Bijgewerkt op:10 oktober 2025
De rente die je voor je hypotheek betaalt, bestaat vaak uit een basisrente en een risico-opslag. Dit heet ook wel de rente-opslag. Heb je een hypotheek van €325.000 en is de marktwaarde van je huis €340.000? Je hebt dan een hypotheek van 95% van de waarde van je huis. Bovenop de basisrente betaal je dan bijvoorbeeld 0,5% extra rente. Die opslag kan omlaag als je hypotheek lager wordt of als de waarde van je woning stijgt. Vaak kan dat ook als de rente nog vaststaat. Je betaalt dan direct een lagere hypotheekrente.
Wij hebben het volgende voor je uitgezocht:
De risico-opslag gaat bij 'gewone' aflossingen alleen op verzoek omlaag. Dit valt eenvoudig op te lossen door eenmalig een klein extra bedrag af te lossen. En dan gaat het automatisch.
Is de waarde van je woning gestegen dan moet je altijd een verzoek indienen voor een verlaging. En een taxatierapport of Calcasa Desktop Taxatie® (hybride taxatie) aanleveren. Na een waardedaling van de woning volgt geen verhoging van de risico-opslag.