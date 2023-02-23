Carola van Dorp Expert belastingaangifteBijgewerkt op:4 maart 2026
Je betaalt vermogensbelasting over je vermogen in box 3. Bijvoorbeeld over je spaargeld of beleggingen. Of over een familielening die je hebt verstrekt. De Belastingdienst verwacht dat je met dit vermogen een bepaald rendement haalt. Dit rendement is het fictieve rendement.
De regels voor de vermogensbelasting zijn veranderd. Je mag nu kiezen tussen belastingheffing over het werkelijke rendement. Of over het rendement dat de Belastingdienst bedacht heeft. Dit geldt voor de jaren 2021 tot en met 2027.
Op 6 juni heeft de Hoge Raad de berekening van de Belastingdienst afgekeurd. En dit heeft ook gevolgen voor de familiehypotheek. Volgens de rechter past de huidige belastingheffing niet bij het rendement dat je haalt. Daarom mag je kiezen of je belasting wilt betalen over het werkelijke rendement of over het fictieve rendement. Maar de keuze geldt wel voor je hele vermogen. En geldt voor de jaren 2022 tot en met 2027.
Lees meer over de rechtszaak over box 3 of bekijk de veelgestelde vragen over het werkelijke rendement.
Voor de belastingheffing over je vermogen mag je de komende jaren kiezen. Je hebt hierbij een keuze tussen belasting betalen over het fictieve rendement van de Belastingdienst. Of het werkelijke rendement over je vermogen.
Bij het fictieve rendement verwacht de Belastingdienst dat je een bepaald rendement haalt. Hoe deze fictieve belastingheffing werkt lees je in het artikel ‘Hoe werkt de vermogensbelasting’.