Hypotheekrentevergelijker

In de hypotheekrentevergelijker vind je onze testoordelen voor hypotheken.

Belangrijke voorwaarden

Hoe hoger de score, hoe beter de voorwaarden van de hypotheek. Scores zijn op een schaal van 1 tot 10. Controleer wel of je te maken hebt met een budgethypotheek of basishypotheek.

Bij een budgethypotheek betaal je een lagere rente in ruil voor magere voorwaarden. Bij basishypotheken is je offerte vaak maar 3 maanden geldig. Dit kan ongunstig uitpakken als het niet lukt om binnen 3 maanden te passeren bij de notaris. Je moet dan een nieuwe offerte opvragen. De hypotheekrente kan dan hoger zijn.

De belangrijkste testaspecten zijn:

Flexibiliteit 35%

Kun je de waardestijging van je woning aantonen met een hybride taxatierapport of is een officieel taxatierapport nodig? Dat laatste is veel duurder.

Vervalt de rente-opslag automatisch als de woningwaarde stijgt? Dit geldt voor hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Checkt de hypotheekverstrekker maandelijks of de rente-opslag als je hebt afgelost?

Offerte 20%

Hoe lang is de maximale termijn tussen het accepteren van de offerte en het daadwerkelijke transport van de hypotheek bij de notaris?

Kun je die termijn verlengen?

Zijn er annuleringskosten?

Senioren 5%

Rekent de geldverstrekker met lagere lasten voor senioren? Zo ja, dan kun je vaak meer lenen.

Verduurzamen 10 %

Krijg je rentekorting bij een bouwdepot of leningdeel voor energiebesparende maatregelen?

Kun je een energiebespaarbudget gebruiken?

Kun je 106% van de woningwaarde lenen als je je woning energiezuiniger maakt?

Verhuizen 10%

Kun je na verkoop van de woning de hypotheek zonder boete aflossen?

Is de verhuisregeling van de geldverstrekker gunstig?

Vervroegd aflossen 20%

Hoeveel, procent van het oorspronkelijke hypotheekbedrag kun je zonder boete aflossen?

Is het mogelijk om hier bovenop extra af te lossen en in welke situaties?

Extra informatie

Groen blaadje: duurzaamheidskorting

Let op hypotheekaanbieders waar een groen blaadje bij staat. Die kennen gunstigere voorwaarden of een apart leningdeel met een lagere rente als je een hypotheek afsluit om je huis te verduurzamen.

Productverplichtingen

Is een salarisrekening bij de hypotheekverstrekker verplicht voor rentekorting?

Testoordelen

Vergelijk hypotheekrentes. Bekijk welke hypotheekverstrekker de laagte hypotheekrente heeft en welke de beste voorwaarden biedt.