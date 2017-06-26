Adreswijziging doorgeven en post door laten sturen

Gemeente

Geef je verhuizing altijd door aan je gemeente, ook als je binnen de gemeente verhuist. Verhuis je naar een nieuwe gemeente, meld dit dan bij de nieuwe gemeente. Die gemeente zal je nieuwe adres doorvoeren in de Basisregistratie Personen (BRP).

Je kunt je verhuizing melding door bij de gemeente langs te gaan, maar het kan ook schriftelijk of digitaal (per e-mail of met DigiD). Kijk op de website van je (nieuwe) gemeente voor de juiste procedure.

Hoe lang van tevoren

Doe dit 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na je verhuisdatum. De datum die je op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, is de verhuisdatum. Geef je wijzigingen wel op tijd door, anders riskeer je een boete van maximaal €325.

Je krijgt een schriftelijke bevestiging op het nieuwe adres.

Deze gegevens heeft de gemeente nodig

Datum van verhuizing

Persoonsgegevens

Oude en nieuwe adres

Telefoonnummer

Handtekening

Namen van personen die meeverhuizen.

Geldig legitimatiebewijs van jezelf en alle mensen die meeverhuizen (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).

Bewijs van het nieuwe adres (huurcontract, koopakte of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner).

Let op: Heb je een parkeervergunning of zwembadkaart? Geef dit dan ook door aan de gemeente.

Geen adreswijziging doorgeven

Aan instanties die toegang hebben tot de BRP (Basisregistratie Personen), hoef je in principe geen adreswijziging door te geven. Dit zijn onder andere:

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Onderwijsorganisaties

Pensioenfonds

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

UWV

Ziekenhuis

Zorgverzekeraar

Belastingdienst

Een volledig overzicht van instanties die je gegevens ontvangen uit de BRP vind je op de website van de Rijksoverheid.

Per bedrijf of instantie verschilt de manier waarop je een adreswijziging moet doorgeven, en hoe lang van te voren. Meestal is 4 tot 6 weken voor de verhuisdatum vroeg genoeg. Maar controleer het op de website van belangrijke bedrijven en instanties.

Aan wie geef je de adreswijziging wel door?

Dienst toeslagen

De Belastingdienst krijgt de nieuwe gegevens door uit de BRP, maar voor de toeslagen is dit anders. In de volgende gevallen moet je binnen 4 weken je adreswijziging doorgeven aan Dienst Toeslagen:

Relaties

Familie, vrienden en kennissen

Buren

Werkgever

Nutsbedrijven

Financiële zaken

Bank

Verzekeraar

Financieel dienstverlener

Notaris

Pensioenfonds

VvE

Medische zaken

Huisarts

Tandarts

Apotheek

Andere zorgverlener (bijvoorbeeld: fysiotherapeut, ziekenhuis)

Lidmaatschappen

Bibliotheek

Internet- en tv-provider

Landelijke verenigingen (ANWB, Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis etc.)

Plaatselijke verenigingen (sport, muziek, tuin)

Vakbond

Webshops waar je winkelt

Abonnementen

Krant, weekblad, omroepblad, tijdschrift(en)

Loterij

Diensten (bv. cv-ketel onderhoudsbedrijf, online boodschappenbezorgdienst, streamingdienst)

Adreswijziging laten regelen

Adreswijzigingen aan instanties kun je ook laten regelen door een bedrijf, zoals PostNL.

Let wel op het volgende:

Geven ze je adreswijziging door aan alle voor jou belangrijke instanties, zoals de gemeente en bedrijven?

Wat kost het?

Verkopen ze jouw adresgegevens? Dit moeten ze vermelden in hun privacystatement of in de algemene voorwaarden.

Post doorsturen

Heb je 4 tot 6 weken voor de verhuizing je adreswijziging aan alle instanties en bekenden doorgegeven, dan kan er weinig misgaan. Maar voor de zekerheid kun je ervoor kiezen om je post een tijdje door te laten sturen naar je nieuwe adres.

Lees onze Eerste indruk van de doorstuurservice van PostNL.