Bij een hypotheek uitzoeken komt veel kijken. Begin daarom met uitrekenen hoeveel je kunt lenen of hoeveel je kunt besparen met oversluiten. Heb dat gedaan? Maak dan een belafspraak. Eén van onze adviseurs neemt de hypotheek met je door terwijl je thuis achter je laptop zit. Hij denkt met je mee en helpt je de juiste keuze te maken.

Alles gaat per telefoon. We hebben dus geen kantoor nodig om jou te ontvangen. Dat scheelt in de kosten, waardoor een hypotheek afsluiten via ons ook nog eens voordelig is.

Lees meer

Maak een gratis belafspraak