting

Of de eenmalige uitkering een slimme keuze is, hangt af van je persoonlijke omstandigheden en wensen. Denk hierbij aan je financiële situatie, hoe lang je verwacht te leven, maar ook of het om pensioen of lijfrente gaat. Heb je bijvoorbeeld een korte levensverwachting? Dan kan het fijn zijn om alvast een deel van het pensioen uit te keren om leuke dingen te doen. Dan is misschien de hoogte van de belasting minder van belang.

Wie biedt hulp?

Voor een goede keuze is hulp vaak noodzakelijk. Maar waar kun je terecht voor hulp? Pensioenuitvoerders kunnen je maar voor een deel helpen. Zij hebben geen volledig inzicht in je persoonlijke situatie, bijvoorbeeld hoeveel je nodig hebt voor je hypotheek of voor de huur. Een financieel adviseur kan je hierbij helpen. Houd dan wel rekening met de kosten die je hiervoor maakt. Hoe uitgebreider het advies, hoe hoger de kosten.

De overheid wil de burgers ook helpen. Daarom is het de bedoeling dat het Nibud een rekenhulp maakt. Hiermee krijg je informatie over de gevolgen van de eenmalige uitkering. De verwachting is dat deze tool beschikbaar is als de wet ingaat.