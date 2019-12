Aflossingsvrije hypotheek: geen opbouw kapitaal, geen aflossing

Een aflossingsvrije hypotheek is de duurste hypotheekvorm met de laagste maandlasten. Kenmerkend voor deze hypotheek is dat je geen kapitaal opbouwt en niets aflost. Waar moet je op letten? Wat zijn de risico's en hoe worden ze beperkt?

Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

Met deze hypotheekvorm bouw je gedurende de looptijd geen kapitaal op en los je niets af. Aflossingsvrije hypotheken zijn de duurste hypotheekvorm, maar leveren wel de laagste maandlasten op. Met name als ze zijn afgesloten vóór 2013, omdat de rente dan fiscaal aftrekbaar is.

Let op: Na 30 jaar heb je geen recht meer op hypotheekrenteaftrek, waardoor je maandlasten stijgen. Heb je de hypotheek afgesloten voor 2001, dan is de rente nog tot 2031 aftrekbaar. Als je de woning noodgedwongen moet verkopen, is er met name in het begin van de looptijd een behoorlijk risico op een restschuld. Op dat moment is de prijs van je huis nog niet erg gestegen en is de hypotheek doorgaans hoger dan de vrije verkoopwaarde.

Aflossingsvrije hypotheek maximaal 50%

Om de risico's te beperken, mag een aflossingsvrije hypotheek sinds augustus 2011 niet hoger zijn dan 50% van de vrije verkoopwaarde van de woning. Heb je een hogere hypotheek nodig, dan moet je nog een hypotheek afsluiten waarbij je wel aflost of kapitaal opbouwt. Als je een (eerder afgesloten) hogere aflossingsvrije hypotheek hebt dan 50% van de vrije verkoopwaarde, mag je de hypotheek wel oversluiten naar een andere geldverstrekker. Voorwaarde is dat je niet verhuist.

Meeverhuizen aflossingsvrije hypotheek

Je mag je aflossingsvrije hypotheek altijd meenemen als je verhuist naar een nieuwe woning. Deze mag alleen niet hoger zijn dan 50% van de waarde van het nieuwe huis. Als de rente fiscaal aftrekbaar was, blijft dat zo.

Ga je naar een duurder huis en wil je de hypotheek verhogen? Dan moet je voor dit nieuwe deel een annuïteiten- of een lineaire hypotheek afsluiten als je optimaal gebruik wilt maken van de hypotheekrenteaftrek. Sluit je voor dit bedrag ook een aflossingsvrije hypotheek af, dan komt dit deel van de hypotheek niet in aanmerking voor de hypotheekrenteaftrek.

Aflossingsvrije hypotheek oversluiten

Als de rente elders flink lager is, kun je ook je hypotheek oversluiten naar een andere bank. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Betaal je met een nieuwe hypotheek een lagere rente en hanteert die andere bank betere voorwaarden? En weegt de besparing op tegen de kosten die je maakt voor het oversluiten? Door deze berekening met een goede adviseur uit te werken, zie je al snel of je je aflossingsvrije hypotheek bij een verhuizing beter kun meenemen of oversluiten.

Houd er wel rekening mee dat de meeste banken in dat geval maximaal 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij verstrekken. Oók als de oude lening helemaal aflossingsvrij was.

