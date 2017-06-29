Hypotheekofferte binnen. Waar let je op?

Barbara van der Est Expert hypothekenBijgewerkt op:3 oktober 2025
Voordat je een hypotheekofferte ontvangt, krijg je meestal eerst een renteaanbod. Het renteaanbod bevat de gekozen aflossingsvorm, rentevaste periode en hypotheekrente. Je kunt dit een voorlopige hypotheekofferte noemen. Pas nadat je akkoord bent met het renteaanbod, lever je de benodigde documenten aan. Hierna volgt de definitieve hypotheekofferte.
Een hypotheekofferte kent 2 houdbaarheidstermijnen:
Het vervallen van de hypotheekofferte is heel vervelend. Niet alleen is de rente uit de offerte niet meer geldig. In geval van een nieuwe offerte doet de bank het hele aanvraagproces opnieuw. De geldigheidsduur kan bij een aanbieders verschillend zijn voor nieuwbouw en een bestaande woning. Je vindt de geldigheidsduur per geldverstrekker in onze hypotheekrentevergelijker (kijk bij 'meer informatie' en klik op 'offerte').
Er zijn helaas omstandigheden waardoor de overdracht van je nieuwe huis langer duurt dan gedacht. Of zelfs niet doorgaat.
Banken bieden meestal de mogelijkheid de offerte met 1 of een paar maanden te verlengen. Hiervoor betaal je verlengingskosten. De banken noemen dit ook wel bereidstellingsprovisie. Meestal betaal je ongeveer 0,25% van de hoofdsom. Voor een extra periode van 3 maanden en een hypotheek van €200.000 ben je dan €1500 kwijt.
Sommige aanbieders bieden ook hypotheken met uitgebreidere voorwaarden aan, waarbij een langere offertetermijn hoort. Je betaalt dan de hele looptijd zo’n 0,2% hogere rente. Dit is een dure keuze. Bij een hypotheek van €200.000 ben je in totaal zo’n €7000 duurder uit.
Er zijn ook banken die alleen verlengingskosten rekenen als de rente in de tussentijd is gestegen. Bereidstellingsprovisie is eenmalig fiscaal aftrekbaar.
Het annuleren van een al eerder getekende offerte is duurder. Meestal liggen de annuleringskosten rond de 1% van de hoofdsom. Of je betaalt een vast bedrag tussen de €500 en €750. Er zijn ook banken die geen annuleringskosten rekenen.
In de hypotheekofferte staan verschillende rentepercentages:
Is de rente hoger of lager dan je dacht? Controleer dan of de rentevaste periode overeenkomt met wat je hebt afgesproken.
Banken brengen in bepaalde gevallen een boete in rekening. De bekendste boete is de aflosboete (boeterente). Die betaal je als je meer aflost dan per jaar maximaal is toegestaan. Meestal mag je per kalenderjaar 10 tot 20% van het oorspronkelijk geleende bedrag zonder boete aflossen.
Bij een aantal aanbieders mag je nog extra boetevrij aflossen als je dit doet met spaargeld. Dus niet als je overstapt naar een andere hypotheekverstrekker. Extra boetevrij aflossen kan handig zijn als je bijvoorbeeld een erfenis krijgt in de toekomst.
De belangrijkste voorwaarden voor je hypotheek vind je in onze rentevergelijker. Kijk bij de aanbieder bij 'meer informatie'.
Loop alles nog een keer goed na voordat je de offerte ondertekent. Het ligt voor de hand, maar check voor de zekerheid de hoogte van de hypotheeksom, de looptijd van de hypotheek, de aflossingsvorm en je persoonlijke gegevens. Naast je hypotheek is er veel te regelen.