Als je samen met vrienden een huis koopt, kun je een hogere hypotheek krijgen. Dat kan een oplossing zijn wanneer alleen kopen niet lukt. Jullie zijn dan samen eigenaar, dit heet ook wel co-housing. Iedereen heeft een eigen slaapkamer, maar de rest van het huis gebruiken jullie gemeenschappelijk.

Bij een Vriendenhypotheek zijn goede afspraken heel belangrijk. Daarom is er de Overeenkomst gezamenlijke koopwoning. Zo staan alle afspraken duidelijk op papier.

Houd er rekening mee dat je hoofdelijk aansprakelijk bent. Je bent dus niet alleen verantwoordelijk voor je eigen deel van de hypotheek. De bank kan ook bij jou aankloppen als één van je vrienden de hypotheek niet betaalt.