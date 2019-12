Hypotheek aanpassen en besparen

Lagere hypotheeklasten

Wil je een lagere hypotheeklasten? Dan heb je een aantal opties. Wanneer je rentevaste periode (bijna) afloopt, kun je bij je eigen bank of bij een andere bank een nieuwe rentevaste periode kiezen. Is het einde van je rentevastperiode nog niet in zicht, lees dan verder voor de mogelijkheden om je hypotheeklasten te verlagen.

1. Lagere hypotheekrente bij je eigen bank

Er zijn een aantal mogelijkheden om je hypotheeklasten bij jouw bank te verlagen. Welke optie voor jou het meeste oplevert, hangt bijvoorbeeld af van de hypotheekvorm die je hebt en hoe lang de rente nog vast staat. Je kunt dit het beste bespreken met een adviseur.

Bij jouw hypotheekverstrekker kun je:

Overstappen naar de huidige, lage rente door je rentevaste periode open te breken. Je betaalt hiervoor wel een boetebedrag.

Rentemiddelen:ook hiervoor betaal je een boete, maar die wordt 'uitgesmeerd' over de nieuwe rentevaste periode. Dit lijkt voordelig, maar meestal zijn andere opties gunstiger.

Extra premie storten, wanneer je een spaarhypotheek hebt.

Extra aflossen:als je huis een (stuk) meer waard is dan je hypotheekschuld, kan je hypotheekrente vaak omlaag.

Je rente aan laten passen bij gestegen woningwaarde of na aflossing.

Alsnog NHG (Nationale Hypotheek Garantie) aanvragen als je hypotheekbedrag nu lager is dan €290.000.

Tip: bij het afsluiten van je hypotheek ben je vaak verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Maar die verplichting kan vervallen tijdens de looptijd van je hypotheek. Lees onze opzeg- en overstaptips voor je overlijdensrisicoverzekering.

2. Overstappen van hypotheekverstrekker voor lagere hypotheekrente

Zit je bij een dure bank, dan kan het voordelig zijn om te kiezen voor een lagere hypotheekrente bij een andere hypotheekverstrekker. Het renteverschil tussen je huidige en nieuwe hypotheek moet dan wel opwegen tegen de extra kosten die je hiervoor maakt, zoals een boeterente, maar ook notaris- en advieskosten. Als je bij je huidige hypotheekbank blijft, heb je minder oversluitkosten.

Hypotheek wijzigen

Een huis koop je meestal voor een langere periode. In de tussentijd kan veel gebeuren waardoor een aanpassing van je hypotheek nuttig of nodig is. Maar ook wanneer je gaat verhuizen of te maken krijgt met een scheiding of overlijden (van je partner), is het goed om te weten wat mogelijk en nodig is om je hypotheek aan te passen.

Waar moet je op letten als je hypotheek wijzigt doordat:

Hypotheekadviseur nodig?

Bij een wijziging van je hypotheek stuurt de bank je vaak naar een tussenpersoon. Bij sommige aanpassingen is dat logisch, omdat ze grote fiscale en financiële gevolgen kunnen hebben. Maar loopt je rentevaste periode af en weet je al wat je wilt, dan maak je onnodige kosten als je een adviseur inschakelt.