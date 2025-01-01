De hypotheek speciaal voor vrienden die samen een woning willen kopen.
Als je weet hoeveel jullie kunnen lenen, kom je niet voor verrassingen te staan. Na de berekening kun je een terugbelafspraak inplannen.
Een hypotheekadviseur helpt vrijblijvend tijdens een eerste gratis afspraak. Daarna weten jullie precies wat de mogelijkheden zijn. Eén iemand wordt gebeld om het gesprek in ongeveer 10 minuten voor te bereiden.
Als je samen met vrienden een huis koopt, kun je een hogere hypotheek krijgen. Dat kan een oplossing zijn wanneer alleen kopen niet lukt. Jullie zijn dan samen eigenaar, dit heet ook wel co-housing. Iedereen heeft een eigen slaapkamer, maar de rest van het huis gebruiken jullie gemeenschappelijk.
Bij een Vriendenhypotheek zijn goede afspraken heel belangrijk. Daarom is er de Overeenkomst gezamenlijke koopwoning. Zo staan alle afspraken duidelijk op papier.
Houd er rekening mee dat je hoofdelijk aansprakelijk bent. Je bent dus niet alleen verantwoordelijk voor je eigen deel van de hypotheek. De bank kan ook bij jou aankloppen als één van je vrienden de hypotheek niet betaalt.