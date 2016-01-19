Verbouwingshypotheek: hypotheek verhogen voor verbouwing

Is je huis aan een grondige verbouwing toe, of wil je een nieuwe keuken of badkamer? Dan heb je daar een flink bedrag voor nodig. Er zijn verschillende mogelijkheden om de verbouwing te betalen. Bijvoorbeeld door je hypotheek te verhogen of een persoonlijke lening af te sluiten. Elke optie heeft zijn voor- en nadelen.

Verbouwing betalen met spaargeld

Heb je een flink bedrag aan spaargeld? Als je het geld lange tijd niet nodig hebt, kun je dit het beste gebruiken voor de verbouwing. De rente die je moet betalen voor een tweede hypotheek is een stuk hoger dan de spaarrente. Ook als we rekening houden met het belastingvoordeel omdat je de hypotheekrente mag aftrekken.

Extra hypotheek voor verbouwing

Als de waarde van je huis hoger dan je huidige hypotheek dan heb je overwaarde. Die overwaarde kun je gebruiken om de verbouwing te betalen. Je sluit dan een tweede hypotheek af. Je kunt je hypotheek op 3 manieren verhogen. Bekijk in ons stappenplan welke optie het beste bij jou past.

Onderhandse verhoging

Heb je bij bij het afsluiten van je eerste hypotheek al een hoger bedrag laten inschrijven bij de notaris? Dan kun je je hypotheek verhogen tot het bedrag van de inschrijving. Zonder dat je opnieuw naar de notaris moet. Dat heet onderhands verhogen. Je bespaart zo op de notariskosten. Je betaalt wel (advies)kosten voor het aanpassen van je hypotheek. Ook bij een onderhandse verhoging beoordeelt de bank je aanvraag opnieuw.

Kosten verhogen hypotheek

Je betaalt bijna altijd advieskosten voor het afsluiten van een extra hypotheek. Hiervoor ben je tussen de €2000 en €3000 kwijt. Je hebt ook vaak een recente taxatie van je woning nodig. Die kosten hangen af van de taxatie die de hypotheekverstrekker eist. Is de inschrijving bij de notaris niet hoog genoeg voor de hele (oude en nieuwe) hypotheek? Dan zijn er ook nog notariskosten.

Hoe meer je voor de verbouwing bijleent, hoe meer risico de bank loopt. De bank kan een hogere opslag rekenen op de hypotheekrente. Je betaalt dan een hogere rente over de totale hypotheek.

Nationale Hypotheek Garantie

Als je geld leent voor een verbouwing, kun je misschien Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aanvragen voor je hele hypotheek. Dus ook als je hier geen recht op had toen je het huis kocht. Het maakt daarbij niet uit hoeveel je leent. Een klein bedrag is al genoeg. Het voordeel van NHG is dat je voor de hele hypotheek profiteert van een fors lagere hypotheekrente.

Het totale hypotheekbedrag plus verbouwingshypotheek mag niet hoger zijn dan €450.000 (2025) of €470.000 (2026). En ook niet hoger dan 100% van de marktwaarde van de woning. Gebruik je het geld voor energiebesparende maatregelen? Bijvoorbeeld voor isolatie van je vloer of dak? Dan mag je maximaal €477.000 (2025) of €498.200 (2026) lenen.

Persoonlijke lening afsluiten voor verbouwing

De rente van een lening is flink hoger dan die voor een hypotheek. Maar je betaalt geen bijkomende kosten zoals advies- en notariskosten. Bij een bedrag minder dan zo'n €30.000 en een korte looptijd ben je met een persoonlijke lening voordeliger uit.

Voordelen

Als je de lening annuïtair aflost, is de rente fiscaal aftrekbaar. Er is nog een voordeel: een persoonlijke lening is een apart product. Het heeft geen invloed op de risico-opslag van je hypotheek.

Nadelen

Het nadeel van de persoonlijke lening is dat je de lening vaak in 10 jaar moet terugbetalen. Terwijl je een hypotheek over 30 jaar mag uitsmeren. De maandlasten van een lening zijn daardoor hoger dan die van een hypotheek.

Bewaar de facturen

Tip: gooi de facturen van je verbouwing nooit weg. De Belastingdienst kan deze altijd opvragen als bewijs dat de verbouwing echt plaatsvond. De Hoge Raad oordeelde in 2019 dat hiervoor geen maximumtermijn is. Kun je de rekeningen bijvoorbeeld na 6 jaar niet meer laten zien aan de belastinginspecteur? Dan kan deze je hypotheekrenteaftrek weigeren.

Subsidie voor het verduurzamen van je huis

Voor het energiezuiniger en duurzamer maken van je huis, krijg je vaak subsidie van je gemeente. Er zijn een aantal energiebesparende maatregelen die je kunt nemen. Je kunt tot wel 30% subsidie krijgen voor het isoleren van je buitenmuren, vloer, dak en ramen. Ook als je in een appartement woont, zijn er mogelijkheden voor subsidie voor de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Op verbeterjehuis.nl check je wat je kunt doen en welke subsidies je kunt krijgen.