Lagere risico-opslag, welke voorwaarden heeft je bank?

Je kunt veel besparen op je hypotheekrente als de risico-opslag verlaagd wordt. We hebben de voorwaarden van alle hypotheekaanbieders in een handig overzicht gezet.
Ellen Kloor   Expert hypothekenBijgewerkt op:10 oktober 2025

Lagere hypotheekrente bij lagere risico-opslag 

De rente die je voor je hypotheek betaalt, bestaat vaak uit een basisrente en een risico-opslag. Dit heet ook wel de rente-opslag. Heb je een hypotheek van €325.000 en is de marktwaarde van je huis €340.000? Je hebt dan een hypotheek van 95% van de waarde van je huis. Bovenop de basisrente betaal je dan bijvoorbeeld 0,5% extra rente. Die opslag kan omlaag als je hypotheek lager wordt of als de waarde van je woning stijgt. Vaak kan dat ook als de rente nog vaststaat. Je betaalt dan direct een lagere hypotheekrente. 

Voorwaarden en risicoklassen van alle hypotheekaanbieders

Wij hebben het volgende voor je uitgezocht: 

  • Verlaagt je aanbieder de risico-opslag tijdens de rentevastperiode of alleen op renteherzieningsdatum? En doen ze dat automatisch zodra dat kan, of moet je zelf in actie komen?
  • Moet je voor een lagere opslag de marktwaarde van je woning aantonen met een duur taxatierapport? Of is de gratis WOZ-opgave ook goed?
  • Hypotheekaanbieders gebruiken allemaal een eigen indeling in risicoklassen. Ook wel tariefklassen genoemd. Welke risicoklassen gebruikt je aanbieder? 

Argenta

De risico-opslag gaat bij 'gewone' aflossingen alleen op verzoek omlaag.  Dit valt eenvoudig op te lossen door eenmalig een klein extra bedrag af te lossen. En dan gaat het automatisch. 

Is de waarde van je woning gestegen dan moet je altijd een verzoek indienen voor een verlaging. En een taxatierapport of Calcasa Desktop Taxatie® (hybride taxatie) aanleveren. Na een waardedaling van de woning volgt geen verhoging van de risico-opslag.

Risico-klassen

  • t/m 50%
  • t/m 60%
  • t/m 70%
  • t/m 80%
  • t/m 85%
  • t/m 90%
  • t/m 95%

