icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Zorgverzekering jongeren

Als jongere is het slim om goed en kritisch te kijken naar de zorg die je nodig hebt en daar je zorgverzekering op af te stemmen. Zo voorkom je dat je onnodig geld betaalt voor zorg die je niet nodig hebt.
Annet van den Berg_nieuw 700x700

Annet van den Berg   Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:24 december 2025

Zorgverzekering jongeren nieuw

Premie betalen voor de zorgverzekering vanaf 18 jaar

Tot je 18e ben je gratis meeverzekerd op de polis van (1 van) je ouders. Vanaf de eerste dag van de maand nadat je 18 jaar bent geworden, moet je betalen voor de zorgverzekering. Als je bijvoorbeeld op 10 januari 18 jaar wordt, dan moet je per 1 februari betalen voor de zorgverzekering. Of je ouders doen dat, als je bij hen meeverzekerd blijft.

Lees wat je moet weten over de zorgverzekering als je 18 wordt.

Wat zijn je zorgwensen?

Als je 18 wordt, kun je een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Of kies ervoor om bij je ouders meeverzekerd te blijven met dezelfde of een aangepaste zorgverzekering. Het is verstandig om te kijken naar je zorgwensen en zorgverzekeringen te vergelijken. Zo kies je een zorgverzekering die aansluit bij je wensen.

Zorgtoeslag

Vanaf de maand nadat je 18 jaar bent geworden, heb je in veel gevallen recht op zorgtoeslag. Dit geldt tot een bepaalde inkomensgrens. Zorgtoeslag moet je zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

Aanvullende zorgverzekering jongeren

Jongeren zijn meestal gezond en hebben weinig extra zorgkosten. Veel jongeren hebben dan ook genoeg aan de basiszorgverzekering.

Kies je voor zekerheid, dan kun je kijken naar aanvullende zorgverzekeringen met de volgende dekkingen:

Besparen

Besparen op je zorgverzekering kan op verschillende manieren:

  • Kies een pakket dat bij je past en sluit geen aanvullende verzekeringen af die je niet gebruikt.
  • Heb je wat spaargeld achter de hand en ben je gezond? Je kunt ervoor kiezen om je eigen risico vrijwillig te verhogen. Daarmee krijg je korting op je premie. Maar mocht je toch zorg nodig hebben die wordt verrekend met je eigen risico, dan moet je dat bedrag vaak wel in 1 keer terugbetalen. 
  • Sommige verzekeraars geven korting aan jongeren.
  • Je kunt kiezen voor een naturapolis. Dan bepaalt de zorgverzekeraar naar welke zorgverleners en ziekenhuizen je wel en niet kunt, zonder te moeten bijbetalen. Deze verzekeringen zijn vaak goedkoper dan een combinatiepolis. Al ben je met een combinatiepolis vaak wel vrijer in het kiezen van je zorgverlener.
  • Je kunt kiezen voor de goedkoopste zorgverzekering. Of dit ook de beste zorgverzekering is voor jou, hangt van je persoonlijke voorkeuren af. Het is daarom altijd belangrijk om zorgverzekeringen te vergelijken op basis van jouw wensen.

Lees verder

Artikelen binnen Keuzeadvies

Bekijk ook