Heb ik een aankoopmakelaar nodig?

Wat doet een aankoopmakelaar?

Een aankoopmakelaar heeft geen officieel takenpakket. Er zijn verschillende mogelijkheden. Als je kiest voor een aankoopmakelaar, spreek dan vooraf af wat die voor je gaat doen. Het is niet verplicht om een aankoopmakelaar te hebben. Een aankoopmakelaar (en zijn kantoor) mag niet betrokken zijn bij de verkoop van dezelfde woning.

Tip: bereken eerst hoeveel je kunt uitgeven aan een huis, voordat je een aankoopmakelaar inschakelt.

De werkzaamheden van een aankoopmakelaar

De werkzaamheden van een aankoopmakelaar zijn grofweg te verdelen in 4 stappen. Een aankoopmakelaar kan bij een of meerdere stappen helpen. Of begeleiding bieden tijdens het hele proces.

Wat kost een aankoopmakelaar?

Er zijn geen vaste tarieven. Soms rekenen aankoopmakelaars een vast percentage (bijvoorbeeld 1%) van de aankoopsom. Dat heeft iets vreemds, omdat de aankoopmakelaar dan gebaat is bij een hogere prijs.

Er zijn ook makelaars die een vast bedrag rekenen. Dat geeft duidelijkheid, maar daarbij is het wellicht lastiger om te onderhandelen over de prijs.

Het beste is om een vast bedrag af te spreken in combinatie met een prestatiebeloning die afhangt van het onderhandelingsresultaat. Bijvoorbeeld 5% van het verschil tussen de vraagprijs en de aankoopprijs.

Twijfel je over het tarief? Benader dan gerust een tweede aankoopmakelaar. De kosten van een aankoopmakelaar vallen niet onder 'kosten koper' en zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Tips

Tip 1: Vraag vooraf meerdere offertes op en vergelijk deze met elkaar.

Tip 2: Kijk goed of de offerte inclusief of exclusief 21% BTW is.

Tip 3: Leg de beloning (makelaarscourtage) goed vast. Leg hierbij ook vast op welk moment en tegen welke voorwaarden de opdracht mag worden ingetrokken. Vraag vooraf goed na of er intrekkingskosten zijn en wat de hoogte daarvan is.

Hoe vind ik een goede aankoopmakelaar?

Via de website van de NVM kan je een aankoopmakelaar bij jou in de buurt vinden. Een NVM-makelaar is lid van de branchevereniging. Benieuwd naar de beoordelingen van een aankoopmakelaar? Deze kan je onder andere op Funda vinden. Er zijn ook andere manieren om een aankoopmakelaar te vinden. Bijvoorbeeld via de websites van makelaars of via social media. Of je hebt goede verhalen gehoord uit je netwerk. De ervaring van je broer die met behulp van een aankoopmakelaar een huis heeft gekocht. Je kan ook kijken welke makelaars er in de wijk of buurt huizen verkopen.

Liever zelf regelen?

Schakel je liever geen aankoopmakelaar in? Gebruik dan onze checklisten en voorbeeldbrief.