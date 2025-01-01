icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Vergoedingen zorgverzekering

Voordat je je zorgverzekering kiest is het goed om te weten voor welke zorg je een goede vergoeding krijgt. Niet alle zorg wordt namelijk vergoed vanuit de basisverzekering. Je kunt dan een aanvullende zorgverzekering overwegen. 

Meer informatie over de vergoeding van:

Vergoeding adhd medicijnen

ADHD-medicatie

Niet alle ADHD-medicatie wordt volledig vergoed vanuit het basispakket.

Vergoedingen alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen

Sommige verzekeraars vergoeden alternatieve geneeswijzen en medicatie uit het aanvullende pakket.

Vergoedingen brillen en lenzen

Brillen en lenzen

Brillen en lenzen zijn een terugkerende kostenpost. Lees meer over de vergoeding van brillen en lenzen.

Vergoedingen fysiotherapie

Fysiotherapie

Breng je geregeld een bezoek aan de fysiotherpeut en wil je een vergoeding voor fysiotherapie? Lees dan verder.

Hoortoestellen nieuw

Hoortoestellen

Voor de eigen bijdrage van een gehoortoestel kun je een vergoeding krijgen via je aanvullende verzekering.

ADHD medicatie

Medicijnen

Voor de eigen bijdrage voor medicijnen hebben aanvullende verzekeringen soms een vergoeding.

Vergoedingen mantelzorg

Mantelzorgondersteuning

Er zijn verschillende aanvullende zorgverzekeringen die de kosten voor mantelzorgondersteuning vergoeden

Vergoedingen orthodontie

Orthodontie

Iedereen wil graag een mooi gebit. Maar waar moet je op letten bij vergoedingen voor orthodontie?

Vergoedingen vaccinaties

Reisvaccinaties

Ben je reislustig? Check dan of je recht hebt op vergoeding van reisvaccinaties vanuit je aanvullende verzekering.

Spoedeisende hulp buitenland

Spoedeisende hulp buitenland

Voor spoedeisende hulp in het buitenland kun je terecht bij je reisverzekering of je zorgverzekering.

Artikel tandartsverzekering

Tandartskosten

Vergoeding voor tandartskosten is de populairste dekkingsoptie uit de aanvullende verzekering

zwanger zorg

Zorg rondom de zwangerschap

Kindje op komst? Lees dan meer over zwangerschap en de zorgverzekering.