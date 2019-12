Verhuizen-en-zorg

Nieuwe zorgverleners

Verhuis je naar een andere plaats of wijk? Dan wil je misschien een nieuwe huisarts, tandarts en vaste apotheek kiezen. Dat kun je zelf doen, maar je zorgverzekeraar kan je hier ook bij helpen.

Zet eerst op een rij wat voor jou belangrijk is. Bijvoorbeeld avondopenstelling, online afspraken kunnen maken of zorgprogramma’s voor bepaalde aandoeningen.

Ga na of de zorgverlener die je op het oog hebt aan de minimale kwaliteitsvereisten voldoet. Dat kan via het BIG-register.

Het is niet verplicht om van zorgverlener te veranderen omdat je verhuist, maar huisartsen willen liever niet dat hun patiënten verder dan een kwartier reistijd wonen (in verband met spoedgevallen). Woon jij straks verder weg, dan zul je meestal toch naar een andere huisartspraktijk moeten overstappen.

Houd er rekening mee dat huisarts- en tandartspraktijken in sommige regio’s snel vol zitten en het lastig kan zijn om ‘ertussen’ te komen.

Lees ook: Hoe kies je een nieuwe zorgverlener of zorginstelling?

Overdracht dossiers

Huisartsen en tandartsen houden van iedere patiënt een medisch dossier bij met belangrijke informatie voor de behandeling. De apotheek doet dit met een medicatieoverzicht. Bij een verhuizing is het gebruikelijk dat de oude zorgverlener de medische gegevens, met jouw toestemming, rechtstreeks overdraagt aan de nieuwe zorgverlener. Soms geeft de zorgverlener het dossier aan de patiënt mee en moet die de overdracht verzorgen.

Landelijk Schakelpunt

Als je toestemming hebt gegeven voor uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt, regelen huisartsen en apotheken de registratie na verhuizing ook onderling. Het is altijd goed om na te gaan of de uitwisseling van medische gegevens goed is verlopen.

Zorgverzekering

Voorkom dat je bij de nieuwe zorgverlener moet bijbetalen voor je zorg. Kijk welke vergoedingen je zorgverzekering vergoedt. Zorgverzekeraars sluiten namelijk niet met alle artsen en apotheken een werkcontract. Dit kan per soort zorgpolis verschillen.

Gebonden aan regio

Sommige zorgverzekeraars zijn gebonden aan een bepaalde regio (bijvoorbeeld Salland en De Friesland). Zij concentreren zich op de zorgverleners in de eigen regio. Heb je een polis van zo’n zorgverzekeraar en verhuis je naar buiten de regio, ga ook dan na of de zorg daar wordt vergoed.

Veranderen van zorgverzekering

Veranderen van zorgverzekering kan eens per kalenderjaar, tussen half november en eind december. Zeg je je oude zorgpolis vóór 31 december op, dan heb je tot en met 31 januari de tijd om een nieuwe te kiezen.

Buitenland

Ga je voorgoed in het buitenland wonen, dan wordt de zorgverzekering in Nederland stopgezet. Woon je in het buitenland en werk je in Nederland? Dan houd je je zorgverzekering in Nederland, maar eventuele gezinsleden niet. Soms kunnen die worden meeverzekerd. Lees meer over zorgverzekering in het buitenland.