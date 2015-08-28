WOZ-bezwaar indienen binnen 6 weken

Begin 2026 ontvang je de nieuwe WOZ-waarde van je huis. De kans is groot dat die waarde flink stijgt. In 2026 stijgt de WOZ-waarde van een woning waarschijnlijk met ruim 10%.

Bij een hogere WOZ-waarde moet je meer belasting betalen. Maak binnen 6 weken bezwaar bij de gemeente als je denkt dat de WOZ-waarde van je huis niet klopt. Dit geldt voor zowel huurders als huiseigenaren. Het kan ook als je de waarde te laag vindt. Bezwaar maken kun je vaak prima zelf. Zonder hulp van een WOZ-bureau.