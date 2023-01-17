Hypotheek meenemen naar nieuwe woning

Rente meeverhuizen is voordelig

De hypotheekrentes zijn nu fors hoger dan een paar jaar geleden. Het is vaak voordelig om de lage rente mee te verhuizen naar je volgende huis. Je hypotheek loopt dan door bij dezelfde aanbieder. Je kunt hiervoor advies vragen aan een onafhankelijk hypotheekadviseur. Die adviseur vergelijkt ook het aanbod van andere hypotheekverstrekkers.

Waar moet ik aan denken bij meeverhuizen hypotheekrente?

Op zoek naar een ander huis? Reken je niet rijk met je huidige hypotheekrente. Vraag eerst aan de hypotheekadviseur of je die mee kunt nemen. En welke voorwaarden daarbij gelden.

Geef direct aan dat je de oude rente wilt meeverhuizen. Vraag welke procedure hiervoor geldt.

Soms is de meeneemregeling van de oude hypotheek niet duidelijk. De bank moet die regels dan uitleggen in het voordeel van de klant. Werkt de geldverstrekker niet mee, stap dan naar het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid).

Meenemen lukt niet altijd

Soms lukt het niet om de hypotheekrente mee te nemen. Huizenkopers lopen dan tegen de regels van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan. Of tegen de kleine lettertjes van de bank.

Niet altijd precies dezelfde rente

Lukt het om je hypotheekrente mee te nemen? Dan betaal je voor je nieuwe huis niet altijd precies dezelfde rente. De hypotheekverstrekker kan een opslag rekenen op de oude rente.

Dit geldt bijvoorbeeld in de volgende situaties:

Als je eerst een hypotheek had met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en bij het volgende huis niet meer.

Als het hypotheekbedrag voor het nieuwe huis hoger of lager is in verhouding tot de woningwaarde.

Als je bij het oude huis korting had voor een gunstig energielabel. Het kan dat je op basis van het energielabel van je nieuwe woning opnieuw korting kunt krijgen.

Bij verandering van hypotheekvorm. Bijvoorbeeld als je de rente van een oude annuïteitenhypotheek gebruikt voor een nieuwe aflossingsvrije lening. Niet alle aanbieders staan het wijzigen van de vorm toe.

Rekenregels Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Van de AFM moeten banken uitrekenen hoeveel de klant kan lenen op basis van de hypotheekrente. Is de resterende looptijd van de oude rente korter dan 10 jaar? Dan moet de bank rekenen met 5%. Dat kan tienduizenden euro’s schelen in het bedrag dat je maximaal kunt lenen. Daardoor krijg je de hypotheek misschien niet rond tegen de oude lage rente. En moet je tegen de actuele hogere rente afsluiten.

Hypotheekrente meenemen met middeling

Er is een oplossing. Je kunt de bank vragen om de oude en de nieuwe lening bij elkaar op te tellen. En daarna die rentes te middelen. De rente van het nieuwe deel moet dan wel langer dan 10 jaar vaststaan. De bank mag de maximale leensom dan van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) berekenen met de nieuwe gemiddelde rente. Dit is nu alleen mogelijk bij ING Bank.

Wanneer kan ik de hypotheekrente niet meeverhuizen?

De hypotheekvoorwaarden kunnen ook het meenemen van de lage rente blokkeren. De hypotheekrente meeverhuizen is geen wettelijk recht. Vaak kan het wel. Maar je moet aan strikte regels van jouw geldverstrekker voldoen. Daarbij gaat het om de voorwaarden die golden op de datum van afsluiten.

Enkele voorbeelden

Bron: Moneyview, 3 juni 2026