Het eerste hypotheekgesprek is gratis. Je zit dan nog nergens aan vast. Kies je daarna voor ons hypotheekadvies dan betaal je in totaal aan advieskosten en bemiddelingskosten:

€2600 bij aankoop van je eerste huis.

€2950 bij aankoop van je volgende huis.

€2600 bij het verhogen van je hypotheek.

€2950 bij het oversluiten van je hypotheek .

Ondernemers betalen €400 extra. Bij complexe situaties, zoals scheiden, rekenen wij €700 extra advieskosten. Dit bespreken we vooraf met je. Lees bij onze veelgestelde vragen meer over wanneer wij extra advieskosten rekenen.

Wel advies maar geen bemiddeling?

Je bent ons advieskosten verschuldigd zodra wij een renteaanbod hebben aangevraagd. De bemiddelingskosten van €1500 betaal je alleen als de bank de hypotheekaanvraag goedkeurt. En je een offerte ontvangt.

Meer weten over kosten?

Wil je weten wanneer je de kosten moet betalen? Of met welke overige kosten je rekening moet houden? Bekijk dan onze veelgestelde vragen.