Adreswijziging doorgeven en post door laten sturen

Gemeente

Geef je verhuizing altijd door aan je gemeente, ook als je binnen de gemeente verhuist. Verhuis je naar een nieuwe gemeente, meld dit dan bij de nieuwe gemeente.

Een verhuizing melden kan door bij de gemeente langs te gaan, schriftelijk of digitaal (per e-mail of met DigiD) . Kijk op de website van je (nieuwe) gemeente voor details.

Hoe lang van te voren

Doe dit 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na je verhuisdatum. De datum die je op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als verhuisdatum. Geef je wijzigingen wel op tijd door, anders riskeer je een boete van maximaal €325.

Je ontvangt een schriftelijke bevestiging op het nieuwe adres.

De gemeente heeft de volgende gegevens nodig:

datum van verhuizing;

persoonsgegevens;

oude en nieuwe adres;

telefoonnummer;

handtekening;

namen van personen die meeverhuizen;

geldig legitimatiebewijs van jezelf en alle mensen die meeverhuizen (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);

bewijs van het nieuwe adres (huurcontract, koopakte of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner).

Let op: Heb je een parkeervergunning? Geef dit dan ook door aan de gemeente.

Andere bedrijven en instanties

Dienst Uitvoering Onderwijs en de Sociale Dienst ontvangen de adreswijziging ook, maar geef het voor de zekerheid ook zelf aan deze partijen door.

Belastingdienst

Ook de Belastingdienst krijgt de gegevens door via de gemeente. Alleen in de volgende gevallen moet je binnen 4 weken je adreswijziging doorgeven:

Per bedrijf of instantie verschilt de manier waarop je een adreswijziging moet doorgeven, en hoe lang van te voren. Meestal is 4 tot 6 weken voor de verhuisdatum vroeg genoeg, maar controleer het op de website van belangrijke bedrijven en instanties.

Aan wie geef je je adreswijziging nog meer door?

Relaties

Familie, vrienden en kennissen

Buren

Werkgever

School en opleiding

Nutsbedrijven

Energieleverancier

Waterschap

Financiële zaken

Bank

Verzekeringsmaatschappij

Financieel dienstverlener

Notaris

Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting

Medische zaken

Huisarts

Medisch specialist

Tandarts

Zorgverzekering

Lidmaatschappen

Landelijke verenigingen (ANWB, Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis etc.)

Plaatselijke verenigingen (sport, muziek, tuin)

Vakbond

Kerk

Abonnementen

Krant, weekblad, omroepblad, tijdschrift(en)

Bibliotheek

Loterij

Aankopen

Webwinkel

Klantenkaart/spaarsysteem van winkel

Adreswijziging laten regelen

Adreswijzigingen aan instanties kun je ook laten regelen door een bedrijf, zoals PostNL of Verhuisvriend.

Let wel op het volgende:

Geven ze je adreswijziging door aan alle voor jou belangrijke instanties, zoals de gemeente en bedrijven?

Wat kost het?

Verkopen ze jouw adresgegevens? Dit moeten ze vermelden in hun privacy statement of in de algemene voorwaarden.

Verhuiscoach Nieuw huis? Wij helpen je stap voor stap op weg. Van de ultieme verhuischecklist tot de beste verhuisdoos. Meld je aan voor de online Verhuiscoach en ontvang per mail alle informatie voor je nieuwe huis.



Post doorsturen

Heb je 4 tot 6 weken voor de verhuizing je adreswijziging aan alle instanties en bekenden doorgegeven, dan kan er weinig misgaan. Maar voor de zekerheid kun je ervoor kiezen om je post een tijdje door te laten sturen naar je nieuwe adres. Dat kan met PostNL en met Sandd.

Via PostNL

Lees onze Eerste indruk van de doorstuurservice van PostNL.

Via Sandd

Sandd bezorgt alleen post van bedrijven. Wil je doorstuurservice van Sandd gebruiken, dan moet je weten welke post via Sandd komt. Helaas kun je dit nergens terugvinden. Je zult het dus een tijdje moeten bijhouden en je dan afvragen of dit de kosten waard zijn.

Sandd kan de post doorsturen tot maximaal 3 maanden. Verlengen met nog eens 3 maanden kan, maar dit moet je wel op tijd doorgeven. Handiger is het dus om al je adreswijzigingen op tijd geregeld te hebben.

Het doorsturen is niet goedkoop: eenmalig €25 en €2,50 per bezorgdag. Sandd bezorgt weliswaar maar 2 dagen per week, maar gedurende 3 maanden kan dat oplopen tot €65. De service werkt op achternaam, dus voor elke achternaam in je huishouden moet je het aanvragen.

