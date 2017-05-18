Barbara van der Est Expert hypothekenBijgewerkt op:30 september 2025
De Starterslening is een extra lening bovenop de hypotheek voor je eerste koophuis. Je vraagt hem aan als je maximale hypotheek bij de bank (net) niet genoeg is om de aankoopprijs van het huis te betalen. Met de Starterslening erbij kan de koop doorgaan. De eerste 3 jaar betaal je voor de Starterslening geen rente en aflossing.
Van de 342 gemeenten in Nederland zijn er zo'n 290 die starters helpen met een Starterslening. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) regelt voor de gemeente de aanvraag, de uitbetaling en administratie.
Voor de Starterslening moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
Deelnemende gemeenten bepalen zelf hun aanvullende voorwaarden. Soms is de lening alleen mogelijk tot een maximumleeftijd. Of voor woningen in een specifieke wijk of in een specifiek nieuwbouwproject. Bekijk of jouw gemeente aanvullende voorwaarden heeft.
Je betaalt voor het afsluiten van de Starterslening eenmalig €750. Dit bedrag mag je bij je belastingaangifte aftrekken.
De Starterslening heeft standaard een rentevast periode van 15 jaar en een maximale looptijd van 30 jaar. De rente is 4% in oktober 2025.
De lening bestaat uit 2 delen:
Deze 2 leningdelen die je leent bij de gemeente, heb je dus bovenop de hypotheeklening van de hypotheekverstrekker. De rente die je over de Starterslening betaalt en de rente over de hypotheeklening zijn fiscaal aftrekbaar. De rente over de combinatielening is dat niet.
De eerste 3 jaar betaalt de gemeente de rente en je hoeft ook niet af te lossen. Dus je hebt de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van je Starterslening ‘betaal’ je de eerste 3 jaar met de Combinatielening. Daardoor loopt de Combinatielening de eerste 3 jaar altijd op.
Na de periode van 3 jaar ga je rente en aflossing betalen. Tenminste, als je inkomen dat toelaat. Lukt dat niet, dan kun je een hertoetsing aanvragen. Je gaat dan maandelijks een bedrag betalen dat past bij je inkomen. Deze procedure wordt herhaald na 6, 10 en 15 jaar. Je kunt ook een hertoetsing aanvragen na een scheiding of verbreken van een relatie waarbij één van de partners het huis verlaat.
Zodra je de volledige rente en/of aflossing betaalt, los je af op zowel de Starterslening als de Combinatielening. Na 30 jaar moet je de leningen volledig hebben afgelost. Is dat niet het geval omdat je inkomen dat niet toeliet? Dan moet je de restschuld in 1 keer aflossen.
In de praktijk betekent dit meestal dat je een nieuwe hypotheek afsluit. Lukt dat niet, dan moet je je huis verkopen. Ook bij eerdere verkoop van de woning moet de Starterslening worden afgelost.