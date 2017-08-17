Premie betalen voor de zorgverzekering vanaf 18 jaar

Tot je 18e ben je gratis meeverzekerd op de polis van (1 van) je ouders. Vanaf de eerste dag van de maand nadat je 18 jaar bent geworden, moet je betalen voor de zorgverzekering. Als je bijvoorbeeld op 10 januari 18 jaar wordt, dan moet je per 1 februari betalen voor de zorgverzekering. Of je ouders doen dat, als je bij hen meeverzekerd blijft.

Lees wat je moet weten over de zorgverzekering als je 18 wordt.

Wat zijn je zorgwensen?

Als je 18 wordt, kun je een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Of kies ervoor om bij je ouders meeverzekerd te blijven met dezelfde of een aangepaste zorgverzekering. Het is verstandig om te kijken naar je zorgwensen en zorgverzekeringen te vergelijken. Zo kies je een zorgverzekering die aansluit bij je wensen.

Zorgtoeslag

Vanaf de maand nadat je 18 jaar bent geworden, heb je in veel gevallen recht op zorgtoeslag. Dit geldt tot een bepaalde inkomensgrens. Zorgtoeslag moet je zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

Aanvullende zorgverzekering jongeren

Jongeren zijn meestal gezond en hebben weinig extra zorgkosten. Veel jongeren hebben dan ook genoeg aan de basiszorgverzekering.

Kies je voor zekerheid, dan kun je kijken naar aanvullende zorgverzekeringen met de volgende dekkingen:

Buitenlanddekking, als dit niet is gedekt in je reisverzekering

Fysiotherapie

Tandartsdekking

Besparen

Besparen op je zorgverzekering kan op verschillende manieren: