Verhuizen-en-zorg

Huisarts, tandarts en apotheek kiezen

Verhuis je naar een andere plaats of wijk? Je kunt zelf een nieuwe zorgverlener kiezen, maar je zorgverzekeraar kan je ook helpen.

Zet eerst op een rij wat voor jou belangrijk is. Bijvoorbeeld avondopenstelling, online afspraken kunnen maken of zorgprogramma’s voor bepaalde aandoeningen.

Controleer in het BIG-register na of de zorgverlener aan de kwaliteitseisen voldoet.

Je hoeft niet altijd van zorgverlener te veranderen als je verhuist. Maar huisartsen willen meestal dat hun patiënten binnen 15 minuten reistijd wonen. Woon je straks verder weg? Dan moet je vaak toch overstappen.

Praktijken zitten vaak vol

In sommige regio’s zitten huisarts- en tandartspraktijken snel vol. Het kan lastig zijn om een plek te vinden. Vind je het lastig om een nieuwe huisarts te vinden? Kijk dan eens op RuilJeHuisarts.nl. Via dit platform kun je met een andere patiënt van huisarts ruilen. Zo kunnen jullie allebei dichter bij huis bij een huisarts terecht. Het platform werkt landelijk.

Het kan ook lastig zijn om een nieuwe tandarts te vinden. Soms zitten praktijken al vol. Een tandarts mag je dan weigeren. Alleen bij spoed moet een tandarts je helpen of doorverwijzen naar een spoeddienst. Kun je nergens terecht? Schrijf je in op wachtlijsten of kijk iets verder van huis. Of vraag je zorgverzekeraar om hulp. Via Tandarts.nl of Doctena.nl kun je zoeken naar praktijken die nieuwe patiënten aannemen.

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Hoe kies je een nieuwe zorgverlener of zorginstelling?

Overdracht medisch dossier

Huisartsen en tandartsen hebben van elke patiënt een medisch dossier. De apotheek heeft een medicatieoverzicht. Bij een verhuizing geeft je oude zorgverlener, met jouw toestemming, de gegevens door aan je nieuwe zorgverlener. Soms krijg je het dossier zelf mee en moet je het afgeven.

Landelijk Schakelpunt

Heb je toestemming gegeven voor uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt? Dan regelen huisartsen en apotheken de registratie vaak zelf. Controleer wel of de gegevens goed zijn overgezet.

Zorgverzekering en nieuwe zorgverlener

Controleer of je nieuwe zorgverlener een contract heeft met je zorgverzekeraar. Anders moet je misschien bijbetalen. Dit verschilt per zorgpolis. Kijk welke vergoedingen je zorgverzekering betaalt. Zorgverzekeraars sluiten niet met alle apotheken een contract voor alle medicatie en hulpmiddelen. Dit kan per zorgpolis verschillen. Je kunt wel naar alle huisartsen en tandartsen.

Veranderen van zorgverzekering

Je kunt 1 keer per jaar wisselen van zorgverzekering: opzeggen tussen half november en 31 december. Daarna heb je tot en met 31 januari om een nieuwe polis te kiezen.

Buitenland

Ga je permanent in het buitenland wonen? Dan stopt je Nederlandse zorgverzekering. Woon je in het buitenland, maar werk je in Nederland? Dan houd je meestal je zorgverzekering, maar je gezinsleden niet altijd. Soms kunnen zij worden meeverzekerd. Lees meer over zorgverzekering in het buitenland.