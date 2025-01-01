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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Bekkenfysiotherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Bekkenfysiotherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie wordt gedeeltelijk vanuit de basisverzekering vergoed als behandeling van urine-incontinentie. Je krijgt 9 behandelingen vergoed.

Kosten bekkenfysiotherapie

Meer behandelingen nodig? Dan kun je je daarvoor aanvullend verzekeren. Een behandeling bekkenfysiotherapie kost ongeveer €55.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor bekkenfysiotherapie? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgBasis

100%, max. 3 behandelingen p.jr.

€ 4,95

ZorgBewust

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 8,75

ZorgGoed

100%, max. 9 behandelingen p.jr.

€ 14,00

ZorgBeter

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 23,50

ZorgBest

100%, max. 18 behandelingen p.jr.

€ 40,95

Naar zorgvergelijker

Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Laef! Basic

100%, max. 3 behandelingen p. jr.

€ 4,22

Laef! 1

100%, max. 6 behandelingen p. jr.

€ 7,39

Laef! 2

100%, max. 9 behandelingen p. jr.

€ 13,99

Laef! 3

100%, max. 12 behandelingen p. jr.

€ 34,77

Naar zorgvergelijker

Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 16,05

Fysiotherapie

100%, max. 4 behandelingen p.jr.

€ 8,40

Naar zorgvergelijker

CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Basis

100%, max. 9 behandelingen p.jr.

€ 10,85

Plus

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 27,35

Top

100%, max. 20 behandelingen p.jr.

€ 49,95

Jongeren

100%, max. 8 behandelingen p.jr.

€ 27,20

50 Plus

100%, max. 13 behandelingen p.jr.

€ 22,20

Naar zorgvergelijker

CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Fysio 3

100%, max. 3 behandelingen p.jr.

€ 4,50

Fysio 6

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 7,50

Fysio 9

100%, max. 9 behandelingen p.jr.

€ 14,50

Naar zorgvergelijker

De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Smallpolis

100%, max. 8 behandelingen p.jr.

€ 9,50

Mediumpolis

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 24,75

Largepolis

100%, max. 22 behandelingen p.jr.

€ 51,50

Naar zorgvergelijker

De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

AV Opstap

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 6,75

AV Doorstap

100%, max. 9 behandelingen p.jr.

€ 13,95

AV Budget

100%, max. 9 behandelingen p.jr.

€ 9,50

AV Standaard

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 18,75

AV Extra

100%, max. 18 behandelingen p.jr.

€ 31,75

Naar zorgvergelijker

DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

AV Compact

100%, max. 9 behandelingen p.jr.

€ 10,00

AV Standaard

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 29,00

AV Top

100%, max. 27 behandelingen p.jr.

€ 51,00

Naar zorgvergelijker

FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Module Spieren & Gewrichten 3

100%, max. 3 behandelingen p.jr

€ 3,95

Module Spieren & Gewrichten 6

100%, max. 6 behandelingen p.jr

€ 6,95

Module Spieren & Gewrichten 9

100%, max. 9 behandelingen p.jr

€ 13,75

Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgBasis

100%, max. 3 behandelingen p.jr.

€ 4,95

ZorgBewust

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 8,75

ZorgGoed

100%, max. 9 behandelingen p.jr.

€ 14,00

ZorgBeter

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 23,50

ZorgBest

100%, max. 18 behandelingen p.jr.

€ 40,95

Naar zorgvergelijker

Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgCompact Plus

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 12,50

ZonderMeer

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 7,94

MeerZeker

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 22,29

ZonderZorgen

100%, max. 20 behandelingen p.jr.

€ 40,88

Naar zorgvergelijker

Just

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Vanaf prijs (per maand)

Just Live

100%, max. 4 behandelingen p.jr.

€ 4,00

Naar zorgvergelijker

Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend

100%, max 4 behandelingen p. jr.

€ 17,50

Extra Aanvullend

100%, max 6 behandelingen p. jr.

€ 31,90

JongerenVerzorgd

100%, max. 9 behandelingen p.jr.

€ 21,15

ExtraVerzorgd 1

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 8,60

ExtraVerzorgd 2

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

100%, max. 20 behandelingen p.jr.

€ 45,80

Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Zorg Zeker

100%, max. 4 behandelingen p.jr.

€ 5,00

Zorg Zeker Plus

100%, max. 8 behandelingen p.jr.

€ 12,65

Zorg Zeker & Tand

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 18,50

Instap

100%, max. 5 behandelingen p.jr.

€ 8,95

Start

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 13,50

Extra

100%, max. 9 behandelingen p.jr.

