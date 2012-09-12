Wat is een spaarhypotheek?

Bij een spaarhypotheek betaal je tijdens de looptijd rente over het hele hypotheekbedrag. Die rente is een aftrekpost voor de belasting. Je spaart maandelijks via een gekoppelde spaarrekening. Je lost dus niets af tijdens de looptijd.

Bij het afsluiten van de hypotheek bepaal je welk bedrag je bij elkaar wilt sparen. De meeste mensen willen dat het eindsaldo op de spaarrekening genoeg is om de hypotheekschuld helemaal af te lossen.

Dezelfde rente

De rentevergoeding over het saldo op de gekoppelde spaarrekening is hetzelfde als de hypotheekrente. Een spaarhypotheek is 1 van de veiligste hypotheekvormen. Door de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente heb je vrij stabiele lasten.

Spaarhypotheek: voor- en nadelen

Voordelen

Een rentestijging zorgt bij een annuïteitenhypotheek, lineaire of aflossingsvrije hypotheek voor hogere maandlasten. Bij een spaarhypotheek heeft dit niet zo'n groot effect. Je betaalt meer hypotheekrente maar je krijgt ook meer rente over het spaargeld. Daardoor kan het maandelijkse spaarbedrag omlaag. Een spaarhypotheek heeft daarom stabiele lasten.

Over het spaarsaldo hoef je geen belasting te betalen in Box 3.

Nadelen

Bij een rentedaling werkt de koppeling tussen de hypotheekrente en de spaarrente juist in je nadeel. Bij een daling van je hypotheekrente, krijg je ook een lagere rente over het spaarsaldo. Hierdoor gaat je maandelijkse inleg omhoog anders haal je het eindbedrag niet. Je profiteert hierdoor niet van een daling van de hypotheekrente. De lasten blijven min of meer gelijk.

De spaarhypotheek is niet flexibel. Dat komt omdat er standaard een overlijdensrisicoverzekering in zit. Ook als je die niet (meer) nodig hebt.

Sommige hypotheekaanbieders brengen jaarlijks hoge kosten in rekening voor het aanhouden van een spaarhypotheek.

Spaarhypotheek meenemen

Starters kunnen sinds 2013 geen spaarhypotheek meer afsluiten. Wie al een spaarhypotheek heeft, kan die gewoon doorlopen. Je mag deze ook oversluiten naar een andere geldgever of meenemen bij een verhuizing. Je hoeft je spaarhypotheek niet stop te zetten bij de verkoop van je huis.

Je mag het bedrag van je spaarhypotheek niet verhogen of de looptijd verlengen. Als je een hogere hypotheek nodig hebt, moet je dat deel van de lening in minimaal 30 jaar aflossen. Tenminste, als je wilt profiteren van de hypotheekrenteaftrek.

Voor dat nieuwe deel kun je een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek afsluiten.

Spaarhypotheek omzetten naar banksparen

Heb je een spaarhypotheek in box 1 met een dure overlijdensrisicoverzekering? Terwijl je die niet (meer) nodig hebt? Dan kan het slim zijn deze om te zetten naar een bankspaarhypotheek. Die hypotheekvorm heeft geen verplichte overlijdensrisicoverzekering. Het aantal aanbieders waarbij je nog een bankspaarhypotheek kunt afsluiten, is beperkt.

Heb je nog wél een overlijdensrisicoverzekering nodig? Met een bankspaarhypotheek kun je in ieder geval zelf je verzekeraar kiezen. De premieverschillen zijn groot: dit kan veel geld schelen. Laat je hierover goed informeren door je hypotheekadviseur.

Spaarpolis of -rekening stoppen

Je mag het saldo van de spaarpot op elk moment opnemen, uiterlijk na 30 jaar. Als je voldoet aan alle voorwaarden dan hoef je geen belasting over de uitkering te betalen. Je bent bijvoorbeeld verplicht om het hele saldo te gebruiken voor aflossing op je hypotheek. Het geld gebruiken om je huis te verbouwen mag niet.

Stoppen met een spaarpolis- of rekening is niet altijd slim. Zeker niet als er al meer dan tweederde van de looptijd van de (bank)spaarhypotheek voorbij is. Bespreek dit met je hypotheekadviseur.

Ga je verhuizen naar een huurwoning, dan kun je je spaarpolis of gekoppelde bankspaarrekening niet houden. Je hebt dan geen hypotheek meer. Je moet de polis of rekening dan beëindigen. Dit heeft geen fiscale nadelen. Je moet wel met het vrijgekomen bedrag je hypotheekschuld aflossen. Hierdoor krijg je misschien rentekorting op je (lagere) hypotheeklening. Dit kan zinvol zijn als je bij een bank zit die voor de risico-opslag geen rekening houdt met het (bank)spaarsaldo.

Tijdelijk huren

Heb je een (bank)spaarhypotheek en is je oude woning verkocht? Maar heb je nog geen nieuwe koopwoning gevonden? Dan kun je je spaarpolis of -rekening weer aan een nieuwe hypotheek koppelen. Dit kan alleen als je uiterlijk op 31 december na het jaar van verkoop weer een nieuw huis koopt.