Voor- en nadelen hypotheek zonder advies (execution only)

Je kunt zonder advies zelf online een hypotheek afsluiten. Dit heet een execution only-hypotheek. Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen

Lagere kosten, want je betaalt geen advieskosten.

Je hoeft geen afspraak te maken met een adviseur. Je kunt de hypotheek aanvragen wanneer het jou uitkomt.

Nadelen

Bij het afsluiten van een hypotheek moet je rekeninghouden met allerlei regels. Doe je dat niet goed, dan mag je bijvoorbeeld de rente niet aftrekken. Kies je voor advies, dan zoekt de hypotheekadviseur dat voor je uit.

De rente van een hypotheek met advies is soms lager dan bij een execution only hypotheek.

Wanneer kiezen voor execution only-hypotheek?

Weet je precies wat je wilt en wat daarvoor nodig is? In de volgende gevallen is zelf je hypotheek regelen een optie:

Je koopt voor het eerst een huis en je wilt een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek afsluiten.

Je combineert je hypotheek niet met een startershypotheek of familiehypotheek.

Je verhuist naar je volgende koopwoning met een lineaire hypotheek, aflossingsvrije hypotheek of annuïteitenhypotheek.

Je deinst niet terug voor financiële termen. Je vindt het leuk om zelf je financiële zaken te regelen en hebt hier tijd voor.

Vergelijk hypotheekrentes execution only en advies

Waar kun je het beste een hypotheek afsluiten? Met onze Hypotheekrentevergelijker vind je makkelijk de aanbieders met de voordeligste rentes. Bij sommige aanbieders kun je kiezen tussen een execution only-hypotheek of een hypotheek met advies.

Heb je een hypotheek gevonden met een lage rente en goede voorwaarden? Maar kun je die alleen afsluiten met advies? De advieskosten verdien je snel terug als de rente echt lager is. Is de rente bijvoorbeeld 0,2% lager bij een hypotheek van €300.000? Dan verdien je de advieskosten in een paar jaar weer terug. Kijk dus altijd naar de kosten, de rente en de voorwaarden van een hypotheek.

Kosten execution only-hypotheek

Je kunt bij onderstaande hypotheekaanbieders zelf online een hypotheek afsluiten, zonder advieskosten. Natuurlijk kun je dan alleen kiezen voor de hypotheek van die aanbieder.

Geldgever Kosten ABN AMRO €725 - €1025 Allianz €495 bijBouwe €800 Centraal Beheer* €590 Lloyds Bank €450 Neo Hypotheken €500 Van Lanschot Kempen (hoge tarief voor ondernemers) €850 - €1200

*Bij Centraal Beheer is execution only niet mogelijk bij nieuwbouw, kortlopende erfpacht en bij oversluiten van de hypotheek.

Bron: MoneyView, 6 oktober 2025

Kosten execution only bij bemiddelaar hypotheken

Het laagste tarief geldt voor starters. Staat er in de tabel ook een hoger tarief, dan is dat voor mensen die al een hypotheek hebben. Soms worden extra kosten berekend. Bijvoorbeeld als je aanvraag meer tijd kost omdat je als zelfstandig ondernemer werkt. Vraag vooraf altijd een opgave van de kosten.

Bemiddelaar Kosten Hypotheekmakelaar.nl €690 Independer €895 ZelfHypotheekAfsluiten.nl €490-€590 Executiononlyhypotheek.com €695-€895

Peildatum tabel: 6 oktober 2025

Je kunt via een 'tussenpersoon' bij veel hypotheekverstrekkers een execution only-hypotheek afsluiten. Onder andere bij: ABN AMRO, Allianz, Argenta, bijBouwe, bunq, Centraal Beheer, Florius, Lloyds Bank, Merius, Munt en Tulp Hypotheken.

Let op: bemiddelaars bieden soms niet alle execution only-hypotheken aan. Kijk op de site van de bemiddelaar met welke aanbieders zij zaken doen. Het is heel zuur (en duur) als je een voordelige aanbieder op het oog hebt, maar die niet kunt afsluiten bij de bemiddelaar van jouw keuze. Informeer vooraf welke kosten je kwijt bent als je dan afziet van verdere diensten.

Kennis- en ervaringstoets verplicht

Voordat je een execution only-hypotheek kunt afsluiten, moet je een kennis- en ervaringstoets maken. Meestal is de toets goed te doen. Bij sommige aanbieders is die moeilijk. Als je zakt voor de kennistoets geeft de bank of tussenpersoon aan dat je de hypotheek beter niet zonder advies kunt afsluiten. Wettelijk gezien heeft het wel of niet slagen voor de kennistoets geen gevolgen.

Wanneer hypotheek afsluiten met advies?

Execution only is niet altijd verstandig. Twijfel je aan je eigen financiële kennis? Neem dan een goede hypotheekadviseur. In deze gevallen vinden wij het ook beter om een adviseur in te schakelen: