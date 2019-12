Contracten met zorgverleners

Het is belangrijk om voor je start met een zorgbehandeling te checken of je zorgverlener een contract heeft met je zorgverzekeraar. Steeds vaker hangt het namelijk van je zorgverzekering af of je bij de zorgverlener van je keuze wel of geen volledige vergoeding krijgt. Dit geldt vooral bij naturapolissen.

Wanneer weet ik met welke zorgverleners mijn zorgverzekeraar volgend jaar een contract heeft afgesloten?

Zorgverzekeraars maken afspraken met zorgverleners, vooral over prijzen en kwaliteit. Jaarlijks moeten zorgverzekeraars uiterlijk 12 november hun premies bekendmaken. Wij vinden dat op dat moment ook duidelijk moet zijn met welke zorgverleners zij een contract afsluiten voor het volgende jaar. Helaas is dit nog niet wettelijk vastgelegd en constateren wij al jaren dat zorgverzekeraars de contractbesprekingen nog niet hebben afgerond bij de bekendmaking van de premies.

In onze Zorgvergelijker kun je bekijken of jouw ziekenhuis of zorgverlener al gecontracteerd is door de verschillende zorgverzekeraars voor het komende verzekeringsjaar. Vul de zorgverleners van jouw voorkeur in, en bekijk op de resultatenpagina per zorgverzekeraar of het contract al rond is.

Hoe moet je omgaan met de niet-tijdige contractering?

Check of je vertrouwde zorgverlener al gecontracteerd is

Niet alle contracten zijn rond, maar veel ook al wel. Ook als je niet van plan bent om over te stappen, is het belangrijk om te controleren of je huidige zorgverzekeraar volgend jaar wel een contract heeft met je vertrouwde zorgverlener. Zo niet dan worden alleen lopende behandelingen vergoed.

Stap over naar een andere zorgverzekeraar

Is jouw zorgverlener nog niet gecontracteerd, dan kun je besluiten om over te stappen naar een verzekeraar die al wel een contract heeft met je zorgverlener. In de Zorgvergelijker is te vinden welke zorgverzekering het beste bij je past en staat welke zorgverlener wel en niet gecontracteerd is per verzekeraar

Kies voor een restitutiepolis

Als je echt zelf wil kiezen naar welke zorgverlener of welk ziekenhuis je gaat, dan kun je het beste kiezen voor een restitutiepolis. Weet je op voorhand al voor welke zorgverleners je zou kiezen als zich wat voordoet en die zorgverleners zijn gecontracteerd, dan volstaat een vaak goedkopere naturapolis ook.

Zeg je huidige polis op en kies in januari een nieuwe

Zijn je zorgverleners nog niet gecontracteerd of ben je er nog niet uit naar welke zorgverzekeraar je wilt overstappen, dan kun je wel vast je huidige polis opzeggen. Doe dit uiterlijk 31 december, dan heb je namelijk nog tot en met 31 januari om een nieuwe af te sluiten. Waarschijnlijk zijn verzekeraars dan een stuk verder met de contracten. Deze nieuwe verzekering gaat dan met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari.

Hoewel er weinig aanvullende verzekeringen zijn met medische acceptatie, moet je hier wel rekening mee houden. Word je bij je nieuwe verzekering niet zomaar geaccepteerd, dan is het verstandig om de overstap wél voor 1 januari te regelen.

Waarom moet ik weten of mijn zorgverlener een contract heeft met mijn zorgverzekeraar?

Als je een naturapolis hebt en naar een zorgverlener gaat waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft, betaal je vaak een deel van de rekening uit eigen zak. De hoogte van de vergoedingspercentages voor niet-gecontracteerde zorg kan per type zorgpolis en zorgverzekeraar verschillen.

Zorgverzekeraars kopen namelijk steeds meer zorg in bij een selectieve groep zorgverleners. Deze selectieve zorginkoop moet de zorg goedkoper en beter maken.

Wat je als consument merkt van het selectief contracteren, is afhankelijk van de polis die je hebt afgesloten. Als je met een naturapolis naar een zorgverlener gaat die niet is gecontracteerd, dan krijg je niet de hele rekening vergoed. Hoeveel je moet bijbetalen is afhankelijk van je verzekeraar en je polis.

Hoe weet ik bij welke zorgverleners ik terecht kan?

Je kunt bij de Consumentenbond je zorgverzekering vergelijken en de zorgverleners van je eigen voorkeur opgeven. Zo zie je in direct of je terecht kunt bij de zorgverleners van je keus zonder dat je bij moet betalen.

Ook op de website van je zorgverzekeraar kun je nagaan met welke zorgverleners een contract is afgesloten. Dit vind je vaak onder het kopje 'zoek zorgverlener'.

Als tijdens het nieuwe verzekeringsjaar ineens blijkt dat het contract met een zorgverlener is ingetrokken, is er sprake van een wijziging van de polisvoorwaarden. De verzekeraar mag dit doen, maar voor de verzekerde is dit een grond voor opzegging.

