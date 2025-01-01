In principe sluit iedereen een zorgverzekering voor zichzelf af. Er zijn situaties waarbij je wel een zorgverzekering voor een ander kunt afsluiten. Denk bijvoorbeeld aan iemand van wie jij de curator, bewindvoerder of mentor bent.

Ook voor familieleden, cliënten of patiënten is het soms mogelijk een zorgverzekering af te sluiten. Alleen is hier dan wel toestemming voor nodig.

Minderjarige kinderen

Ouders moeten ook voor hun minderjarige kinderen een zorgverzekering afsluiten. Baby’s moet je binnen 4 maanden na de geboorte aanmelden bij de zorgverzekeraar.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor de basisverzekering. In de meeste gevallen is dit ook gratis voor de aanvullende verzekering. Het is daarom vaak verstandig het kind bij te schrijven bij de ouder met de meest uitgebreide aanvullende verzekering.

Voor enkele aanvullende verzekeringen zijn je kinderen niet gratis meeverzekerd.

Meerderjarige kinderen

Als je 18 wordt, heb je een eigen zorgverzekering nodig. Je betaalt premie vanaf de eerste dag van de maand na je 18e verjaardag. Dus als je op 27 september 18 wordt, betaal je per 1 oktober.

Al vanaf 3 maanden voordat je meerderjarig bent, kun je een nieuwe zorgverzekering aanvragen. Dat kan ook nog binnen 30 dagen na je 18e verjaardag. Als je niets doet, blijf je verzekerd bij de verzekeraar van je ouder(s).