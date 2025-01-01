Ga je samenwonen of een huis kopen? Ben je benieuwd wat verduurzamen en een goed energielabel jou opleveren? Of vind je de nieuwe WOZ-waarde te hoog? We helpen je graag.
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Bij een huis kopen, komt veel kijken. Je wilt natuurlijk de beste hypotheek. We helpen je met informatie en advies.
Als je een eigen huis hebt, krijg je te maken met verschillende zaken. Denk aan verplichte verzekeringen, hoge energiekosten en dalende huizenprijzen. Ook geven we tips over het verduurzamen van je huis. Check wat je kunt doen.
Van 2 huizen naar 1 huis. Welk huis nemen we? Wat doe je met de dubbele spullen? Bij samenwonen ontkom je bijna niet aan regelwerk. Profiteer van onze kennis en ervaring.