€ 31,50

Compleet

100%, max. 24 behandelingen p.jr.

€ 54,75

Jij & Compact

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 16,45

Jij & Gemak

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 33,00

Jij & Vitaal

100%, max. 10 behandelingen p.jr.

€ 42,95

Naar zorgvergelijker

OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Compact

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 7,95

Sterk

100%, max. 9 behandelingen p.jr.

€ 10,90

Aanvullend

100%, max. 9 behandelingen p.jr.

€ 15,85

Extra Aanvullend

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 27,25

Uitgebreid

100%, max. 18 behandelingen p.jr.

€ 52,45

Naar zorgvergelijker

ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Bewuste Keuze start

100%, max. 3 behandelingen p.jr.

€ 3,76

Bewuste Keuze extra

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 10,65

Vrije Keuze Startfit

100%, max. 10 behandelingen p.jr.

€ 9,84

Vrije Keuze Benfit

100%, max. 16 behandelingen p.jr.

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

100%, max. 30 behandelingen p.jr.

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%, max. 50 behandelingen p.jr.

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Start

100%, max. 6 zittingen p.jr.

€ 6,10

Extra

100%, max. 9 zittingen p.jr.

€ 14,00

Plus

100%, max. 15 zittingen p.jr.

€ 27,00

Top

100%, max. 25 zittingen p.jr.

€ 49,95

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Compact AV

100%, max. 9 behandelingen p.jr.

€ 10,50

Jongeren AV

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 12,75

Standaard AV

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 28,50

Uitgebreide AV

100%, max. 27 behandelingen p.jr.

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

100%, max. 36 behandelingen p.jr.

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgBasis

100%, max. 3 behandelingen p.jr.

€ 5,63

ZorgCombi

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 23,00

ZorgBasis

100%, max. 3 behandelingen p.jr.

€ 5,63

ZorgZeker 1

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 9,96

ZorgZeker 2

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 32,25

ZorgZeker 3

100%, max. 18 behandelingen p.jr.

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Buitenland + Fysio 3

100%, max. 3 behandelingen p.jr.

€ 4,00

Buitenland + Fysio 6

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 7,00

Aanvullend Goed

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 9,25

Aanvullend Beter

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 26,00

Aanvullend Best

100%, max. 20 behandelingen p.jr.

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Instap

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 6,50

VGZ Aanvullend Goed

100%, max. 9 behandelingen p.jr.

€ 11,50

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. 16 behandelingen p.jr.

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%, max. 20 behandelingen p.jr.

€ 47,60

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VGZbewuzt

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Vanaf prijs (per maand)

bewuzt fit

100%, max. 3 behandelingen p.jr.

€ 5,50

bewuzt gezond

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 19,50

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VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bekkenfysiotherapie
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Natura compact

100%, max. 3 behandelingen p.jr.

€ 3,76

Natura extra

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 10,65

Start

100%, max. 10 behandelingen p.jr.

€ 9,84

Plus

100%, max. 16 behandelingen p.jr.

€ 24,46

Optimaal

100%, max. 30 behandelingen p.jr.

€ 50,48

Top

100%, max. 50 behandelingen p.jr.

€ 80,00

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ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 39,25

Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie

100%, max. 9 behandelingen p.jr.

€ 16,95

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ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZieZo Aanvullend 1

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 6,50

Naar zorgvergelijker

Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Start Zorg & Tand 1

100%, max. 3 behandelingen p.jr.

€ 11,95

Start Zorg & Tand 2

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 15,95

Aanvullend 1 ster

100%, max. 8 behandelingen p.jr.

€ 10,25

Aanvullend 2 sterren

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 22,50

Aanvullend 3 sterren

100%, max. 20 behandelingen p.jr.; online bekkentherapie 100%, €265,- eenmalig, alleen bij jouwbekkentherapeut.nl

€ 42,50

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Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 17,05

AV Sure

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 27,45

AV Standaard

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

100%, max. 12 behandelingen p.jr.

€ 28,05

AV Standaard Regio

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

100%, max. 6 behandelingen p.jr.

€ 0,00

AV Top

100%, max. 25 behandelingen p.jr.

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. 25 behandelingen p.jr.

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. 25 behandelingen p.jr.

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. 25 behandelingen p.jr.

€ 73,00

AV Plus

100%, max. 25 behandelingen p.jr.

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

100%, max. 25 behandelingen p.jr.

€ 65,00

AV Gemak

100%, max. 9 behandelingen p.jr.

€ 21,20

AV Gemak Regio

100%, max. 9 behandelingen p.jr.

€ 0,00

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