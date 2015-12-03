Contracten met zorgverleners

Wanneer is bekend met welke zorgverleners mijn zorgverzekeraar volgend jaar een contract heeft?

Zorgverzekeraars maken afspraken met zorgverleners, vooral over prijzen en kwaliteit. Elk jaar moeten zorgverzekeraars uiterlijk op 12 november hun premies bekendmaken.

Contracten zijn dan nog niet rond

Wij vinden dat op dat moment ook duidelijk moet zijn met welke zorgverleners zorgverzekeraars een contract afsluiten voor het volgende jaar. Helaas is dit nog niet wettelijk vastgelegd. Wij zien al jaren dat zorgverzekeraars de contractbesprekingen nog niet hebben afgerond als de premies bekend worden gemaakt.

Zorgverzekeraars moeten de status van een contract met een zorgverlener duidelijk aangeven. Ze moeten zich houden aan een van de volgende omschrijvingen:

Contract: vergoed (Nog) geen contract: wel vergoed

Hoewel er nog geen contract is, krijg je de zorg bij deze zorgverlener wel vergoed. Net als bij een zorgverlener met contract. Nog geen contract: een deel niet vergoed

Mogelijk wordt een deel van je rekening niet vergoed. Geen contract: een deel niet vergoed

Meestal krijg je een deel van de rekening niet vergoed.

Was er in 2025 een contract met een zorgverlener? Dan geldt een overgang van maximaal 1 jaar. Dus stel dat je in 2025 bij deze zorgverlener onder behandeling was. En de behandeling loopt door in 2026 dan krijg je die vergoed alsof er een contract is.

Check het met de Zorgvergelijker

In onze Zorgvergelijker kun je zien of jouw ziekenhuis of zorgverlener een contract heeft met verschillende zorgverzekeraars. Vul hiervoor de zorgverleners van jouw voorkeur in. Op de resultatenpagina zie je per zorgverzekeraar of deze wordt vergoed, nog in onderhandeling is of geen contract heeft.

Zorgverlener moet je verplicht informeren als je zelf moet betalen

Zorgverleners zijn verplicht om je te informeren als je (een deel van) de kosten van de zorg zelf moet betalen. Dit moeten ze sinds september 2024 'uit eigen beweging' doen, vóór de eerste afspraak. Het is niet genoeg als de informatie over het kostenplaatje alleen op de website van de zorgaanbieder staat.

Wel of geen contract met verzekeraar

Je kunt dus van je zorgverlener verwachten dat die je vertelt of er een contract is met je zorgverzekeraar. Anders moet je te horen krijgen dat je misschien een deel van de zorg zelf moet betalen. En wat het tarief is voor de behandeling.

Tip: neem contact op met je verzekeraar om te horen wat je zelf moet betalen. Zo voorkom je verrassingen.

Hoe ga je om met niet-tijdige contractering?

Ga na of jouw zorgverlener een contract heeft

Niet alle contracten zijn aan het eind van het verzekeringsjaar rond, maar veel ook wel. Het is belangrijk om te controleren of jouw zorgverzekeraar volgend jaar een contract heeft met jouw zorgverlener. Ook als je niet van plan bent om over te stappen. Is er geen contract, dan worden alleen lopende behandelingen vergoed.

Bij een combinatiepolis kies je soms zelf

Wil je zelf kunnen kiezen naar welke zorgverlener of welk ziekenhuis je gaat? Dan is een combinatiepolis meestal de beste keus. Een combinatiepolis is niet per se duurder dan een naturapolis.

Stap over naar een andere zorgverzekeraar

Heeft jouw zorgverlener nog geen contract? Dan kun je besluiten om over te stappen naar een verzekeraar die wel een contract heeft met je zorgverlener. In de Zorgvergelijker vind je de zorgverzekering die het beste bij je past. Ook zie je welke zorgverlener wel en niet gecontracteerd is per verzekeraar.

Zeg je verzekering op

Hebben je zorgverleners nog geen contract of weet je nog niet naar welke zorgverzekeraar je wilt overstappen? Je kunt besluiten je huidige zorgverzekering op te zeggen. Doe dit uiterlijk op 31 december.

Nieuwe verzekering afsluiten in januari

Na het opzeggen heb je nog tot en met 31 januari om een nieuwe verzekering af te sluiten. Deze gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari. Waarschijnlijk zijn verzekeraars in januari een stuk verder met de contracten.

Overstap en medische acceptatie

Houd bij het overstappen wel rekening met aanvullende verzekeringen met medische acceptatie. Accepteert de nieuwe verzekeraar je niet? Dan is het verstandig om de overstap wél voor 1 januari te regelen.

Waarom moet ik weten of mijn zorgverlener een contract heeft met mijn zorgverzekeraar?

Wat je als consument merkt van het 'selectief contracteren', hangt af van de polis die je hebt afgesloten.

Bij een naturapolis betaal je vaak een deel van de rekening zelf als je naar een zorgverlener gaat waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft. Dit is ook zo bij een combinatiepolis. De hoogte van de vergoedingspercentages voor zorg zonder contract kan verschillen per type zorgpolis en zorgverzekeraar.

Selectieve zorginkoop

Zorgverzekeraars kopen steeds meer zorg in bij een selectieve groep zorgverleners. Deze selectieve zorginkoop moet de zorg goedkoper en beter maken.

Hoe weet ik bij welke zorgverleners ik terecht kan?

Je kunt bij ons je zorgverzekering vergelijken en de zorgverleners van je eigen voorkeur opgeven. Zo zie je of je terecht kunt bij de zorgverleners van je keus zonder bij te betalen.

Ook op de website van je zorgverzekeraar zie je met welke zorgverleners een contract is afgesloten. Dit vind je vaak onder het kopje 'Zorgverleners'.

Bij een poliswijziging mag je opzeggen

Is het contract met een zorgverlener ingetrokken tijdens het nieuwe verzekeringsjaar? Dan is dit een wijziging van de polisvoorwaarden. De verzekeraar mag dit doen. Als verzekerde heb je dan wel het recht je verzekering op te zeggen.