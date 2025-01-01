Je wilt dat ene huis kopen of misschien verbouwen? Wij helpen met onafhankelijk hypotheekadvies.
Gratis belafspraak Maximale hypotheek
Stap 1: Bereken eerst je maximale hypotheek.
Stap 2: Maak een afspraak voor een eerste gratis gesprek met één van onze hypotheekadviseurs.
Stap 3: Huis gekocht? Maak een vervolgafspraak met onze hypotheekadviseur.
Lees meer over wat we voor je doen en wat de kosten zijn.
Stap 1: Bereken eerst je maximale hypotheek
Stap 2: Maak een afspraak voor een eerste gratis gesprek met één van onze hypotheekadviseurs.
Stap 3: Je volgende huis gekocht? Maak een vervolgafspraak met onze hypotheekadviseur.
Lees meer over wat we voor je doen en wat de kosten zijn.
Stap 1: Vraag offertes aan voor je verbouwing.
Stap 2: Bereken of je je hypotheek kunt verhogen.
Stap 3: Maak een afspraak voor een eerste gesprek met één van onze hypotheekadviseurs
Stap 4: Regel de hypotheekverhoging. Maak een vervolgafspraak met onze hypotheekadviseur.
Lees meer over wat we voor je doen en wat de kosten zijn.
Stap 1: Bereken of je kunt besparen.
Stap 2: Maak een afspraak voor een eerste gratis gesprek met 1 van onze hypotheekadviseurs.
Stap 3: Is besparen mogelijk? Maak een vervolgafspraak met onze hypotheekadviseur.
Lees meer over wat we voor je doen en wat de kosten zijn.
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Stap 1: Lees meer over overwaarde opnemen
Stap 2: Kies je voor een aflossingsvrije hypotheek?
Maak een afspraak voor een eerste gratis gesprek met 1 van onze hypotheekadviseurs.
Stap 3: Maak een vervolgafspraak met onze hypotheekadviseur.
Lees meer over wat we voor je doen en wat de kosten zijn.
We vergelijken de rentes en voorwaarden van álle hypotheekaanbieders. Zo vinden we samen de hypotheek die het beste bij jou past.
Wij werken hiervoor samen met onze partner Frits Hypotheken. Zoals je van ons mag verwachten zijn we 100% onafhankelijk en staat jouw belang voorop.
Onze gecertificeerde hypotheekadviseurs begeleiden je van A tot Z. We maken tijd voor al je vragen en kijken samen met jou naar de beste keuze voor jouw situatie.
Alle scenario's, berekeningen en opties kun je terugzien in je eigen online dashboard, 24 uur per dag.
Elk jaar analyseren we jouw situatie en maken we een waardebepaling van je huis (ter waarde van €27,95). We checken bijvoorbeeld of je kunt besparen met een lagere rente. Met deze unieke service haal je het maximale uit je hypotheek en weet je zeker dat je goed zit.
Onze klanten beoordelen ons Hypotheekadvies met een 8,7. Enthousiast geworden?