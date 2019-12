Een verzekering voor de tandarts is de meest gekozen aanvullende zorgverzekering. Veel mensen hebben eigenlijk geen tandartsverzekering nodig. Wij geven je informatie over vergoedingen en de manier van accepteren door de zorgverzekeraar.

Vergoeding tandarts in het basispakket

Kinderen en jongeren

Kinderen tot 18 jaar zijn via de basisverzekering verzekerd voor de meeste tandartskosten. Het gaat om behandelingen als:

terugkerend preventief onderzoek (1 keer per jaar, tenzij meer nodig is);

verwijderen van tandsteen;

fluoridebehandeling;

röntgenfoto's;

vullingen;

wortelkanaalbehandeling.

Orthodontie voor kinderen zit niet in het basispakket. Ouders kunnen hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Tandartsverzekeringen vergelijken Zoek je een aanvullende verzekering met tandartsdekking of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Met de Zorgvergelijker vind je in een paar stappen de zorgverzekering die het beste bij je past. Sluit je een zorgverzekering af via de Zorgvergelijker, dan krijg je van ons een online EHBO-snelcursus cadeau! Naar de Zorgvergelijker

Volwassenen

Voor volwassenen valt tandartszorg in de meeste gevallen buiten het basispakket. Je moet de kosten voor de tandarts zelf betalen of een tandartsverzekering -een aanvullende verzekering die vergoeding voor tandartskosten biedt- afsluiten.

Wanneer worden tandartskosten wel vergoed vanuit de basisverzekering?

Bij zeer ernstige problemen aan de tanden of kaken waarvoor bijzondere tandheelkundige zorg nodig is.

Voor bijzondere tandheelkundige zorg die nodig is om te zorgen dat je gebit niet verder achteruitgaat.

Als er sprake is van een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van de mond of het gebit (tand-kaak-mondstelsel).

Volwassenen die een uitneembaar kunstgebit nodig hebben voor de boven- en/of onderkaak. Hierbij betaal je wel zelf een eigen bijdrage (zie uitleg hieronder).

De meeste kosten voor de kaakchirurg.

Voor de bovengenoemde kosten, betaal je eigen risico.

Bij de vergoeding van een volledige prothese geldt een eigen bijdrage van 25%. Dit betekent dat je nooit meer dan 75% van de kosten vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Je kunt wel een aanvullende verzekering afsluiten die de kosten van je eigen bijdrage (deels) vergoedt. De eigen bijdrage voor een implantaatgedragen gebitsprothese voor de onderkaak bedraagt 10% en voor de bovenkaak van 8%.

Heb je een tandartsverzekering nodig?

Veel mensen hebben helemaal geen aanvullende tandartsverzekering nodig. Heb je een gezond gebit? Dan betaal je met een tandartsverzekering meestal meer premie dan je vergoed krijgt. Met onderstaand stappenplan kun je voor jezelf de keuze maken of een aanvullende zorgverzekering met dekking voor tandartskosten wel of niet nodig is in jouw situatie.

Ga na hoe goed je gebit is

Ga je trouw naar de tandarts voor controle en heb je zelden extra behandelingen nodig gehad? Dan loont het meestal niet om een tandartsverzekering af te sluiten.

Welke kosten kun je ongeveer verwachten?

Voor iedereen is het slim om je tandarts te vragen welke behandelingen je in de komende 1 à 2 jaar kunt verwachten. Vraag je tandarts om een offerte te maken van de behandelingen die eraan gaan komen. Een behandeling bestaat vaak uit verschillende codes. Per code is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een tarief vastgesteld. Dit zijn maximumtarieven: tandartsen mogen wel minder in rekening brengen, maar niet meer. De maximumtarieven vind je op de website van de NZa.

Bepaal welke verzekeraars in aanmerking komen

Bij de Consumentenbond kun je je zorgverzekering vergelijken en aangeven voor welk bedrag je jezelf wilt verzekeren en tegen welke vergoedingspercentage.

Bereken wat de verzekering gaat kosten

Vergelijk vervolgens de verzekeringen die aan je wensen voldoen. De goedkoopste tandartsverzekering hoeft niet de beste dekkingen te hebben. Kijk daarom niet alleen naar de premie die je moet betalen, maar ook naar de vergoedingen en voorwaarden van tandartskosten.

Soms sluit een zorgverzekeraar namelijk bepaalde vergoedingen uit of krijg je voor bepaalde behandelingen maar een deel van de kosten vergoed. Verder kunnen de percentages en maximumbedragen die vergoed worden variëren tussen verzekeringen. Tel de kosten van de premie en de kosten die je (eventueel) niet vergoed krijgt bij elkaar op.

Kies een geschikte verzekeraar

Let bij de keuze van je tandartsverzekering op de acceptatievoorwaarden van de verzekering. Vooral de duurdere verzekeringen stellen vaak voorwaarden aan de acceptatie van nieuwe verzekerden. Je kunt een verzekeraar op basis van een offerte van de tandarts vragen wat hij vergoedt. Omdat verzekeraars niet voor alle codes dezelfde vergoeding hanteren, voorkomt dit vervelende verrassingen achteraf.

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering met tandartsdekking? Vergelijk dan de zorgverzekeringen, premies en voorwaarden via de Zorgvergelijker van de Consumentenbond, zodat je goed voorbereid kunt overstappen.

Acceptatie voor de aanvullende tandartsverzekering

Wie een uitgebreide tandartsverzekering wil, kan te maken krijgen met een acceptatieprocedure. Zorgverzekeraars bepalen zelf de voorwaarden waarop je wordt toegelaten. Ze mogen je dus weigeren. Die voorwaarden kunnen zijn:

Tandartsverklaring: een verklaring van de tandarts waarin de tandarts moet aangeven hoe het gebit eraan toe is en of binnen 1 of 2 jaar dure behandelingen te verwachten zijn.

een verklaring van de tandarts waarin de tandarts moet aangeven hoe het gebit eraan toe is en of binnen 1 of 2 jaar dure behandelingen te verwachten zijn. Vragenlijst: soms werken verzekeraars met vragenlijsten over de stand van zaken van het gebit. De vragenlijsten worden beoordeeld door adviseurs, die de zorgverzekeraar adviseren over het wel of niet accepteren van de nieuwe klant. Let op. Ben je afgewezen? Dan ben je officieel verplicht dat te melden bij aanmelding bij een andere verzekeraar. Zo'n afwijzing roept vragen op en kan weer tot extra vragen leiden.

soms werken verzekeraars met vragenlijsten over de stand van zaken van het gebit. De vragenlijsten worden beoordeeld door adviseurs, die de zorgverzekeraar adviseren over het wel of niet accepteren van de nieuwe klant. Let op. Ben je afgewezen? Dan ben je officieel verplicht dat te melden bij aanmelding bij een andere verzekeraar. Zo'n afwijzing roept vragen op en kan weer tot extra vragen leiden. Wachttijd: verschillende zorgverzekeraars hanteren wachttijden voor de vergoeding van tandarts- en/of orthodontiekosten. Je moet dan bijvoorbeeld eerst een jaar verzekerd zijn, voor je aanspraak kunt maken op de vergoeding van een kroon, brug of beugel. Bij het afsluiten van een tandartsverzekering kan het even duren voor je geaccepteerd bent. Zeg de lopende verzekering niet op voor je zeker weet dat de nieuwe verzekeraar je heeft geaccepteerd. Er is geen wettelijke termijn waarbinnen verzekeraars je uitsluitsel moeten geven.

Vergelijken of overstappen

Vind in een paar stappen de zorgverzekering die het beste bij je past.

Lees ook: