Familiehypotheek: veelgestelde vragen

Moet je voor een hypotheek naar de notaris?

Nee, dat hoeft niet. Maar afspraken over de lening kun je het best wel vastleggen in een schriftelijke overeenkomst. Dan is het voor alle partijen duidelijk wat de spelregels zijn. Niet alleen voor de ouders en het kind, maar ook voor broers en zussen. Dat kan gedoe in de familie voorkomen.

Een schriftelijke overeenkomst biedt ook uitkomst als de Belastingdienst om een toelichting vraagt. Dit kan mét of zonder tussenkomt van een notaris. De gegevens over de onderhandse lening die je afsluit bij je ouders geef je via je belastingaangifte door aan de fiscus.