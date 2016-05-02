Zorgverzekering kiezen: waar let je op?

Iedereen in Nederland is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Maar waar let je op bij het kiezen van een nieuwe zorgverzekering? Wij helpen je graag op weg.
Met de Zorgvergelijker vind je in een paar simpele stappen een zorgverzekering die aansluit bij je wensen. Let op: Je kunt alleen in uitzonderlijke gevallen nog gedurende het jaar een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten.
Een lagere premie, betere dekking of een collectiviteitskorting zijn vaak redenen om over te stappen. Meestal zegt je nieuwe zorgverzekeraar je oude zorgverzekering op.
Ieder jaar maken zorgverzekeraars uiterlijk 12 november hun nieuwe premies en pakketten bekend. Je kunt dan tot en met 31 december overstappen.
Wil je overstappen maar weet je nog niet waarheen? Zeg dan wel je huidige verzekering op vóór 1 januari. Je kunt dan tot en met 31 januari een nieuwe verzekering afsluiten.
Zorg dat je op tijd weet of je nieuwe verzekeraar je accepteert. Je nieuwe verzekering gaat altijd in per 1 januari.
Als je in Nederland woont of werkt, ben je verplicht een basisverzekering af te sluiten.
Bij een naturapolis krijg je alleen de maximale vergoeding als je naar een zorgverlener gaat waarmee je zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten.
Een combinatiepolis geeft recht op zorg (natura) bij sommige zorgsoorten en recht op een vergoeding voor zorg bij andere.
Een aanvullende verzekering kun je afsluiten bovenop je basisverzekering. Een aanvullende verzekering vergoedt zorg die niet wordt vergoed vanuit het basispakket.
Je verzekeraar vergoedt meestal een maximumaantal behandelingen of een maximaal bedrag. Sommige zorgverzekeraars hebben een medische acceptatieprocedure voor 1 of meer van hun aanvullende pakketten.
Kinderen tot 18 jaar zijn voor de meeste tandheelkundige zorg verzekerd via de basisverzekering. Voor volwassenen valt tandartszorg meestal buiten het basispakket.
Heb je een gezond gebit en maak je nauwelijks tandartskosten? Overweeg dan om geen tandartsverzekering af te sluiten. Je betaalt al snel meer aan premie dan je vergoed krijgt.
De inhoud van een basisverzekering is wettelijk vastgesteld en dus voor bijna alle zorgverzekeraars gelijk. Een basisverzekering verschilt in de hoogte van de premie en in keuzevrijheid van zorgverleners.
Maar kijk niet alleen naar de hoogte van de premie en je keuzevrijheid. Vergelijk ook de voorwaarden.
Lees meer over:
Verschillende premies
Goedkoopste zorgverzekering
Voor de basisverzekering heeft iedere volwassene een verplicht eigen risico van €385. Niet alle medische zorg telt mee voor het verplichte eigen risico.
Naast het eigen risico betaal je voor bepaalde zorg ook een eigen bijdrage. Dit is een bepaald bedrag of percentage van de zorgkosten.
Lees meer over:
Eigen risico
Verwacht je komend jaar weinig zorgkosten? Overweeg dan om je eigen risico vrijwillig te verhogen. In ruil voor het risico dat je loopt, betaal je minder premie.
Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van €100, €200, €300, €400 of €500. Dit bedrag betaal je bovenop het verplichte eigen risico van €385.
Je eigen risico vrijwillig verhogen is niet slim als je veel zorgkosten uit de basisverzekering verwacht. Kies ook niet voor een hoger eigen risico als je het bedrag van je verplichte en vrijwillige eigen risico niet achter de hand hebt.
Lees meer over:
Vrijwillig eigen risico
Welke zorgverzekering bij je past hangt niet alleen af van je gezondheid, maar ook van de levensfase waarin je zit. Wij laten je graag zien welke keuzes anderen in jouw situatie vaak maken.
Meer weten over zorg en zorgverzekeringen?
In sommige gevallen kan een collectieve zorgverzekering voordelig zijn, maar dit is zeker niet altijd het geval. Een zorgverzekering zonder collectiviteit die ook bij je past kan toch een lagere premie hebben.
De zorgtoeslag is een bijdrage van de Belastingdienst om de zorgpremie voor iedereen betaalbaar te houden. Voor de zorgtoeslag kom je in aanmerking als je:
Lees meer over:
Veelgestelde vragen over de zorgverzekering