Aan het einde van ieder kalenderjaar kun je een nieuwe zorgverzekering aanvragen. Bekijk en vergelijk verschillende zorgverzekeringen. En kies de zorgverzekering die bij jouw wensen past.
Je kunt een nieuwe zorgverzekering uiterlijk 31 januari aanvragen als de oude uiterlijk 31 december is opgezegd. Je nieuwe verzekering gaat dan per 1 januari met terugwerkende kracht in. Vraag je voor 1 januari een nieuwe verzekering aan? Dan zegt de nieuwe zorgverzekeraar je oude verzekering op.
Wil je een zorgverzekeraar aanvragen? Dan heb je de volgende gegevens nodig:
Het is vaak mogelijk de basisverzekering en de aanvullende verzekering apart aan te vragen. Dat wil zeggen: je kunt je aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar afsluiten dan de basispolis. Vaak gelden er dan wel aanvullende voorwaarden, zoals een premie-opslag.
Bij de aanvraag van een aanvullende zorgverzekering kun je te maken krijgen met een acceptatieprocedure. Anders dan bij basisverzekeringen, zijn zorgverzekeraars bij aanvullende zorgverzekeringen niet verplicht je te accepteren. Wacht dus met het opzeggen van je oude verzekering tot je zeker weet dat je geaccepteerd wordt bij de nieuwe.
In principe sluit iedereen een zorgverzekering voor zichzelf af. Er zijn situaties waarbij je wel een zorgverzekering voor een ander kunt afsluiten. Denk bijvoorbeeld aan iemand van wie jij de curator, bewindvoerder of mentor bent.
Ook voor familieleden, cliënten of patiënten is het soms mogelijk een zorgverzekering af te sluiten. Alleen is hier dan wel toestemming voor nodig.
Ouders moeten ook voor hun minderjarige kinderen een zorgverzekering afsluiten. Baby’s moet je binnen 4 maanden na de geboorte aanmelden bij de zorgverzekeraar.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor de basisverzekering. In de meeste gevallen is dit ook gratis voor de aanvullende verzekering. Het is daarom vaak verstandig het kind bij te schrijven bij de ouder met de meest uitgebreide aanvullende verzekering.
Voor enkele aanvullende verzekeringen zijn je kinderen niet gratis meeverzekerd.
Als je 18 wordt, heb je een eigen zorgverzekering nodig. Je betaalt premie vanaf de eerste dag van de maand na je 18e verjaardag. Dus als je op 27 september 18 wordt, betaal je per 1 oktober.
Al vanaf 3 maanden voordat je meerderjarig bent, kun je een nieuwe zorgverzekering aanvragen. Dat kan ook nog binnen 30 dagen na je 18e verjaardag. Als je niets doet, blijf je verzekerd bij de verzekeraar van je ouder(s).
In principe ben je in Nederland verzekerd zolang je hier woont en/of werkt. Ook bij vakanties in het buitenland. Ga je wonen of werken in het buitenland? Dan verandert er mogelijk iets aan je verzekeringsplicht in Nederland. Je moet misschien een zorgverzekering in het buitenland aanvragen. Het CAK helpt je hierbij verder.
Wij helpen je bij het kiezen van je zorgverzekering met onze Zorgvergelijker. Vergelijk verzekeringen op bijvoorbeeld premie en voorwaarden. Je ziet meteen welke verzekering het beste past bij jouw wensen en situatie.