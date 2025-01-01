Vergoeding zorgverzekering Bekkenfysiotherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Bekkenfysiotherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
Bekkenfysiotherapie wordt gedeeltelijk vanuit de basisverzekering vergoed als behandeling van urine-incontinentie. Je krijgt 9 behandelingen vergoed.
Meer behandelingen nodig? Dan kun je je daarvoor aanvullend verzekeren. Een behandeling bekkenfysiotherapie kost ongeveer €55.
Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor bekkenfysiotherapie? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
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Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgBasis
€ 4,95
ZorgBewust
€ 8,75
ZorgGoed
€ 14,00
ZorgBeter
€ 23,50
ZorgBest
€ 40,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Laef! Basic
€ 4,22
Laef! 1
€ 7,39
Laef! 2
€ 13,99
Laef! 3
€ 34,77
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra
€ 16,05
Fysiotherapie
€ 8,40
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Basis
€ 10,85
Plus
€ 27,35
Top
€ 49,95
Jongeren
€ 27,20
50 Plus
€ 22,20
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Fysio 3
€ 4,50
Fysio 6
€ 7,50
Fysio 9
€ 14,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Smallpolis
€ 9,50
Mediumpolis
€ 24,75
Largepolis
€ 51,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Opstap
€ 6,75
AV Doorstap
€ 13,95
AV Budget
€ 9,50
AV Standaard
€ 18,75
AV Extra
€ 31,75
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Compact
€ 10,00
AV Standaard
€ 29,00
AV Top
€ 51,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Module Spieren & Gewrichten 3
€ 3,95
Module Spieren & Gewrichten 6
€ 6,95
Module Spieren & Gewrichten 9
€ 13,75
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgBasis
€ 4,95
ZorgBewust
€ 8,75
ZorgGoed
€ 14,00
ZorgBeter
€ 23,50
ZorgBest
€ 40,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgCompact Plus
€ 12,50
ZonderMeer
€ 7,94
MeerZeker
€ 22,29
ZonderZorgen
€ 40,88
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Just Live
€ 4,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend
€ 17,50
Extra Aanvullend
€ 31,90
JongerenVerzorgd
€ 21,15
ExtraVerzorgd 1
€ 8,60
ExtraVerzorgd 2
€ 25,00
ExtraVerzorgd 3
€ 45,80
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Zorg Zeker
€ 5,00
Zorg Zeker Plus
€ 12,65
Zorg Zeker & Tand
€ 18,50
Instap
€ 8,95
Start
€ 13,50
Extra
€ 31,50
Compleet
€ 54,75
Jij & Compact
€ 16,45
Jij & Gemak
€ 33,00
Jij & Vitaal
€ 42,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Compact
€ 7,95
Sterk
€ 10,90
Aanvullend
€ 15,85
Extra Aanvullend
€ 27,25
Uitgebreid
€ 52,45
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Bewuste Keuze start
€ 3,76
Bewuste Keuze extra
€ 10,65
Vrije Keuze Startfit
€ 9,84
Vrije Keuze Benfit
€ 24,46
Vrije Keuze Optifit
€ 50,48
Vrije Keuze Topfit
€ 80,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Start
€ 6,10
Extra
€ 14,00
Plus
€ 27,00
Top
€ 49,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Compact AV
€ 10,50
Jongeren AV
€ 12,75
Standaard AV
€ 28,50
Uitgebreide AV
€ 53,00
Extra Uitgebreide AV
€ 73,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgBasis
€ 5,63
ZorgCombi
€ 23,00
ZorgBasis
€ 5,63
ZorgZeker 1
€ 9,96
ZorgZeker 2
€ 32,25
ZorgZeker 3
€ 58,44
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Buitenland + Fysio 3
€ 4,00
Buitenland + Fysio 6
€ 7,00
Aanvullend Goed
€ 9,25
Aanvullend Beter
€ 26,00
Aanvullend Best
€ 41,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
VGZ Aanvullend Instap
€ 6,50
VGZ Aanvullend Goed
€ 11,50
VGZ Aanvullend Beter
€ 28,50
VGZ Aanvullend Best
€ 47,60
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
bewuzt fit
€ 5,50
bewuzt gezond
€ 19,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Natura compact
€ 3,76
Natura extra
€ 10,65
Start
€ 9,84
Plus
€ 24,46
Optimaal
€ 50,48
Top
€ 80,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)
€ 39,25
Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie
€ 16,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZieZo Aanvullend 1
€ 6,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Start Zorg & Tand 1
€ 11,95
Start Zorg & Tand 2
€ 15,95
Aanvullend 1 ster
€ 10,25
Aanvullend 2 sterren
€ 22,50
Aanvullend 3 sterren
€ 42,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Basis
€ 17,05
AV Sure
€ 24,95
AV Sure + AV Delen
€ 27,45
AV Standaard
€ 25,55
AV Standaard + AV Delen
€ 28,05
AV Standaard Regio
€ 0,00
AV Standaard Regio + AV Delen
€ 0,00
AV Top
€ 54,20
AV Top + AV Delen
€ 60,70
AV GeZZin
€ 66,50
AV GeZZin + AV Delen
€ 73,00
AV Plus
€ 58,50
AV Plus + AV Delen
€ 65,00
AV Gemak
€ 21,20
AV Gemak Regio
€ 0,00