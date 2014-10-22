Vergoeding tandarts in het basispakket

Kinderen en jongeren

Kinderen tot 18 jaar zijn via de basisverzekering verzekerd voor de meeste tandartskosten. Het gaat om behandelingen als:

Terugkerend preventief onderzoek (1 keer per jaar, tenzij meer nodig is)

Verwijderen van tandsteen

Fluoridebehandeling

Röntgenfoto's

Vullingen

Wortelkanaalbehandeling

Voor bovenstaande behandelingen hoef je dus geen tandartsverzekering af te sluiten voor je kind.

Orthodontie niet gedekt

Voor kinderen zit orthodontie niet in het basispakket. Ouders kunnen hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Bij een aantal verzekeraars valt orthodontie onder de reguliere aanvullende verzekering. Andere verzekeraars vergoeden bij een tandartsverzekering (een deel van) de kosten.

Volwassenen

Voor volwassenen valt tandartszorg meestal buiten het basispakket. Je moet de kosten voor de tandarts zelf betalen. Of je kunt een tandartsverzekering afsluiten, een aanvullende verzekering met vergoeding voor tandartskosten.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Wanneer worden tandartskosten wel vergoed vanuit de basisverzekering?

Bij zeer ernstige problemen aan de tanden of kaken waarvoor bijzondere tandheelkundige zorg nodig is.

Voor bijzondere tandheelkundige zorg die nodig is om ervoor te zorgen dat je gebit niet verder achteruitgaat.

Bij een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of een gekregen afwijking aan de mond of het gebit (tand-kaak-mondstelsel).

Volwassenen die een uitneembaar kunstgebit nodig hebben voor de boven- en/of onderkaak. Hierbij betaal je wel een eigen bijdrage. Zie de uitleg hieronder.

De meeste kosten voor de kaakchirurg.

Bovengenoemde kosten gaan ten koste van eigen risico.

Eigen bijdragen gebitsprothese

Bij de vergoeding van een volledige prothese geldt een eigen bijdrage van 25%. Dit betekent dat je nooit meer dan 75% van de kosten vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Je kunt wel een aanvullende verzekering afsluiten die de kosten van je eigen bijdrage of een deel daarvan vergoedt.

De eigen bijdrage voor een implantaatgedragen gebitsprothese voor de onderkaak bedraagt 10% en voor de bovenkaak 8%.

Heb je een tandartsverzekering nodig?

Veel mensen hebben helemaal geen aanvullende tandartsverzekering nodig. Heb je een gezond gebit? Dan betaal je met een tandverzekering meestal meer premie dan je vergoed krijgt.

Een tandartsverzekering heb je voor ongeveer een maandpremie van €16,50 (€198 per jaar) als je €250 op jaarbasis vergoed wilt hebben. Voor een vergoeding tot €500 betaal je maandelijks vanaf ongeveer €30 (jaarpremie €360). Vaak krijg je 100% vergoed voor controles. Voor andere behandelingen krijg je vaak minder vergoed.

Top 3 tandartsverzekeringen naar dekkingswens

In onze check staan alleen verzekeraars die zich niet richten op een speciale doelgroep. En we keken dan alleen naar individuele polissen en open collectieven die afsluitbaar zijn voor het jaar 2026. Gesloten collectiviteiten voor speciale groepen zijn dus niet meegenomen. We hebben alleen aanvullende (tandarts)verzekeringen bekeken die op dit moment nieuw af te sluiten zijn.

De volgende verzekeraars zijn bij deze check meegenomen: a.s.r., Aevitae, Anderzorg, CZ, CZdirect, De christelijke zorgverzekeraar, De Friesland, DSW, FBTO, Ik kies zelf van a.s.r., Interpolis, Just, Menzis, Nationale-Nederlanden, OHRA, ONVZ, Salland, Stad Holland, United Consumers, Univé, VGZ, VGZbewuzt, VinkVink, ZEKUR, ZieZo, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid.

Stappenplan tandartsverzekering kiezen

Met het stappenplan hieronder controleer je of een aanvullende zorgverzekering met dekking voor tandartskosten nodig hebt.

Acceptatie voor de aanvullende tandartsverzekering

Je kunt te maken krijgen met een acceptatieprocedure als je een uitgebreide tandartsverzekering wilt afsluiten. Zorgverzekeraars bepalen zelf de voorwaarden. Ze mogen je dus weigeren. De voorwaarden kunnen zijn:

Tandartsverklaring. Een verklaring waarin de tandarts moet aangeven hoe het gebit eraan toe is. En of er binnen 1 of 2 jaar dure behandelingen te verwachten zijn.

Vragenlijst. Soms gebruiken verzekeraars vragenlijsten voor de stand van zaken van het gebit. Adviseurs beoordelen die en adviseren de zorgverzekeraar over het wel of niet accepteren van de nieuwe klant. Let op. Ben je afgewezen? Dan ben je verplicht dat te melden als je je aanmeldt bij een andere verzekeraar. Zo'n afwijzing roept vragen op en kan weer tot extra vragen leiden.

Wachttijd. Verschillende zorgverzekeraars gebruiken wachttijden voor de vergoeding van tandarts- en/of orthodontiekosten. Je moet dan bijvoorbeeld eerst 1 jaar verzekerd zijn, voordat je aanspraak kunt maken op de vergoeding van een kroon, brug of beugel. Bij het afsluiten van een tandartsverzekering kan het even duren voordat je geaccepteerd bent. Zeg je lopende verzekering niet op tot je zeker weet dat de nieuwe verzekeraar je accepteert. Er is geen wettelijke termijn waarbinnen verzekeraars je hun beslissing moeten laten weten.

De volgende verzekeraars zijn bij deze check meegenomen: a.s.r., Aevitae, Anderzorg, CZ, CZdirect, De christelijke zorgverzekeraar, De Friesland, DSW, FBTO, Ik kies zelf van a.s.r., Interpolis, Just, Menzis, Nationale-Nederlanden, OHRA, ONVZ, Salland, Stad Holland, United Consumers, Univé, VGZ, VGZbewuzt, VinkVink, ZEKUR, ZieZo, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid.

Tandartsverzekering afsluiten

Wil je een tandartsverzekering afsluiten bij een nieuwe verzekeraar? Doe dit dan uiterlijk op 31 december. Dan zegt je nieuwe verzekeraar je oude verzekering op.

Nieuwe verzekering afsluiten

Heb je zelf je lopende verzekering opgezegd? Dan kun je tot en met 31 januari een nieuwe zorgverzekering afsluiten bij je nieuwe verzekeraar. Dus ook je tandartsverzekering. Deze nieuwe verzekering gaat dan in vanaf 1 januari. Met terugwerkende kracht dus.

Wanneer afsluiten

Blijf je bij je huidige verzekeraar? Dan kun je je tandartsverzekering ook het beste uiterlijk 31 december afsluiten. Bij sommige verzekeraars kun je in januari nog aanpassingen doen in de aanvullende verzekering.

Midden in het jaar een tandartsverzekering afsluiten kan meestal niet. Maar bij sommige verzekeraars kan dit wel. Zie voor meer informatie de pagina Wijzigingen in huidige verzekering doorvoeren.

Medische acceptatie

Wil je een tandartsverzekering afsluiten waarvoor medische acceptatie geldt? Dan is het verstandig om met de aanvraag niet tot het laatste moment te wachten. Het kan namelijk best even duren voor je geaccepteerd bent. Of misschien word je wel afgewezen.

Vergelijken of overstappen

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