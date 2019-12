Waarom overstappen zorgverzekering?

Overstappen kan soms honderden euro’s schelen. Maar hoe bepaal je of het voor jou loont om over te stappen? De 2 belangrijkste redenen om over te stappen:

als een andere zorgverzekering qua dekking en voorwaarden beter aansluit bij je wensen; als een andere zorgverzekering goedkoper is.

Enkele tips hierbij:

Vergelijk verschillende zorgverzekeringen. Wat voor jou de goedkoopste en beste zorgverzekering is, hangt af van je persoonlijke situatie. Het is daarom slim om zorgverzekeringen te vergelijken aan de hand van je dekkingswensen. Welke zorgkosten ga je zeker/misschien maken?

Vergelijken kost tijd. Jaarlijks zijn vanaf 12 november alle nieuwe polisvoorwaarden bekend. Ga er zo snel mogelijk mee aan de slag.

Sommige zorgverzekeraars bieden kortingen aan op hun zorgverzekering. Ga na of je voor die korting in aanmerking komt.

Bekijk de voorwaarden die gelden voor vergoeding. Denk aan wachttijden voordat je voor vergoeding in aanmerking komt, of vergoedingen die alleen voor bepaalde patiënten gelden. Ga ook na of de verzekeraar contracten heeft afgesloten met bepaalde zorgverleners waar je aan vastzit.

Bekijk of je de premie voor de verzekering per jaar kunt betalen. Je bespaart dan al snel 2% op je totale zorgpremie in een jaar. Dat scheelt zo een paar tientjes.

Heb je niet zulke goede ervaringen met je zorgverzekeraar en wil je weten welke het beter doet? Ieder jaar onderzoeken wij over welke zorgverzekeraar ons panel het meest tevreden is.

Tot wanneer kun je overstappen van zorgverzekering?

De uiterste datum voor het opzeggen van je zorgverzekering is 31 december. De uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering is 31 januari, mits je de oude uiterlijk 31 december hebt stopgezet. Je zorgverzekering gaat dan per 1 januari met terugwerkende kracht in.

Het is belangrijk op tijd een nieuwe verzekering af te sluiten. Als je onverzekerd bent, loop je het risico een fikse boete via het CAK te ontvangen. Maar het is nog beter als je voor eind december de nieuwe polis afsluit, in verband met de medische acceptatie bij aanvullende verzekeringen.

Tussentijds overstappen zorgverzekering

De deadline van 1 februari is verstreken. Misschien vraag jij je nog af: kan ik nu nog overstappen van zorgverzekeraar? Je kunt je soms wel tussentijds aanmelden voor een aanvullende zorgpolis. Tussentijds overstappen kan bij een basisverzekering alleen als:

de verzekeraar de voorwaarden wijzigt;

je in Nederland gaat wonen na verblijf in het buitenland;

je in het buitenland woont maar een Nederlandse belastingplichtige bent;

je onverzekerd bent maar wel verzekeringsplichtig;

je 18 jaar wordt;

je als militair uit dienst treedt;

je bij verandering van baan overstapt van een collectieve zorgverzekering via je oude werkgever naar een collectieve zorgverzekering via je nieuwe werkgever. Vooruitbetaalde premie krijg je dan terug.

Overstappen tijdens een lopende behandeling

Als je overstapt van zorgverzekeraar tijdens een lopende behandeling in het ziekenhuis of de ggz, dan gelden de polisvoorwaarden van de verzekeraar waar je verzekerd was bij aanvang van de diagnose-behandelcombinatie (dbc). Is je dbc dus in 2018 geopend en ben je per 2019 overgestapt op een andere zorgverzekeraar terwijl je dbc nog open stond, dan wordt het eigen risico van 2018 aangesproken. Eventuele vervolg-dbc's die in 2019 worden geopend, vallen onder de voorwaarden en het eigen risico van de zorgverzekeraar in 2019.

Tips overstappen basisverzekering

Bedenk welke soort basisverzekering (naturapolis, restitutiepolis, combinatiepolis of budgetpolis) je voorkeur heeft. Als je het geen probleem vindt om je zaken online te regelen, kun je nog nagaan of de verzekeraar een goedkopere internetpolis heeft.

Bekijk of het voor jou loont om je eigen risico te verhogen. Een hoger eigen risico levert premievoordeel op. Gebruik onze keuzehulp eigen risico om erachter te komen of dit voor jou interessant kan zijn.

Lees meer over het kiezen van een zorgverzekering

Tips overstappen aanvullende verzekering

Ga na of je zorg nodig hebt die niet onder de basisverzekering valt en of je hiervoor een aanvullende verzekering af wilt sluiten. Ga na of de premie die je zou betalen voor een aanvullende verzekering opweegt tegen de vergoeding die je ontvangt.

Let op: wanneer je een aanvullende polis bij een andere verzekeraar afsluit dan waar je basispolis loopt, betaal je bij sommige maatschappijen een 'administratieve opslag' (ook wel premieopslag), die varieert van 20 tot 50% van de premie.

Stap pas over van aanvullende verzekering als je zeker weet dat je door de nieuwe zorgverzekeraar wordt geaccepteerd. Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering. Verzekeraars hoeven niet iedereen te accepteren voor aanvullende polissen. Zorgverzekeraars mogen zelf de voorwaarden en acceptatiecriteria vaststellen voor aanvullende polissen. Stap dus nooit over vóór je weet waar je aan toe bent en de nieuwe verzekeraar groen licht heeft gegeven.

Bedenktijd

Bij digitaal afsluiten heb je volgens de 'Wet Koop op afstand' 14 dagen bedenktijd om de verzekering kosteloos op te zeggen.

Bij een betalingsachterstand op je zorgverzekering kun je niet overstappen. Je zorgverzekeraar mag wel je aanvullende verzekering stopzetten.

Waarom bij de Consumentenbond?

Overstappen bij de Consumentenbond betekent niet alleen een overstap met onafhankelijk advies maar ook een sociale overstap.

De opbrengsten uit het overstappen zetten we direct in voor acties en campagnes om de zorgmarkt transparant te maken. Zo kiest iedereen de best passende zorgverzekering en betaal je niet te veel. Lees hoe de Consumentenbond te werk gaat.

