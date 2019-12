Besparen door extra aflossen op je hypotheek

In deze situaties is aflossen meestal gunstig

Aflossen met spaargeld boven de vrijstelling

Op je hypotheek extra aflossen kan een besparing opleveren als je met je spaargeld boven de vrijstelling in box 3 zit. De spaarrente is nu heel laag. Komt je spaargeld boven de vrijstelling, dan is het rendement van je spaargeld na aftrek van de vermogensrendementsheffing vaak negatief. Je kunt dan beter extra aflossen op je hypotheek. Let op, dit geldt voor alle hypotheekvormen behalve de spaarhypotheek en bankspaarhypotheek.

Bij een kleine hypotheek

Een kleine hypotheek kun je bijna altijd het best aflossen. Vooral als de hypotheekrente lager is dan de bijtelling op je belastingbiljet voor je eigen woning, het eigenwoningforfait. Je hebt dan geen voordeel meer van de hypotheekrenteaftrek. De hele hypotheek aflossen levert dan dus een flink voordeel op. Hoe lager je hypotheek en hoe hoger de WOZ-waarde van je huis, hoe voordeliger het is om af te lossen. Op berekenhet.nl kun je uitrekenen welke besparing dit oplevert.

Als je door aflossen in een lagere risicoklasse komt

Bij een hypotheek die hoger is dan zo’n 50 á 60% van de waarde van de woning rekent de bank een rente-opslag. Als je voldoende aflost kan die opslag bij veel banken omlaag. Aflossen is zinvol als je daardoor in een lagere risicoklasse terecht komt. De indeling in risicoklassen verschilt per bank. Check vooraf het beleid van jouw bank voordat je aflost: past de bank de risicoklasse aan tijdens de looptijd van jouw rentevaste periode of pas op de renteherzieningsdatum? Doet de bank dit automatisch dan hoef je geen actie te ondernemen. Anders moet je zelf het initiatief nemen.

Niet doen: aflossen op je (bank)spaarhypotheek

Bij een (bank)spaarhypotheek spaar je tegen de rente die je ook betaalt voor je hypotheeklening. Bovendien hoef je over dit spaarbedrag geen vermogensrendementsheffing te betalen. Je kunt dus beter een extra bedrag in je spaarpolis of op de bankspaarrekening storten dan extra aflossen op de lening. Je kunt niet onbeperkt extra premie of spaarinleg storten.

Pas op bij extra aflossen hypotheek

Los alleen af met geld dat je echt niet nodig hebt. Heb je misschien een nieuwe auto nodig over een paar jaar, dan is het duur als je daarvoor een lening moet afsluiten.

Los gedurende de rentevaste periode niet meer af dan het boetevrij deel. Dat bedraagt minimaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom van de hypotheek. Dit geldt echter niet voor Florius, Munt Hypotheken en Reaal Lekker Wonen. Bij deze banken betaal je nooit een boete als je aflost uit eigen middelen. Dat geldt ook als dat geld een schenking is van je ouders.

Aan het einde van de rentevaste periode (op de renteherzieningsdatum) kun je boetevrij aflossen. Los je tijdens de rentevaste periode af dan moet je meestal een boete voor vervroegd aflossen betalen.

Tip: aflossen voor recht op zorgtoeslag

Heb je veel vermogen én is je inkomen in 2020 niet hoger dan €30.481 (voor een alleenstaande), dan kun je door af te lossen recht krijgen op zorgtoeslag. Als je een toeslagpartner hebt, mag jullie inkomen in 2020 samen niet hoger zijn dan € 38.945 per jaar.

In 2020 ligt de grens voor het eigen vermogen op €116.613 (voor fiscale partners op €147.459). Heb je €1 meer, dan vervalt het recht op zorgtoeslag. Omdat je eigen woning niet meetelt voor het vermogen, kun je door extra af te lossen onder de vermogensgrens uitkomen.

Lees ook: