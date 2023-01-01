a.s.r. hypotheek

Hypotheek afsluiten bij a.s.r.

Denk je erover om een hypotheek af te sluiten bij a.s.r.? Onze hypotheekadviseurs gaan graag met je in gesprek over de voor- en nadelen van het afsluiten van deze hypotheek. Ze kunnen je meer vertellen over de voorwaarden.

Hypotheekrente bij a.s.r.

Ben jij benieuwd naar de actuele rente van a.s.r.? Je vindt deze in onze hypotheekrentevergelijker. Kijk niet alleen naar de laagste rentes, maar check ook de voorwaarden.

Maximale hypotheek berekenen bij a.s.r.?

Bereken met onze rekentool wat je maximale hypotheek bij a.s.r. is.

Stappenplan

Hieronder vind je een stappenplan om je maximale hypotheek te berekenen bij a.s.r..

Stap 1. Bereken hoeveel je kunt lenen.

Bereken hoeveel je kunt lenen. Stap 2. Bereken welke maandlasten horen bij die maximale hypotheek.

Bereken welke maandlasten horen bij die maximale hypotheek. Stap 3. Maak een afspraak met een hypotheekadviseur. Het eerste gesprek is gratis.

Hypotheekvormen van a.s.r.

A.s.r. heeft verschillende hypotheekproducten. Zoals een hypotheek voor starters. Deze hypotheek heeft een langere looptijd en daardoor lagere maandlasten. Ook kun je bij a.s.r. terecht voor een overwaardehypotheek voor senioren. Wil je je hypotheek het liefst helemaal digitaal regelen? Kies dan voor de DigiThuis Hypotheek.

a.s.r. biedt de volgende hypotheekproducten aan:

a.s.r. DigiThuis Hypotheek (annuïteiten, lineaire en aflossingsvrije hypotheek)

a.s.r. WelThuis Hypotheek (annuïteiten, lineaire en aflossingsvrije hypotheek)

a.s.r. WelThuis Startershypotheek (annuïteitenhypotheek)

a.s.r. Overwaarde Hypotheek

a.s.r. Verduurzamingshypotheek (duurzaam leningdeel bij annuïteitenhypotheek)

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je elke maand hetzelfde bedrag, zolang de rente niet verandert. Bij een lineaire hypotheek los je elke maand hetzelfde bedrag af. En je betaalt rente over het hypotheekbedrag dat je nog moet aflossen. Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je alleen rente. Je lost uiterlijk op de einddatum van de hypotheek je schuld af.

Hypotheek nodig? Vind de beste via de Consumentenbond - 100% onafhankelijk.

- Online omgeving met alle berekeningen.

- Deskundige begeleiding van A tot Z.

Maak een afspraak

Huis kopen, verbouwen of je overwaarde opnemen? Check ons stappenplan

Over a.s.r. hypotheek

ASR verzekeringsgroep (a.s.r.) ontstond in 1997 nadat het concern Stad Rotterdam, Europeesche Verzekeringen en De Amersfoortse overnam. De naam a.s.r. is een samenvoeging van Amersfoortse en Stad Rotterdam. Sinds 2008 is a.s.r. in handen van de Nederlandse staat.