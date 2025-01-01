Verzamel relevante gegevens

Hoe meer gegevens je adviseur al van jou heeft, hoe beter hij kan helpen. Ga daarom alsvast naar je online dashboard en vul je gegevens verder in. Heb je jouw hypotheekgesprek ingepland, dan sturen wij je een e-mail met een afspraakbevestiging. In deze mail vind je een link naar je dashboard, zodat je jouw gegevens kunt invullen. Als je dat doet, kun je ook al vóór je gesprek spelen met de rekentool in je dashboard. Die is uitgebreider dan onze rekentool op de website. Zo zie je daar je opties bij verschillende banken met allerlei rentevaste perioden en hypotheekvormen.

Dit kun je verwachten van het hypotheekgesprek

In je eerste gratis hypotheekgesprek nemen we jouw situatie en wensen uitgebreid door. Wat dit concreet inhoudt verschilt per situatie. Hieronder hebben we de meest voorkomende situaties op een rijtje gezet. Zo krijg je vast een idee wat je kunt verwachten.

Eerste koophuis

Als je je eerste huis koopt, kijkt een gecertificeerd hypotheekadviseur naar jouw opties. Samen bespreken jullie hoeveel je kunt lenen en wat je maandelijks kwijt bent aan je toekomstige hypotheek. Je krijgt advies over hoe je het beste kunt bieden en jullie kijken naar de mogelijkheden van een Biedcertificaat.

Volgend koophuis

Heb je al een koophuis en ga je verhuizen? Dan bespreek je naast je hypotheek en je maandlasten ook wat je met je overwaarde kunt doen. Met je adviseur kijk je naar de beste banken om een nieuwe hypotheek af te sluiten en maak je vast plannen voor de overbruggingsperiode: de korte tijd waarin je 2 huizen hebt.

Verbouwen

Wil je je hypotheek verhogen voor een verbouwing of om te verduurzamen? In dit geval kijk je in je hypotheekgesprek met je adviseur naar je lopende hypotheek en of je deze kunt verhogen. Samen bekijken jullie wat je nieuwe maandlasten worden. Als het energielabel van je huis verbetert, kun je vaak profiteren van een rentekorting.

Einde rentevaste periode

Loopt je vaste rente bijna af? Dan kijk je samen met de hypotheekadviseur waar je het beste rente-aanbod krijgt. Bij je eigen bank of bij een andere hypotheekaanbieder.

Eerste gesprek is gratis

Wat jouw situatie ook is, in het hypotheekgesprek is er ruimte voor al je vragen. Het gesprek is gratis. Ook als je besluit om hierna niet met ons door te gaan. Kies je na het eerste gratis gesprek voor ons Hypotheekadvies? Dan betaal je advies- en bemiddelingskosten. En heb je een lidmaatschap van de Consumentenbond nodig. Nog geen lid? Geen probleem. Je krijgt ons Basislidmaatschap 3 maanden gratis. Daarna betaal je €3,50 per maand.

Je eigen online dashboard

Tijdens het eerste hypotheekgesprek kun je in jouw persoonlijke dashboard meekijken zodat je kunt zien welke analyses en berekeningen er gemaakt worden. Ook kun je deze berekeningen later terugzien of zelf aanpassen. We vinden het belangrijk dat dit gesprek zo concreet mogelijk voor je is. Daarom wordt in dit gesprek al 80% van het advies besproken.

Actuele hypotheekrentes

Wil je zelf alvast een idee krijgen bij de actuele hypotheekrentes? Wij zetten ze voor je op een rij inclusief bijbehorende voorwaarden.