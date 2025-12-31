Overstappen zorgverzekering

De juiste zorgverzekering kiezen kan een klus zijn. Maar weet je eenmaal waar je op moet letten, dan valt het best mee. En je kunt veel geld besparen. Vergelijk zorgverzekeringen en stap over naar de zorgverzekering die het beste bij je past.
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Vul je gegevens in, zoals je geboortedatum en postcode. Kies je eigen risico, aanvullende dekkingen en voeg eventueel gezinsleden toe.
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Kies de zorgverzekeraar die het beste bij je past. En stap over met 1 druk op de knop.
Overgestapt
Gelukt! Je krijgt een bevestigingsmail. Je nieuwe zorgverzekeraar zegt je huidige verzekering op. Dus je hoeft niks te doen.
Wisselen van zorgverzekering kan soms honderden euro’s schelen. Maar hoe bepaal je of je beter een andere zorgverzekering kunt kiezen? De 2 belangrijkste redenen om over te stappen zijn:
Voor het jaar 2026 gelden deze data:
Het is belangrijk om op tijd een nieuwe verzekering af te sluiten. Als je onverzekerd bent, loop je het risico op een flinke boete via het CAK. Nog beter is het om voor het eind van december de nieuwe verzekering af te sluiten. Dit in verband met de medische acceptatie bij aanvullende verzekeringen.
Je kunt niet altijd overstappen van zorgverzekering. Dit kan alleen 1 keer per jaar tussen half november en 31 december. Ook kun je niet overstappen als je in de Regeling betalingsachterstand zorgverzekering zit of een betalingsachterstand hebt. Alleen in uitzonderlijke gevallen kun je tijdens het jaar wisselen.
De deadline van 1 februari is verstreken. Misschien vraag jij je nog af: kan ik nu mijn zorgverzekering nog omzetten? Soms kun je je in de tussentijd wel aanmelden voor een aanvullende zorgpolis. Maar bij een basisverzekering kun je alleen tijdens de looptijd overstappen als:
Je kunt van zorgverzekering veranderen tijdens een lopende behandeling in het ziekenhuis. Voor die behandeling gelden de polisvoorwaarden van de verzekeraar waar je verzekerd was bij de start van de diagnose-behandelcombinatie (DBC).
Is je DBC dus in 2026 geopend en stap je per 2027 over op een andere zorgverzekeraar terwijl je DBC nog open stond? Dan wordt het eigen risico van 2026 aangesproken. Eventuele vervolg-DBC's die in 2027 worden geopend, vallen onder de voorwaarden en het eigen risico van de zorgverzekeraar in 2027.
Of het overstappen naar een andere zorgverzekeraar een voordeel of nadeel is, hangt af van je persoonlijke situatie en wensen. De basisverzekering biedt in principe overal dezelfde dekking, maar de voorwaarden verschillen. Bij de goedkopere basisverzekeringen, vaak de budgetpolissen, kun je maar bij een beperkt aantal zorgverleners terecht. Als je dat niet erg vindt, is het voordeel dat je een lagere premie betaalt. Ook kun je bij goedkopere verzekeraars je zaken meestal alleen digitaal regelen.
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