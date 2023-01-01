Hypotheek afsluiten bij De Duitse Volksbank

Denk je erover om een hypotheek af te sluiten bij De Duitse Volksbank? Onze hypotheekadviseurs gaan graag met je in gesprek over de voor- en nadelen van het afsluiten van deze hypotheek. Ze kunnen je meer vertellen over de voorwaarden.

Hypotheekrente bij De Duitse Volksbank

Ben jij benieuwd naar de actuele rente van De Duitse Volksbank? Je vindt deze in onze hypotheekrentevergelijker. Kijk niet alleen naar de laagste rentes, maar check ook de voorwaarden.

Maximale hypotheek berekenen bij De Duitse Volksbank?

Bereken met onze rekentool wat je maximale hypotheek bij De Duitse Volksbank is.

Stappenplan

Hieronder vind je een stappenplan om je maximale hypotheek te berekenen bij De Duitse Volksbank.

Stap 1. Bereken hoeveel je kunt lenen.

Bereken hoeveel je kunt lenen. Stap 2. Bereken welke maandlasten horen bij die maximale hypotheek.

Bereken welke maandlasten horen bij die maximale hypotheek. Stap 3. Maak een afspraak met een hypotheekadviseur. Het eerste gesprek is gratis.

Hypotheekvormen van De Duitse Volksbank

In tegenstelling tot andere hypotheekaanbieders biedt De Duitse Volksbank 1 hypotheekproduct aan:

Duitse Volksbank Hypotheek (annuïteitenhypotheek)

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je elke maand hetzelfde bedrag, zolang de rente niet verandert.

Over De Duitse Volksbank hypotheek

De Duitse Volksbank Hypotheek is een product van 2 Duitse banken. Je kunt de hypotheek afsluiten via advies van Smartfee.nl, voor een woning in heel Nederland. Je mag tot maximaal 75% van de marktwaarde lenen. Aflossingsvrij lenen is niet mogelijk. Je hebt de keuze uit een rente voor 5 jaar of 10 jaar vast.