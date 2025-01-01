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De beste hypotheek voor jou

Je wilt dat ene huis kopen of misschien verbouwen? Wij helpen met onafhankelijk hypotheekadvies.

Gratis belafspraak   Maximale hypotheek

Lees de veelgestelde vragen over ons hypotheekadvies

Kies jouw situatie en volg de stappen

  1. 1. Eerste huis

    Stap 1: Bereken eerst je maximale hypotheek.

    Stap 2: Maak een afspraak voor een eerste gratis gesprek met één van onze hypotheekadviseurs. 

    Stap 3: Huis gekocht? Maak een vervolgafspraak met onze hypotheekadviseur.

    Lees meer over wat we voor je doen en wat de kosten zijn.  

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  2. 2. Ander huis

    Stap 1: Bereken eerst je maximale hypotheek

    Stap 2: Maak een afspraak voor een eerste gratis gesprek met één van onze hypotheekadviseurs.

    Stap 3: Je volgende huis gekocht? Maak een vervolgafspraak met onze hypotheekadviseur. 

    Lees meer over wat we voor je doen en wat de kosten zijn.

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  3. 3. Huis verbouwen

    Stap 1: Vraag offertes aan voor je verbouwing.

    Stap 2: Bereken of je je hypotheek kunt verhogen.

    Stap 3: Maak een afspraak voor een eerste gesprek met één van onze hypotheekadviseurs

    Stap 4: Regel de hypotheekverhoging. Maak een vervolgafspraak met onze hypotheekadviseur.

    Lees meer over wat we voor je doen en wat de kosten zijn.

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  4. 4. Woonlasten verlagen

    Stap 1: Bereken of je kunt besparen.

    Stap 2: Maak een afspraak voor een eerste gratis gesprek met 1 van onze hypotheekadviseurs. 

    Stap 3: Is besparen mogelijk? Maak een vervolgafspraak met onze hypotheekadviseur.

    Lees meer over wat we voor je doen en wat de kosten zijn

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  5. 5. Overwaarde opnemen

    Stap 1: Lees meer over overwaarde opnemen

    Stap 2: Kies  je voor een aflossingsvrije hypotheek?

    Maak een afspraak voor een eerste gratis gesprek met 1 van onze hypotheekadviseurs.

    Stap 3: Maak een vervolgafspraak met onze hypotheekadviseur. 

    Lees meer over wat we voor je doen en wat de kosten zijn.

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Daarom Hypotheekadvies via de Consumentenbond

We vinden het belangrijk dat een hypotheek perfect past bij jouw situatie. Nu en in de toekomst. Daarom denken we graag met je mee en geven je onafhankelijk hypotheekadvies.

  • We vergelijken álle hypotheekaanbieders voor je

    We vergelijken de rentes en voorwaarden van álle hypotheekaanbieders. Zo vinden we samen de hypotheek die het beste bij jou past.

    Wij werken hiervoor samen met onze partner Frits Hypotheken. Zoals je van ons mag verwachten zijn we 100% onafhankelijk en staat jouw belang voorop.

  • Hypotheek Bellen

  • Persoonlijk hypotheekadvies en meekijken in je eigen online dashboard

    Onze gecertificeerde hypotheekadviseurs begeleiden je van A tot Z. We maken tijd voor al je vragen en kijken samen met jou naar de beste keuze voor jouw situatie.

    Alle scenario's, berekeningen en opties kun je terugzien in je eigen online dashboard, 24 uur per dag.

  • Hypotheek Dashboard

  • Jaarlijkse hypotheekcheck, zo weet je zeker dat je altijd goed zit

    Elk jaar analyseren we jouw situatie en maken we een waardebepaling van je huis (ter waarde van €27,95). We checken bijvoorbeeld of je kunt besparen met een lagere rente. Met deze unieke service haal je het maximale uit je hypotheek en weet je zeker dat je goed zit.

    Onze klanten beoordelen ons Hypotheekadvies met een 8,7. Enthousiast geworden?

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