Tot wanneer kun je een zorgverzekering aanvragen?

Je kunt een nieuwe zorgverzekering uiterlijk 31 januari aanvragen, mits je de oude uiterlijk 31 december hebt opgezegd. Je nieuwe verzekering gaat dan per 1 januari met terugwerkende kracht in. Als je uiterlijk 31 december een nieuwe verzekering aanvraagt, wordt de oude verzekering door de overstapservice van je nieuwe zorgverzekeraar automatisch opgezegd.

Kan ik de basiszorgverzekering en aanvullende zorgverzekering apart aanvragen?

Het is vaak mogelijk de basisverzekering en de aanvullende verzekering apart aan te vragen. Dat wil zeggen: je kunt je aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar afsluiten dan de basispolis. Vaak gelden er dan wel aanvullende voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een premieopslag.

Medische acceptatie bij aanvraag aanvullende zorgverzekering

Let op! Bij de aanvraag van een aanvullende zorgverzekering kun je te maken krijgen met een acceptatieprocedure. Anders dan bij basisverzekeringen, zijn zorgverzekeraars bij aanvullende zorgverzekeringen namelijk niet verplicht je te accepteren. Het is daarom verstandig om met het opzeggen van je oude verzekering te wachten tot je zeker weet dat je geaccepteerd wordt bij de nieuwe.

Kan ik een zorgverzekering aanvragen voor een ander?

In principe sluit iedereen een zorgverzekering voor zichzelf af. Er zijn echter situaties waarbij je een zorgverzekering voor een ander kunt afsluiten. Denk bijvoorbeeld aan iemand van wie jij de curator, bewindvoerder of mentor bent. Ook voor familieleden, cliënten of patiënten is het in sommige gevallen mogelijk een zorgverzekering af te sluiten, alleen is hier dan wel toestemming voor nodig.

Minderjarige kinderen

Ouders moeten ook voor hun minderjarige kinderen een zorgverzekering afsluiten. Baby’s moeten binnen 4 maanden na de geboorte aangemeld worden bij de zorgverzekeraar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor de basisverzekering en in de meeste gevallen ook gratis voor de aanvullende verzekering. Het is daarom vaak verstandig het kind bij te schrijven bij de ouder met de meest uitgebreide aanvullende verzekering.

Zorgverzekering aanvragen buitenland

In principe ben je in Nederland verzekerd zolang je hier woont en/of werkt. Ook bij vakanties in het buitenland. Ga je echter wonen of werken in het buitenland, dan verandert er mogelijk iets aan je verzekeringsplicht in Nederland en moet je misschien een zorgverzekering in het buitenland aanvragen. Het CAK helpt je hierbij verder.

