Gevolgen familiehypotheek

Op 6 juni heeft de Hoge Raad de berekening van de Belastingdienst afgekeurd. En dit heeft ook gevolgen voor de familiehypotheek. Volgens de rechter past de huidige belastingheffing niet bij het rendement dat je haalt. Daarom mag je kiezen of je belasting wilt betalen over het werkelijke rendement of over het fictieve rendement. Maar de keuze geldt wel voor je hele vermogen. En geldt voor de jaren 2022 tot en met 2027.

Lees meer over de rechtszaak over box 3 of bekijk de veelgestelde vragen over het werkelijke rendement.

Belastingheffing 2021 - 2027

Voor de belastingheffing over je vermogen mag je de komende jaren kiezen. Je hebt hierbij een keuze tussen belasting betalen over het fictieve rendement van de Belastingdienst. Of het werkelijke rendement over je vermogen.

Bij het fictieve rendement verwacht de Belastingdienst dat je een bepaald rendement haalt. Hoe deze fictieve belastingheffing werkt lees je in het artikel ‘Hoe werkt de vermogensbelasting’.