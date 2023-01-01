De Duitse Volksbank hypotheek
Overweeg je een hypotheek bij De Duitse Volksbank af te sluiten? Wij vergelijken de rentes en voorwaarden van álle hypotheekaanbieders. Wij denken graag met je mee bij het kopen van je eerste huis, een volgend huis of bij een verbouwing. Je krijgt van ons onafhankelijk hypotheekadvies. Ons eerste hypotheekgesprek is gratis. Je zit dan nog nergens aan vast.
Contactgegevens De Duitse Volksbank
- Telefoonnummer:030 - 267 63 82
- E-mail:
- Website:https://www.smartfee.nl/duitse-volksbank-hypotheek
Hypotheek afsluiten bij De Duitse Volksbank
Denk je erover om een hypotheek af te sluiten bij De Duitse Volksbank? Onze hypotheekadviseurs gaan graag met je in gesprek over de voor- en nadelen van het afsluiten van deze hypotheek. Ze kunnen je meer vertellen over de voorwaarden.
Hypotheekrente bij De Duitse Volksbank
Ben jij benieuwd naar de actuele rente van De Duitse Volksbank? Je vindt deze in onze hypotheekrentevergelijker. Kijk niet alleen naar de laagste rentes, maar check ook de voorwaarden.
Maximale hypotheek berekenen bij De Duitse Volksbank?
Bereken met onze rekentool wat je maximale hypotheek bij De Duitse Volksbank is.
Stappenplan
Hieronder vind je een stappenplan om je maximale hypotheek te berekenen bij De Duitse Volksbank.
- Stap 1. Bereken hoeveel je kunt lenen.
- Stap 2. Bereken welke maandlasten horen bij die maximale hypotheek.
- Stap 3. Maak een afspraak met een hypotheekadviseur. Het eerste gesprek is gratis.
Hypotheekvormen van De Duitse Volksbank
In tegenstelling tot andere hypotheekaanbieders biedt De Duitse Volksbank 1 hypotheekproduct aan:
-
Duitse Volksbank Hypotheek (annuïteitenhypotheek)
Bij een annuïteitenhypotheek betaal je elke maand hetzelfde bedrag, zolang de rente niet verandert.
Hypotheek nodig? Vind de beste via de Consumentenbond
- 100% onafhankelijk.
- Online omgeving met alle berekeningen.
- Deskundige begeleiding van A tot Z.
Maak een afspraak
Huis kopen, verbouwen of je overwaarde opnemen? Check ons stappenplan
Over De Duitse Volksbank hypotheek
De Duitse Volksbank Hypotheek is een product van 2 Duitse banken. Je kunt de hypotheek afsluiten via advies van Smartfee.nl, voor een woning in heel Nederland. Je mag tot maximaal 75% van de marktwaarde lenen. Aflossingsvrij lenen is niet mogelijk. Je hebt de keuze uit een rente voor 5 jaar of 10 jaar vast.