Heb je een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek? Dan bestaan de maandlasten van je hypotheek uit 2 delen: de hypotheekrente en de aflossing van de hypotheek. Hoe hoog die lasten precies zijn, hangt af van de aflossingsvorm die je kiest. Verder zijn ze afhankelijk van hoe lang je de rente vast zet. Maar ook van de looptijd van je hypotheek. Die is meestal 30 jaar maar dat hoeft niet.

Heb je een aflossingsvrije hypotheek? Dan betaal je alleen maandelijks de hypotheekrente. Bij een aflossingsvrije hypotheek is tussentijds aflossen namelijk niet verplicht.

Wil je je hypotheeklasten precies weten? Het maandbedrag voor je hypotheek bereken je met onze tool bovenaan deze pagina.