Hypotheek meenemen naar nieuwe woning

Barbara van der Est Expert hypothekenBijgewerkt op:3 juni 2026
De hypotheekrentes zijn nu fors hoger dan een paar jaar geleden. Het is vaak voordelig om de lage rente mee te verhuizen naar je volgende huis. Je hypotheek loopt dan door bij dezelfde aanbieder. Je kunt hiervoor advies vragen aan een onafhankelijk hypotheekadviseur. Die adviseur vergelijkt ook het aanbod van andere hypotheekverstrekkers.
Soms lukt het niet om de hypotheekrente mee te nemen. Huizenkopers lopen dan tegen de regels van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan. Of tegen de kleine lettertjes van de bank.
Lukt het om je hypotheekrente mee te nemen? Dan betaal je voor je nieuwe huis niet altijd precies dezelfde rente. De hypotheekverstrekker kan een opslag rekenen op de oude rente.
Dit geldt bijvoorbeeld in de volgende situaties:
Van de AFM moeten banken uitrekenen hoeveel de klant kan lenen op basis van de hypotheekrente. Is de resterende looptijd van de oude rente korter dan 10 jaar? Dan moet de bank rekenen met 5%. Dat kan tienduizenden euro’s schelen in het bedrag dat je maximaal kunt lenen. Daardoor krijg je de hypotheek misschien niet rond tegen de oude lage rente. En moet je tegen de actuele hogere rente afsluiten.
Er is een oplossing. Je kunt de bank vragen om de oude en de nieuwe lening bij elkaar op te tellen. En daarna die rentes te middelen. De rente van het nieuwe deel moet dan wel langer dan 10 jaar vaststaan. De bank mag de maximale leensom dan van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) berekenen met de nieuwe gemiddelde rente. Dit is nu alleen mogelijk bij ING Bank.
De hypotheekvoorwaarden kunnen ook het meenemen van de lage rente blokkeren. De hypotheekrente meeverhuizen is geen wettelijk recht. Vaak kan het wel. Maar je moet aan strikte regels van jouw geldverstrekker voldoen. Daarbij gaat het om de voorwaarden die golden op de datum van afsluiten.
Bron: Moneyview, 3 juni 2026