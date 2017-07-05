Wat is een lineaire hypotheek?

Bij een lineaire hypotheek betaal je iedere maand hetzelfde bedrag aan aflossing. Daarnaast betaal je rente over het hypotheekbedrag dat je nog moet aflossen. Omdat je hypotheekschuld aan het begin van de looptijd het hoogst is, heb je dan ook de hoogste lasten. Maar het voordeel is dat je hypotheekschuld elke maand een stukje kleiner wordt. Dus je bruto én netto hypotheeklasten worden elke maand iets lager.

Met een lineaire hypotheek daalt de hypotheekschuld snel. Daarom is dit een veilige hypotheekvorm.

Kiezen voor een lineaire hypotheek

Daalt je inkomen in de toekomst, bijvoorbeeld omdat je met pensioen gaat? Dan is dit een handige vorm van aflossen. De netto maandlasten zijn in het begin wel hoger dan aan het einde van de looptijd. Je moet die wel kunnen betalen. Starters op de woningmarkt kiezen daarom niet zo vaak voor deze vorm.

Hypotheekrente aftrekken

De rente van nieuwe hypotheken mag je sinds 2013 alleen nog aftrekken als je de lening in maximaal 30 jaar helemaal aflost. Aflossen kan met een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek.

Uitzondering: de rente van een aflossingsvrije hypotheek is wel aftrekbaar als je op 31 december 2012 al zo'n hypotheek had. Zelfs na verhuizing of verlenging van de hypotheek.

Verschil met andere hypotheekvormen

Omdat je aan het begin van de looptijd snel aflost, heb je in het begin minder voordeel van de hypotheekrente-aftrek. De netto maandlasten in de eerste jaren zijn daardoor hoger dan die van een annuiteitenhypotheek.

Soms is een aflossingsvrije hypotheek een goede keuze. De lasten hiervan zijn laag want je betaalt alleen rente. Maar de hypotheekrente van een nieuwe aflossingsvrije hypotheek is niet aftrekbaar. Ook los je niets af, waardoor je op de lange termijn juist duurder uit bent.