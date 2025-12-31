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Overstappen zorgverzekering

Zorgverzekeringen vergelijken

Geslacht

De juiste zorgverzekering kiezen kan een klus zijn. Maar weet je eenmaal waar je op moet letten, dan valt het best mee. En je kunt veel geld besparen. Vergelijk zorgverzekeringen en stap over naar de zorgverzekering die het beste bij je past.

Overstappen van zorgverzekering in 4 stappen

  • Stap 1

    Invullen
    Vul je gegevens in, zoals je geboortedatum en postcode. Kies je eigen risico, aanvullende dekkingen en voeg eventueel gezinsleden toe. 

  • Stap 2

    Vergelijken
    We zetten zorgverzekeraars op een rijtje op basis van jouw wensen. Gebruik onze filters om nog specifieker te zoeken.

  • Stap 3

    Kiezen
    Kies de zorgverzekeraar die het beste bij je past. En stap over met 1 druk op de knop.

  • Stap 4

    Overgestapt
    Gelukt! Je krijgt een bevestigingsmail. Je nieuwe zorgverzekeraar zegt je huidige verzekering op. Dus je hoeft niks te doen.

Waarom overstappen van zorgverzekering?

Wisselen van zorgverzekering kan soms honderden euro’s schelen. Maar hoe bepaal je of je beter een andere zorgverzekering kunt kiezen? De 2 belangrijkste redenen om over te stappen zijn:   

  1. Een andere verzekering heeft betere dekking en voorwaarden. 
  2. Een andere verzekering is goedkoper. 

Tips voor overstappen

Overstappen zorgverzekering tot 1 januari

  • Voor het jaar 2026 gelden deze data:

    • Je kunt overstappen (opzeggen oude verzekering en nieuwe afsluiten) tussen half november 2025 en 31 december 2025.
    • Je hebt tot en met 31 december 2025 de tijd om je oude verzekering op te zeggen.
    • Tot en met 31 januari 2026 kun je nog een nieuwe verzekering afsluiten. Die gaat dan in per 1 januari 2026.

     

    Verzeker je op tijd

    Het is belangrijk om op tijd een nieuwe verzekering af te sluiten. Als je onverzekerd bent, loop je het risico op een flinke boete via het CAK. Nog beter is het om voor het eind van december de nieuwe verzekering af te sluiten. Dit in verband met de medische acceptatie bij aanvullende verzekeringen.

  • Bedenktijd

    • Als je de nieuwe verzekering digitaal afsluit, heb je volgens de 'Wet Koop op afstand' 14 dagen bedenktijd. Binnen die 14 dagen mag je de verzekering kosteloos en zonder opgave van reden opzeggen.
    • Bij een betalingsachterstand op je zorgverzekering kun je niet overstappen. Je zorgverzekeraar mag dan je aanvullende verzekering stopzetten.

     

    Overstappen zorgverzekering niet altijd mogelijk

    Je kunt niet altijd overstappen van zorgverzekering. Dit kan alleen 1 keer per jaar tussen half november en 31 december. Ook kun je niet overstappen als je in de Regeling betalingsachterstand zorgverzekering zit of een betalingsachterstand hebt. Alleen in uitzonderlijke gevallen kun je tijdens het jaar wisselen.

Tijdens de looptijd overstappen van zorgverzekering

De deadline van 1 februari is verstreken. Misschien vraag jij je nog af: kan ik nu mijn zorgverzekering nog omzetten? Soms kun je je in de tussentijd wel aanmelden voor een aanvullende zorgpolis. Maar bij een basisverzekering kun je alleen tijdens de looptijd overstappen als:

  • De verzekeraar de voorwaarden wijzigt.
  • Je in Nederland gaat wonen na verblijf in het buitenland.
  • Je in het buitenland woont maar een Nederlandse belastingplichtige bent.
  • Je onverzekerd bent maar wel verzekeringsplichtig.
  • Je 18 jaar wordt.
  • Je als militair uit dienst treedt.
  • Je verandert van baan en een collectieve zorgverzekering via je oude werkgever had. Dan kun je dus overstappen naar een collectieve zorgverzekering via je nieuwe werkgever. Vooruitbetaalde premie krijg je terug.
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Overstappen tijdens een lopende behandeling

Je kunt van zorgverzekering veranderen tijdens een lopende behandeling in het ziekenhuis. Voor die behandeling gelden de polisvoorwaarden van de verzekeraar waar je verzekerd was bij de start van de diagnose-behandelcombinatie (DBC).

Is je DBC dus in 2026 geopend en stap je per 2027 over op een andere zorgverzekeraar terwijl je DBC nog open stond? Dan wordt het eigen risico van 2026 aangesproken. Eventuele vervolg-DBC's die in 2027 worden geopend, vallen onder de voorwaarden en het eigen risico van de zorgverzekeraar in 2027.

Voor- en nadelen van overstappen

Of het overstappen naar een andere zorgverzekeraar een voordeel of nadeel is, hangt af van je persoonlijke situatie en wensen. De basisverzekering biedt in principe overal dezelfde dekking, maar de voorwaarden verschillen. Bij de goedkopere basisverzekeringen, vaak de budgetpolissen, kun je maar bij een beperkt aantal zorgverleners terecht. Als je dat niet erg vindt, is het voordeel dat je een lagere premie betaalt. Ook kun je bij goedkopere verzekeraars je zaken meestal alleen digitaal regelen.

Zit je goed of stap je over?

Wij helpen je bij het kiezen van je zorgverzekering met onze Zorgvergelijker. Vergelijk verzekeringen op bijvoorbeeld premie en voorwaarden. Je ziet meteen welke verzekering het beste past bij jouw wensen en situatie.

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