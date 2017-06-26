Adreswijziging doorgeven en post door laten sturen

Evelien Mansens Expert verhuizenBijgewerkt op:12 mei 2026
Geef je verhuizing altijd door aan je gemeente, ook als je binnen de gemeente verhuist. Verhuis je naar een nieuwe gemeente, meld dit dan bij de nieuwe gemeente. Die gemeente zal je nieuwe adres doorvoeren in de Basisregistratie Personen (BRP).
Je kunt je verhuizing melding door bij de gemeente langs te gaan, maar het kan ook schriftelijk of digitaal (per e-mail of met DigiD). Kijk op de website van je (nieuwe) gemeente voor de juiste procedure.
Doe dit 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na je verhuisdatum. De datum die je op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, is de verhuisdatum. Geef je wijzigingen wel op tijd door, anders riskeer je een boete van maximaal €325.
Je krijgt een schriftelijke bevestiging op het nieuwe adres.
Let op: Heb je een parkeervergunning of zwembadkaart? Geef dit dan ook door aan de gemeente.
Aan instanties die toegang hebben tot de BRP (Basisregistratie Personen), hoef je in principe geen adreswijziging door te geven. Dit zijn onder andere:
Een volledig overzicht van instanties die je gegevens ontvangen uit de BRP vind je op de website van de Rijksoverheid.
Per bedrijf of instantie verschilt de manier waarop je een adreswijziging moet doorgeven, en hoe lang van te voren. Meestal is 4 tot 6 weken voor de verhuisdatum vroeg genoeg. Maar controleer het op de website van belangrijke bedrijven en instanties.
De Belastingdienst krijgt de nieuwe gegevens door uit de BRP, maar voor de toeslagen is dit anders. In de volgende gevallen moet je binnen 4 weken je adreswijziging doorgeven aan Dienst Toeslagen:
Adreswijzigingen aan instanties kun je ook laten regelen door een bedrijf, zoals PostNL.
Let wel op het volgende:
Heb je 4 tot 6 weken voor de verhuizing je adreswijziging aan alle instanties en bekenden doorgegeven, dan kan er weinig misgaan. Maar voor de zekerheid kun je ervoor kiezen om je post een tijdje door te laten sturen naar je nieuwe adres.
Klussen en verbouwen in je nieuwe huis? Je kunt ervoor kiezen om dit uit te besteden aan bijvoorbeeld een schilder of aannemer. Lees onze tips om een goede vakman te vinden en om de kosten in de gaten te houden.