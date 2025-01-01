Vergoedingen zorgverzekering

Voordat je je zorgverzekering kiest is het goed om te weten voor welke zorg je een goede vergoeding krijgt. Niet alle zorg wordt namelijk vergoed vanuit de basisverzekering. Je kunt dan een aanvullende zorgverzekering overwegen.
Sommige verzekeraars vergoeden alternatieve geneeswijzen en medicatie uit het aanvullende pakket.
Brillen en lenzen zijn een terugkerende kostenpost. Lees meer over de vergoeding van brillen en lenzen.
Breng je geregeld een bezoek aan de fysiotherpeut en wil je een vergoeding voor fysiotherapie? Lees dan verder.
Voor de eigen bijdrage van een gehoortoestel kun je een vergoeding krijgen via je aanvullende verzekering.
Voor de eigen bijdrage voor medicijnen hebben aanvullende verzekeringen soms een vergoeding.
Er zijn verschillende aanvullende zorgverzekeringen die de kosten voor mantelzorgondersteuning vergoeden.
Iedereen wil graag een mooi gebit. Maar waar moet je op letten bij vergoedingen voor orthodontie?
Ben je reislustig? Check dan of je recht hebt op vergoeding van reisvaccinaties vanuit je aanvullende verzekering.
Voor spoedeisende hulp in het buitenland kun je terecht bij je reisverzekering of je zorgverzekering.
Vergoeding voor tandartskosten is de populairste dekkingsoptie uit de aanvullende verzekering
Acupunctuur
ADHD medicijnen
Alternatieve geneesmiddelen
Alternatieve geneeswijzen
Anticonceptie
Acnétherapie
Bekkenfysiotherapie
Bevallen in het ziekenhuis
Borstprothese
Bovenooglidcorrectie
Brillen of lenzen
Buikwandcorrectie
Buitenland niet spoed-eisende hulp
Camouflagetherapie
Chiropractie
Dieetadvisering
Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
Ergotherapie
Extra tandartsdekking na een ongeval
Flapoorcorrectie
Flebologie
Fysiotherapie
Gehoorapparaten
Geneeskundige hulp in het buitenland
Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
Haptotherapie
Homeopathie
Hulpmiddelen bij diabetes
Hydrotherapie
IVF
Kraamzorg
Kronen, bruggen en inlays
Kunstgebitten
Lactatiekundige hulp
Laserepilatie
Lidmaatschap patiëntenvereniging
Medicijnen
Oefentherapie Mensendieck en Cesar
Ooglaseren
Orthodontie
Osteopathie
Plastische chirurgie
Podotherapie
Preventief medisch onderzoek
Pruiken
Psychische hulpverlening
Refertilisatie
Sport medisch advies
Sterilisatie
Steunzolen
Stoppen met roken
Stottertherapie
Tandarts
Tandartscontroles vanaf 18 jaar
Tandimplantaten
Taxivervoer
Thuiszorg
Vaccinaties