Actuele hypotheekrente vergelijken

Een hypotheek is een lening voor je koophuis. Over deze lening betaal je rente. Een lagere rente over de hypotheeklening leidt tot lagere maandlasten. Kijk niet alleen naar de rente maar ook naar de voorwaarden.

Ga je pas over een jaar naar de notaris? Dan is het belangrijk om te checken hoe lang de hypotheekofferte bij jouw aanbieder geldig is. Is de offerte niet meer geldig en is verlengen niet mogelijk? Dan moet je een nieuwe offerte aanvragen. Je hypotheek kan dan flink duurder uitpakken als de rente inmiddels is gestegen.

In de vergelijker kun je de actuele hypotheekrente van banken zien.