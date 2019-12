Wat moet je praktisch regelen voor je nieuwe huis?

Doorgeven adreswijziging

Naast het doorgeven van je nieuwe adres aan bekenden en instanties, moet je je nieuwe adres op tijd doorgeven aan de gemeente. Dat moet binnen 4 weken vóór de verhuizing of uiterlijk 5 dagen nadat je op het nieuwe adres woont.

Geef je de adreswijziging later door, dan geldt de aangiftedatum als verhuisdatum. De gemeente kan hiervoor ook een boete geven van maximaal €325. Zonde, want een verhuizing is al duur genoeg.

Maak op tijd een lijst van instanties en personen voor het doorgeven van je adreswijziging. Je kunt ook een doorstuurservice gebruiken, zoals de verhuisservice van PostNL. Let daarbij wel op de kosten en voorwaarden.

Handig: de ultieme checklist voor je verhuizing

Gas, water en licht

Zorg dat je gas-, water- en energieaansluiting goed geregeld zijn voor je nieuwe huis. Dit is meestal niet ingewikkeld, maar wel belangrijk. Je kunt je huidige energieleverancier meeverhuizen naar je nieuwe huis, maar het kan ook lonen om over te stappen naar een nieuwe energieleverancier. Geef je adreswijziging wel op tijd door, dat is ook voor de afrekening van belang.

Je kunt niet zelf kiezen voor een waterleverancier. In principe hoef je ook niet zelf je wateraansluiting te regelen voor je nieuwe huis. Het is wel belangrijk om de standen van de watermeter in het oude en nieuwe huis op te nemen en je verhuizing door te geven aan het waterbedrijf.

Gemeentebelastingen

Als je verhuist naar een andere gemeente, kun je sommige vooruitbetaalde gemeentebelastingen deels terugkrijgen. Dat zijn de rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Er zijn gemeenten die dit automatisch terugbetalen. Bij andere moet je er zelf achteraan.

Heb je een hond, dan moet je die weer aanmelden bij je nieuwe gemeente. De onroerende zaakbelasting (OZB) krijg je niet terug van de gemeente. Meestal verrekent de notaris de reeds betaalde OZB tussen de oude en nieuwe huiseigenaar.

Verzekeringen

Als je een nieuw huis koopt, krijg je te maken met een aantal verplichte en noodzakelijke verzekeringen, zoals de overlijdensrisicoverzekering en een inboedel- en opstalverzekering.

Je hypotheekadviseur zal ook een woonlastenverzekering voorstellen, maar wat heb je daaraan? Bekijk welke verzekeringen je nodig hebt bij een koophuis.

Internet en tv

Het is wel zo prettig als je internet- en tv-aansluiting goed geregeld zijn als je je nieuwe huis betrekt. Niet iedere provider is in elk gebied actief, dus controleer vooraf of je je huidige abonnement(en) kunt meenemen. En controleer sowieso of het niet goedkoper is om over te stappen. Verhuizen: hoe kies je een nieuwe provider?

Zorgverzekering en zorgverleners

Het is wellicht niet het eerste waar je aan denkt, maar bij een verhuizing naar een andere plaats of wijk moet je vaak ook op zoek naar een nieuwe huisarts, tandarts en apotheek. En heeft je zorgverzekeraar wel een contract met je nieuwe zorgverlener?

