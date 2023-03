Nieuwe leningen vanaf 2023 en belasting

Als je vanaf 2023 een familielening verstrekt, heb je alleen te maken met de nieuwe rekenmethode. In dat geval maakt het heel erg uit waar het geld dat je uitleent vandaan komt. Geld dat op een spaarrekening staat, wordt relatief laag belast. De familielening valt onder overige bezittingen. Een categorie die in 2023 zwaarder belast wordt. Over de familiehypotheek betaal je dus meer belasting dan over je spaargeld.

Heb je bijvoorbeeld €250.000 op je spaarrekening staan? En leen je hiervan €100.000 uit aan je kind? Dan stijgt de belasting over je vermogen voor 2023 van €222 (belastingdruk 0,09%) naar €1655 (belastingdruk 0,66%). Een stijging van €1433. Als je geld niet van de spaarrekening komt, verandert er niets. Ga je bijvoorbeeld beleggingen of onroerend goed verkopen? Dan blijft je vermogen in dezelfde categorie en betaal je in beide gevallen hetzelfde bedrag.

Bestaande familiehypotheek en belasting

Heb je meer belegd dan waar in de fictieve samenstelling vanuit werd gegaan? Dan betaal je nu meer belasting. Zit je eronder? Dan betaal je per saldo minder belasting. Omdat de vrijstelling ook van invloed is, kunnen we hier geen bedragen aan hangen.

Voor de aangifte over 2022 worden beide methodes voor je uitgerekend. De voordeligste methode wordt gekozen in de aangifte. In 2023 geldt alleen de nieuwe methode. We laten het verschil tussen de oude en de nieuwe methode aan de hand van de voorbeelden zien. In deze voorbeelden houden we geen rekening met de keuzemogelijkheid in de aangifte van 2022. We vergelijken de belasting over 2023 met het oude stelsel.

Kan ik belasting besparen?

We krijgen nu regelmatig vragen welke mogelijkheden er zijn om belasting te besparen.