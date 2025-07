Hypotheek afsluiten bij ABN AMRO Bank

Denk je erover om een hypotheek af te sluiten bij ABN AMRO Bank? Onze hypotheekadviseurs gaan graag met je in gesprek over de voor- en nadelen van het afsluiten van deze hypotheek. Ze kunnen je meer vertellen over de voorwaarden.

Hypotheekrente bij ABN AMRO Bank

Ben jij benieuwd naar de actuele rente van ABN AMRO Bank? Je vindt deze in onze hypotheekrentevergelijker. Kijk niet alleen naar de laagste rentes, maar check ook de voorwaarden.

Maximale hypotheek berekenen bij ABN AMRO Bank?

Bereken met onze rekentool wat je maximale hypotheek bij ABN AMRO Bank is.

Stappenplan

Hieronder vind je een stappenplan om je maximale hypotheek te berekenen bij ABN AMRO Bank.

Stap 1. Bereken hoeveel je kunt lenen.

Bereken hoeveel je kunt lenen. Stap 2. Bereken welke maandlasten horen bij die maximale hypotheek.

Bereken welke maandlasten horen bij die maximale hypotheek. Stap 3. Maak een afspraak met een hypotheekadviseur. Het eerste gesprek is gratis.

Hypotheekvormen van ABN AMRO Bank

ABN Amro heeft verschillende hypotheekproducten. Zoals een budgethypotheek voor starters of een overwaardehypotheek voor senioren. Ook als zzp'er kun je bij ABN AMRO terecht voor een hypotheek. Ga je verduurzamen? Dan krijg je rentekorting bij een hypotheek van de ABN AMRO Bank.

ABN AMRO Bank biedt de volgende hypotheekproducten aan:

ABN AMRO Budget Hypotheek (annuïteiten, lineaire, aflossingsvrije en spaarhypotheek)

ABN AMRO Woning Hypotheek (annuïteiten, lineaire, aflossingsvrije en spaarhypotheek)

ABN AMRO Overwaarde Hypotheek

ABN AMRO Budget Duurzaam Wonen Hypotheek

ABN AMRO Duuzaam Wonen Hypotheek (duurzaam leningdeel bij annuïteiten en lineaire hypotheek)

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je elke maand hetzelfde bedrag, zolang de rente niet verandert. Bij een lineaire hypotheek los je elke maand hetzelfde bedrag af. En je betaalt rente over het hypotheekbedrag dat je nog moet aflossen. Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je alleen rente. Je lost uiterlijk op de einddatum van de hypotheek je schuld af.

Hypotheek nodig? Vind de beste via de Consumentenbond - 100% onafhankelijk.

- Online omgeving met alle berekeningen.

- Deskundige begeleiding van A tot Z.

Maak een afspraak

Huis kopen, verbouwen of je overwaarde opnemen? Check ons stappenplan

Over ABN AMRO Bank

ABN AMRO is in 1991 ontstaan vanuit een fusie en is een financiële dienstverlener. ABN AMRO richt zich op particuliere en zakelijke klanten in Nederland en daarbuiten.

ABN AMRO Verzekeringen is een samenwerking tussen NN Group en ABN AMRO Bank. De dienstverlener biedt verzekeringen en financiële producten als bankieren, sparen, hypotheken, beleggen en lenen. Verder biedt ABN AMRO ook particuliere verzekeringsproducten aan voor reizen, auto, wonen, studenten, leven en vermogen. Daarnaast zijn er zakelijke verzekeringen voor starters, zzp’ers, verenigingen, stichtingen en meer of minder vermogende bedrijven.