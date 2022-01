Aflossingsvrije hypotheek voor starters

Wat is een aflossingsvrije hypotheek

Bij deze hypotheekvorm betaal je alleen rente. Uiterlijk op de einddatum van de hypotheek los je de schuld af. Eerder aflossen mag ook. Meestal mag je 10 tot 20% boetevrij per jaar aflossen.

Maximaal 50% aflossingsvrij

Bij de meeste hypotheekaanbieders kun je een aflossingsvrije hypotheek afsluiten tot maximaal 50% van de marktwaarde van je woning. Wil je meer lenen, dan moet je een aflossingsvrije hypotheek combineren met een annuïteiten of lineaire hypotheek.

Wellicht willen je ouders je financieel helpen. Ze kunnen je dan geld lenen voor de aankoop van een woning. Dat heet een familiehypotheek. Samen met je ouders bepaal je of het een lening met of zonder aflossing wordt. Een aflossingsvrije familiehypotheek mag ook meer zijn dan 50% van de woningwaarde.

Krijg je een familiehypotheek en wil je daarnaast een hypotheek afsluiten bij een commerciële geldverstrekker? Houd er rekening mee dat de hypotheekaanbieder de aflossingsvrije familiehypotheek wél meetelt bij de berekening van je maximale hypotheek.

Lage maandlasten

Het grootste voordeel van de aflossingsvrije hypotheek is de lagere maandlast. Je betaalt geen aflossing. Hierdoor zijn je maandlasten lager. Maar realiseer je wel dat je aan de maandelijkse rentebetaling vastzit zolang je niet aflost.

Overweeg je een deel van de financiering aflossingsvrij te lenen? Bij veel hypotheekaanbieders is de rente van een aflossingsvrije hypotheek hoger dan van een annuïteiten of lineaire hypotheek. Meestal is dat 0,05% tot 0,2%.

Willen je ouders je geld lenen en leen je een deel bij een commerciële geldverstrekker? En wil je een deel aflossingsvrij lenen? Overleg dan met je ouders of je een aflossingsvrije familiehypotheek kunt krijgen. Als je bij je ouders geen hogere rente voor aflossingsvrij hoeft te betalen, scheelt dat in de maandlasten.

Geen hypotheekrente-aftrek

Als je een hypotheek afsluit voor aankoop of onderhoud van je eigen woning, kan de rente aftrekbaar zijn. Maar de rente van een nieuwe hypotheek is alleen aftrekbaar van je bruto jaarinkomen als de hypotheek in maximaal 30 jaar volledig wordt afgelost via een annuïteiten of lineaire hypotheek. De hypotheekrente van een aflossingsvrije hypotheek is niet aftrekbaar.

Je kunt een aflossingsvrije hypotheek combineren met een annuïteiten of lineaire hypotheek. Over het deel waarop je verplicht aflost, mag je de rente gewoon aftrekken. Het belastingvoordeel van hypotheekrente-aftrek wordt de komende jaren afgebouwd.

Een aflossingsvrije hypotheek mag je in mindering brengen op je vermogen in box 3. Hierdoor betaal je mogelijk minder belasting over je vermogen. Deze belasting heet vermogensrendementsheffing. Hoe meer vermogen je hebt, hoe meer belasting je betaalt in box 3. Heb je veel vermogen, dan is een hypotheek in box 3 vaak financieel voordeliger.

Bij het afsluiten van een hypotheek betaal je advies- en afsluitkosten. Sluit je bijvoorbeeld voor 90% van de schuld een annuiteitenhypotheek af en voor 10% een aflossingsvrij deel? Dan is maar 90% van de kosten aftrekbaar van je bruto jaarinkomen.

Geen NHG bij aflossingsvrij

Let op: als starter kun je geen hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten als je een deel van de hypotheek aflossingsvrij wilt lenen.

Met NHG beperk je de financiële risico’s van een koopwoning. Daarnaast krijg je bij de meeste hypotheekverstrekkers korting op de hypotheekrente als je een hypotheek met NHG afsluit. Deze voordelen loop je mis als je kiest voor een aflossingsvrije hypotheek.

Risico op de einddatum

Een hypotheek heeft standaard een looptijd van 30 jaar. Op de einddatum moet je de aflossingsvrije hypotheek aflossen. Wil of kun je dat niet? Dan kun je een nieuwe hypotheek of een verlenging van de bestaande hypotheek aanvragen.

Je aanvraag wordt alleen goedgekeurd als de schuld past bij de waarde van de woning en je inkomen op dat moment. Dat kan vervelend uitpakken op het moment dat je inkomen lager is dan bij het afsluiten. Bijvoorbeeld omdat je met pensioen gaat. Maar een aflossingsvrije hypotheek hoeft geen probleem te zijn.