Lineaire hypotheek: hypotheekschuld daalt snel

Hypotheekschuld daalt snel

Omdat je hypotheekschuld aan het begin van de looptijd het hoogst is, heb je in het begin ook de hoogste lasten. Hier staat tegenover dat je hypotheekschuld elke maand een stukje kleiner wordt; je bruto én netto hypotheeklasten worden hierdoor dus elke maand iets lager. Omdat je de hypotheekschuld met een lineaire hypotheek snel omlaag brengt, is dit een zeer veilige hypotheekvorm.

Kiezen voor een lineaire hypotheek

Starters waarvan het inkomen in de toekomst daalt, bijvoorbeeld door pensionering, kiezen meestal voor deze hypotheekvorm. Er is echter wel één probleem. Je moet de hoge aanvangslasten van de lineaire hypotheek kunnen dragen.

Hypotheekrente aftrekken

De rente van nieuwe hypotheken mag sinds 2013 alleen nog worden afgetrokken als de lening in maximaal 30 jaar volledig wordt afgelost via een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Wie op 31 december 2012 al een hypotheek had, heeft meestal meer keuze. Zelfs ná verhuizing of verlenging van de hypotheek.

Hypotheekrente vergelijken Verhuizen naar een andere koopwoning? Kies voor de geldverstrekker met het beste Testoordeel en de laagste rente. Vul de vragen in en je weet het. Vind de laagste hypotheekrente

Lees ook: