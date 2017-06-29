Hypotheekofferte binnen. Waar let je op?

Renteaanbod

Voordat je een hypotheekofferte ontvangt, krijg je meestal eerst een renteaanbod. Het renteaanbod bevat de gekozen aflossingsvorm, rentevaste periode en hypotheekrente. Je kunt dit een voorlopige hypotheekofferte noemen. Pas nadat je akkoord bent met het renteaanbod, lever je de benodigde documenten aan. Hierna volgt de definitieve hypotheekofferte.

Termijnen hypotheekofferte

Een hypotheekofferte kent 2 houdbaarheidstermijnen:

De offertedatum geeft aan tot wanneer je de tijd hebt de offerte te ondertekenen en terug te sturen. Dit is een termijn van tenminste 14 dagen.

De tweede termijn loopt tot de uiterste passeerdatum . Uiterlijk deze datum moet je bij de notaris zitten, anders vervalt de offerte. De geldigheidsduur na ondertekening verschilt per bank van 2 tot 7 maanden.

Vervallen hypotheekofferte

Het vervallen van de hypotheekofferte is heel vervelend. Niet alleen is de rente uit de offerte niet meer geldig. In geval van een nieuwe offerte doet de bank het hele aanvraagproces opnieuw. De geldigheidsduur kan bij een aanbieders verschillend zijn voor nieuwbouw en een bestaande woning. Je vindt de geldigheidsduur per geldverstrekker in onze hypotheekrentevergelijker (kijk bij 'meer informatie' en klik op 'offerte').

Verlenging en annulering

Er zijn helaas omstandigheden waardoor de overdracht van je nieuwe huis langer duurt dan gedacht. Of zelfs niet doorgaat.

Opties om offerte te verlengen

Banken bieden meestal de mogelijkheid de offerte met 1 of een paar maanden te verlengen. Hiervoor betaal je verlengingskosten. De banken noemen dit ook wel bereidstellingsprovisie. Meestal betaal je ongeveer 0,25% van de hoofdsom. Voor een extra periode van 3 maanden en een hypotheek van €200.000 ben je dan €1500 kwijt.

Sommige aanbieders bieden ook hypotheken met uitgebreidere voorwaarden aan, waarbij een langere offertetermijn hoort. Je betaalt dan de hele looptijd zo’n 0,2% hogere rente. Dit is een dure keuze. Bij een hypotheek van €200.000 ben je in totaal zo’n €7000 duurder uit.

Er zijn ook banken die alleen verlengingskosten rekenen als de rente in de tussentijd is gestegen. Bereidstellingsprovisie is eenmalig fiscaal aftrekbaar.

Offerte annuleren is duurder

Het annuleren van een al eerder getekende offerte is duurder. Meestal liggen de annuleringskosten rond de 1% van de hoofdsom. Of je betaalt een vast bedrag tussen de €500 en €750. Er zijn ook banken die geen annuleringskosten rekenen.

Rente en rentevaste periode

In de hypotheekofferte staan verschillende rentepercentages:

Nominale hypotheekrente. Dit is de afgesproken rente voor de gekozen rentevaste periode.

Effectieve hypotheekrente. Dit is de vertaling van de maandelijkse nominale hypotheekrente naar 1 rentepercentage voor het hele jaar. Het is de optelsom van de 12 maandelijkse termijnen. Dit noemen banken ook wel het jaarlijks kostenpercentage. De effectieve rente is altijd iets hoger dan de nominale rente.

De rente die geldt op het moment van passeren. Staat hier offerterente, dan geldt de rente zoals genoemd in de offerte. Staat er dagrente, dan geldt de rente op het moment van passeren bij de notaris. Tenminste, als deze dagrente lager is dan de offerterente. Dalrente is de voordeligste variant. Je betaalt dan de laagste rente die wordt bereikt in de periode tussen de offertedatum en passeerdatum.

Is de rente hoger of lager dan je dacht? Controleer dan of de rentevaste periode overeenkomt met wat je hebt afgesproken.

Boetes

Aflosboete

Banken brengen in bepaalde gevallen een boete in rekening. De bekendste boete is de aflosboete (boeterente). Die betaal je als je meer aflost dan per jaar maximaal is toegestaan. Meestal mag je per kalenderjaar 10 tot 20% van het oorspronkelijk geleende bedrag zonder boete aflossen.

Extra boetevrij aflossen

Bij een aantal aanbieders mag je nog extra boetevrij aflossen als je dit doet met spaargeld. Dus niet als je overstapt naar een andere hypotheekverstrekker. Extra boetevrij aflossen kan handig zijn als je bijvoorbeeld een erfenis krijgt in de toekomst.

De belangrijkste voorwaarden voor je hypotheek vind je in onze rentevergelijker. Kijk bij de aanbieder bij 'meer informatie'.

Check alle gegevens

Loop alles nog een keer goed na voordat je de offerte ondertekent. Het ligt voor de hand, maar check voor de zekerheid de hoogte van de hypotheeksom, de looptijd van de hypotheek, de aflossingsvorm en je persoonlijke gegevens. Naast je hypotheek is er veel te regelen.