Wat voor hypotheek kies je bij verhuizing?

Verhuizen geeft je de mogelijkheid om in één klap af te komen van een hoge hypotheekrente, ongunstige hypotheekvorm of ongewenste geldverstrekker. Maar let goed op en maak de juiste keuze.

Hypotheek houden of switchen?

Wie een volgende woning koopt, moet met meer rekening houden dan bij de eerste woning. Als starter is het namelijk alleen fiscaal aantrekkelijk om te kiezen tussen een annuïtaire of een lineaire hypotheek. Als doorstromer op de koopwoningmarkt heb je te maken met een bestaande hypotheekvorm, hypotheekrente en aanbieder. Wat zijn de mogelijkheden?

Overstappen naar een andere geldverstrekker

Overstappen naar een bank die een lagere rente rekent, is dikwijls lucratief. De kosten voor notaris, taxatie en advies worden bij verhuizing niet hoger door te wisselen van geldverstrekker. En voor behoud van je hypotheekrenteaftrek of hypotheekvorm is het evenmin een voorwaarde dat je bij dezelfde partij blijft.

Huidige hypotheekvorm meenemen

Vasthouden aan je bestaande hypotheekvorm is soms een aanrader. Consumenten die eind 2012 al een hypotheek hadden lopen, mogen hun oude hypotheekvorm (zoals een bankspaarhypotheek of een aflossingsvrije hypotheek) in principe behouden. Ook als deze vorm inmiddels niet meer wordt aangeboden, zoals een (bank)spaarhypotheek.

Dit zogeheten overgangsrecht geldt echter maar een beperkte periode. Als je bijvoorbeeld in 2020 je huis verkoopt, moet de passeerdatum van de nieuwe woning uiterlijk eind 2021 zijn. Als er meer tijd tussen zit, komt het overgangsrecht te vervallen.

Huidige hypotheekrente meenemen

Ook het rentepercentage van de huidige hypotheek kan onder bepaalde voorwaarden worden meeverhuisd naar de nieuwe woning. Deze verhuisregeling of meeneemregeling is uiteraard alleen interessant als je, zoals nu, te maken hebt met een (zeer) lage hypotheekrente.

De meeste banken stellen als voorwaarde dat er maximaal 6 maanden mogen zitten tussen het beëindigen van de oude hypotheek en het afsluiten (bij de notaris) van de nieuwe. Termijnen van 3 of juist 12 tot 15 maanden komen ook voor.

Verhuiscoach Nieuw huis? Wij helpen je stap voor stap op weg. Van de ultieme verhuischecklist tot de beste verhuisdoos. Meld je aan voor de online Verhuiscoach en ontvang per mail alle informatie voor je nieuwe huis.



Inschrijven

Je huidige hypotheekvorm wijzigen of niet?

Ben je een doorstromer op de woningmarkt, dan hangt de keuze voor een nieuwe hypotheek sterk samen met je huídige hypotheekvorm. Als het kan, is oversluiten naar een bankspaarhypotheek vaak de beste oplossing. Dit is alleen mogelijk voor doorstromers op de koopwoningmarkt. Er zitten hier wel nogal wat (fiscale) haken en ogen aan. Laat je hierover dus goed informeren door je hypotheekadviseur!

Extra hypotheekdeel nodig?

Koop je een duurder huis - en heb je dus een extra hypotheekdeel nodig - dan ben je voor dit deel wel verplicht om direct te beginnen met aflossen. Net als starters. Tenminste, als je optimaal wilt blijven profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Dat betekent dat je voor dit deel alleen nog kunt kiezen uit een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek. Bovendien geldt sinds 2001 dat elke euro maximaal 30 jaar lang fiscaal aftrekbaar is.

Lees ook: