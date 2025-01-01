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Een eigen huis

Ga je samenwonen of een huis kopen? Ben je benieuwd wat verduurzamen en een goed energielabel jou opleveren? Of vind je de nieuwe WOZ-waarde te hoog? We helpen je graag.

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Waarmee kunnen we je helpen?

  1. 1. Je wilt een huis kopen

    Bij een huis kopen, komt veel kijken. Je wilt natuurlijk de beste hypotheek. We helpen je met informatie en advies.

    Hypotheek

    Handig om te weten

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  2. 2. Je bent eigenaar van een huis

    Als je een eigen huis hebt, krijg je te maken met verschillende zaken. Denk aan verplichte verzekeringen, hoge energiekosten en dalende huizenprijzen. Ook geven we tips over het verduurzamen van je huis. Check wat je kunt doen. 

    Hypotheek

    Handig om te weten

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  3. 3. Je gaat samenwonen

    Van 2 huizen naar 1 huis. Welk huis nemen we? Wat doe je met de dubbele spullen? Bij samenwonen ontkom je bijna niet aan regelwerk. Profiteer van onze kennis en ervaring.

    Financiële zaken regelen

    Handig om te weten

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