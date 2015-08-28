Ellen Kloor Expert hypothekenBijgewerkt op:5 januari 2026
Begin 2026 ontvang je de nieuwe WOZ-waarde van je huis. De kans is groot dat die waarde flink stijgt. In 2026 stijgt de WOZ-waarde van een woning waarschijnlijk met ruim 10%.
Bij een hogere WOZ-waarde moet je meer belasting betalen. Maak binnen 6 weken bezwaar bij de gemeente als je denkt dat de WOZ-waarde van je huis niet klopt. Dit geldt voor zowel huurders als huiseigenaren. Het kan ook als je de waarde te laag vindt. Bezwaar maken kun je vaak prima zelf. Zonder hulp van een WOZ-bureau.
Een te hoge WOZ-waarde tikt vooral aan als je een huis erft. Ben je erfgenaam en geen mede-eigenaar, dan kun je ook na het verstrijken van de 6 weken nog bezwaar maken. Dat kan voor het jaar waarin de WOZ-waarde invloed heeft op de aanslag erfbelasting. Vraag dan een eigen WOZ-beschikking aan voor de woning. De bezwaartermijn van 6 weken gaat pas lopen na ontvangst van de eigen beschikking.
Erf je een woning in 2026 dan mag je kiezen over welke WOZ-waarde de erfbelasting wordt berekend.