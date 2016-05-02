Zorgverzekering kiezen: waar let je op?

Een lagere premie, betere dekking of een collectiviteitskorting zijn vaak redenen om over te stappen. Meestal zegt je nieuwe zorgverzekeraar je oude zorgverzekering op.

Tot wanneer overstappen zorgverzekering?

Ieder jaar maken zorgverzekeraars uiterlijk 12 november hun nieuwe premies en pakketten bekend. Je kunt dan tot en met 31 december overstappen.

Wil je overstappen maar weet je nog niet waarheen? Zeg dan wel je huidige verzekering op vóór 1 januari. Je kunt dan tot en met 31 januari een nieuwe verzekering afsluiten.

Zorg dat je op tijd weet of je nieuwe verzekeraar je accepteert. Je nieuwe verzekering gaat altijd in per 1 januari.