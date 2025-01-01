Vergoeding zorgverzekering Bekkenfysiotherapie

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Aanvullende verzekering voor bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie wordt gedeeltelijk vanuit de basisverzekering vergoed als behandeling van urine-incontinentie. Je krijgt 9 behandelingen vergoed.

Kosten bekkenfysiotherapie

Meer behandelingen nodig? Dan kun je je daarvoor aanvullend verzekeren. Een behandeling bekkenfysiotherapie kost ongeveer €55.

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