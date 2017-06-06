Lagere hypotheekrente bij lagere risico-opslag

De rente die je voor je hypotheek betaalt, bestaat vaak uit een basisrente en een risico-opslag. Dit heet ook wel de rente-opslag. Heb je een hypotheek van €325.000 en is de marktwaarde van je huis €340.000? Je hebt dan een hypotheek van 95% van de waarde van je huis. Bovenop de basisrente betaal je dan bijvoorbeeld 0,5% extra rente. Die opslag kan omlaag als je hypotheek lager wordt of als de waarde van je woning stijgt. Vaak kan dat ook als de rente nog vaststaat. Je betaalt dan direct een lagere hypotheekrente.

Voorwaarden en risicoklassen van alle hypotheekaanbieders

Wij hebben het volgende voor je uitgezocht: